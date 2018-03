Američtí, izraelští a další západní politici a média kritizují polskou vládu, že se pomocí novely zákona o Ústavu paměti národa (IPN) snaží přepsat historii a že zákon jen ilustruje ožívající polský antisemitismus. Zákon totiž zavádí tresty za to, kdyby někdo chtěl spojovat Poláky s nacistickými zločiny spáchanými na území Polska během druhé světové války.

Polský prezident Andrzej Duda zákon sice podepsal, ale ihned ho poslal k posouzení Ústavnímu soudu. Zároveň navrhl, aby se zavedl nový státní svátek 17. března jako den vzpomínky na Poláky, kteří zachránili Židy během druhé světové války. Ústavní soud má rozhodnout nejdříve v dubnu. Polská vláda tedy má čas pokusit se urovnat emotivní spor s tradičními americkými a izraelskými spojenci. K tomu by měla přispět i nově ustavená polsko-izraelská komise pro složité záležitosti. Jejím členem z polské strany je i profesor historie Grzegorz Berendt.

HN: Kam míří konflikt kolem zákona o IPN?

K uklidnění, jak už to tak bývá. Setkají se dva představitelé dvou spřátelených zemí, dvou vlád, dojdou k závěru, že došlo k nepochopení, a tím podle mého konflikt skončí. Základním bodem nepochopení je názor zahraničních židovských kruhů, že rozumné osoby v Polsku nejsou schopny se seznámit s fakty týkajícími se temných stran polsko-židovských vztahů. Šíření takového názoru je samozřejmě chybou. Pokud tu někdo takový je, není součástí hlavního proudu polského politického a veřejného života. Všichni v hlavním proudu si jsou vědomi fakt, která ukazují historici nebo třeba i novináři.

HN: Není to však jen otázka vztahu k Izraeli, ale také k USA nebo evropským spojencům…

Ale ty interpretace zákona, o němž nyní rozhoduje Ústavní soud, vycházejí z něčeho, co nemá nic společného se skutečností. Není pravda, že jde o nátlak na někoho, aby nemluvil o tom, co se dělo za druhé světové války. Takový záměr tu nebyl. Ukažte mi prosím v Polsku někoho důležitého, ať už z vlády, novináře nebo vědce, kdo se pokoušel potlačovat fakta.

HN: Čemu tedy my v zahraničí na celé situaci nerozumíme?

Že tu není takový záměr. Když čtu články ze zahraničního tisku, vidím, že tam přijali negativní interpretaci toho zákona a tvrdí například, že má kromě jiného zablokovat debatu a výzkum polsko-židovských vztahů. Tak to není.

HN: Já jako novinář, který píše o Polsku, ale cítím jistý tlak, když si v návrhu zákona přečtu, že záleží na interpretaci IPN toho, co napíšu o temných stránkách dějin. Zda mi něco hrozí, nebo ne.

Ale to už je interpretace. To už by záleželo na příslušném úřadu, který zákon předložil. Ústav paměti národa je pouze institucí, o které se předpokládá, že bude ten zákon prosazovat v praxi. IPN je nástrojem, iniciativa je někde jinde.

HN: IPN je ale institucí, která rozhoduje, zda se má žaloba podat, nebo ne, tvrdí zákon.

Budou to řešit prokurátoři IPN, pokud dostanou oznámení. Hovoříme ale přece o něčem, co teprve může nastat. Rozhodnutí Ústavního soudu to všechno může obrátit vzhůru nohama. Nejsem právník, nechci tedy odhadovat, jaké může být rozhodnutí soudu. Právníci říkají, že návrh dostatečně nepředvídá, co se může dít. To mě znervózňuje. Vlastně i proto prezident ten zákon po svém podpisu poslal k Ústavnímu soudu.

Zákon, který má bránit polskou historii ◼ 26. ledna 2018 – Sejm schválil novelu zákona o Ústavu paměti národa. Kromě jiných úprav norma zavádí trest vysokých pokut a až tří let vězení pro ty, kteří budou spojovat Poláky a instituce polského státu s nacistickými zločiny spáchanými v době druhé světové války – a to zejména v souvislosti s holokaustem. O tom, zda je historické tvrzení pravdivé, či nikoli, mají rozhodovat experti polského Ústavu paměti národa. ◼ 27. ledna 2018 – Vypukla vlna domácí, ale hlavně zahraniční kritiky. Izrael vyzval Polsko ke změně zákona, přidalo se i ministerstvo zahraničí USA a americké židovské organizace. Kritici tvrdí, že Polsko chce přepisovat dějiny a že novela je výrazem ožívajícího tradičního polského antisemitismu. ◼ 1. února 2018 – Polský Senát schválil novelu zákona. ◼ 6. února 2018 – Prezident Andrzej Duda podepsal zákon a rovnou ho poslal Ústavnímu soudu. ◼ 17. února 2018 – Premiér Mateusz Morawiecki pobouřil zahraniční veřejnost prohlášením, že za holokaust nesou odpovědnost i Židé. ◼ 1. března 2018 – Do Izraele odcestovala polská vládní delegace, která se měla pokusit uklidnit izraelskou stranu ohledně kontroverzního zákona, jenž v tento den začal formálně platit. ◼ duben 2018 – Ústavní soud by měl rozhodnout o osudu novely zákona.

HN: Pojďme tedy od budoucnosti k historii. Co kromě již nechvalně proslulé věty o "polských táborech smrti" je v polsko-židovské historii minovým polem vztahů Poláků k Židům?

Základním problémem je, že 45 let − od roku 1945 do roku 1989 − nebylo možné v Polsku psát svobodně a nebylo možné se zabývat všemi aspekty historie, mezi jinými například tím, k čemu docházelo mezi židovskými občany Polska a občany jiných národností. Nebylo možné se zabývat patologickým chováním tisíců lidí, kteří z různých důvodů porušovali zákazy polských podzemních institucí a výzvy polské vlády v exilu a tím de facto pomohli při antižidovských akcích. V souvislosti s tím máme co do činění se situací, že desítky milionů Poláků − a zvláště ti, kteří nezažili válku − se nedověděly, že se něco takového dělo.

A když se to začalo po roce 1989 zkoumat, včetně publikace knížky sociologa Jana Tomasze Grosse o zločinu v Jedwabném a dalších místech v Lomžinském okrese, byla to fakta, která lidi šokovala. Byli prostě konfrontováni s aspektem, který do té doby neznali. Osvojenými znalostmi bylo, že Poláci od 1. září 1939 bojovali a že miliony občanů státu různého vyznání zemřely či byly zavražděny. Ale 30 až 40 tisíc Poláků a Ukrajinců bylo v policejních formacích, které převzali Němci. Dodejme do toho ještě další osoby, které se těchto akcí účastnily na rozkaz nebo z chamtivosti. Přidejme ještě udavače. A to nikdo do roku 1989 neformuloval. Třicet let trvající výzkumy tu situaci postupně popisují. Jenže pro více než 30 milionů obyvatel naší země je to novinka.

HN: Je možné tento proces svázat s rostoucím antisemitismem v Polsku, který dokládají některé průzkumy?

Já ten nárůst nevidím. Občas čtu rozhovory s lidmi, kteří hovoří o nějaké hnědé vlně. Ptám se studentů, kteří jsou asertivní a odvážní jako studenti v každé demokratické zemi, zda vidí, že například roste počet stoupenců rasistů či nacistů, a oni to nevidí. Máme co do činění s jistou mediální realitou a propastí mezi ní a tím, čím žije více než 30 milionů obyvatel Polska. Ten nárůst tu není, i když existují neonacisté. Otázka ale je, v které evropské a nejen evropské zemi nejsou.

HN: Ale to, co jsme viděli třeba na pochodu nezávislosti loni v listopadu ve Varšavě, takové transparenty a hesla tady ještě před pár lety nebyly…

Já na to ale mám takovou tezi: Pochod nezávislosti byl v zásadě nacionalistům odebrán. Oni ho před pár lety iniciovali, a teď se ho účastní desítky tisíc lidí, pro něž je to forma uctění svátku 11. listopadu, svátku nezávislosti Polska. Zároveň se toho pochodu i nadále účastní nacionalisté, kteří jsou hlavními organizátory. A pak ještě máme co do činění s okrajovými skupinkami, které tam pochodují s jakýmisi transparenty, kde mají rasistická hesla. To, že veřejně vystupují se svými slogany, je ostuda, ale já nevím, jaké jsou právní možnosti, které by umožnily policii či prokuratuře rychlou reakci. Máme v právním systému zákaz diskriminace například kvůli národnosti, rase či náboženství. To byste se ale musel zeptat polských institucí, jako je policie, co mohou či nemohou dělat.

HN: A není to také otázka politické vůle, příkladu, který mohou politici na veřejnosti ukázat? Jak třeba rozumět premiérovi, který je vzděláním historik, když prohlásí, že i Židé se účastnili holokaustu?

Ano, to je historicky nepravdivé tvrzení. V případě, který měl na mysli, spojil vrahy s lidmi, z nichž se podařilo udělat kolaboranty. V tom podle mého udělal náš premiér ve výkladu historie chybu. Smíchal kategorie. Žádný historik z Jad vašem, izraelského památníku obětem holokaustu, nebude diskutovat o tom, že z tisícovky Židů se pod nátlakem stali kolaboranti. Byli donuceni stát se součástí systému zotročení jiných Židů. To jsou fakta, o kterých se nediskutuje. Oni ale nevraždili své lidi. Dělali to Němci, členové pomocné policie v okupovaném Polsku, mezi nimi i Ukrajinci či Litevci. Znám jen jeden případ popravy, ukázaný v Jad vašem, vykonané rukama židovských policistů.

HN: Vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) tedy proti antisemitismu a jeho projevům bojuje?

Ano. Od prvních svobodných voleb v roce 1989 nezávisle na tom, kdo vládl − ať už to byli postkomunisté, liberálové, konzervativci či národovci −, polský hlavní proud dělá důslednou politiku v jedné otázce: absolutní ne vůči antisemitismu. Nenajdete žádného důležitého politika, žádné důležité politické uskupení, kteří by byť i jen jedenkrát podpořili antisemitskou politiku. Hovořím o lídrech, ne o tom, když se nějaký poslanec nebo senátor dopustí antisemitského výroku. Strany vždy reagují potrestáním takových lidí včetně vyhazovu.

HN: Já mám ale pocit, že za vlády PiS je vůči extremistickým projevům větší tolerance.

Takhle se PiS nasazuje psí hlava. Doporučuji si v této souvislosti přečíst biografii Lecha Kaczyńského od Slawomira Cenckiewicze, kde jsou popsané rodinné a společenské kořeny rodiny Jaroslawa a Lecha Kaczyńských. To jsou socialisté z Žoliborze (varšavská čtvrť − pozn. red.)a v tom prostředí byl antisemitismus nepřijatelný. Oni vyrůstali v prostředí, kde se Židům za války pomáhalo, kde byli židovští přátelé a oni ty ideály nezradili. Říká se, že PiS je vůdcovská strana, že je jeden vůdce, který železnou rukou vládne celé straně. A názor toho vůdce na antisemitismus je jasný a on ho neustále opakuje. A při jeho železné ruce se ve straně vyskytují nějací antisemité, kteří si dělají, co chtějí. Takže vládne té straně, nebo ne? Ti, kteří tohle tvrdí, musí být důslední. Buď je železným vůdcem, nebo není.

HN: Co tedy Polákům chybí po 30 letech svobodné diskuse v tom, aby pochopili, co dělali Židům špatného?

Více znalostí připravených vědci, kteří mají prostředky a vědí, kde hledat informace o tom, jak to bylo doopravdy. A potom díky pedagogům a médiím přenášet tyto znalosti k širšímu obecenstvu. To je východisko z té situace, kdy jsou lidé překvapeni tím, jak to vlastně bylo.

HN: Vláda PiS tohle dělá?

Vláda PiS to nezakazuje. Jak už jsem řekl, všechny strany hlavního proudu zajišťují, aby odpovědné instituce, které zkoumají holokaust, dostaly státní peníze a mohly se tomu věnovat. My historici, kteří se tím zabýváme, děláme a budeme dělat výzkum díky státním penězům.

HN: Jedna věc je ale výzkum a druhá popularizace výsledků, tam vidím nedostatky.

Žádné nedostatky nejsou. Já sám jsem se třeba v loňském roce zúčastnil workshopů s učiteli v řadě míst severního Polska, kolegové z jiných institucí dělají svoji práci jinde. Jen loni jsem se setkal dohromady asi se dvěma sty učitelů. Říkám všem, jak to bylo, jaká jsou fakta. Že Židé se setkávali s vydíráním, se zradou. Čili jen já sám jsem takto prostřednictvím učitelů mohl působit na tisíce studentů a ukázat, jak to bylo. A učitelům říkám, že buď se budou držet faktů jako vzdělaní historici, kterými jsou, nebo že vyprávějí pohádky. Dál už na to ale nemám vliv. My historici děláme svoje.

HN: Proč vláda připisuje historické politice tak důležitou váhu? Chybí něco ve vztahu Poláků k vlastní historii? Z českého pohledu jsou totiž Poláci v historii ponořeni až moc.

Ať už Poláci, Češi nebo třeba Američané, absolutní většina lidí žije tím, co je teď a co bude bezprostředně následovat. Neznamená to, že se nemá učit historie a hlavně ty aspekty, které nejsou obecně známé. Aby třeba Poláci pochopili, o co v současné krizi mezi Polskem a Izraelem jde. Nebo se nedá vysvětlit dnešní napětí ve vztazích s Ukrajinou bez toho, abyste ukázal, co se dělo v tomto vztahu před 1. zářím 1939, během druhé světové války a potom. Je to nástroj pro pochopení naší současnosti. Znalost historie, především té 20. století, je nezbytná pro pochopení toho, co se dnes na světě děje.

HN: Jak tedy do tohoto vzdělávacího procesu zapadá nový zákon, který z pohledu domácí politiky vypadá jako snaha uklidnit radikálnější část voličů PiS?

Ale já nevím, odkud se ten zákon vzal. Ptejte se těch, kdo ho předložili, proč stát musel sáhnout k takovému nástroji. Já ani jiní historici jsme si ho nevymysleli.

HN: Může tedy z pohledu historika tento nástroj pomoci zvýšit znalosti Poláků i lidí ze zahraničí o historii?

Pokud někdo použije tento přístup, například ono vyjádření o polských táborech, pak ho diskuse kolem toho musí dovést k zamyšlení, zda Poláci nemají pravdu. A možná to příště nepoužije. Pokud někdo chce vědomě své čtenáře či diváky přesvědčit, že Poláci hráli nějakou roli v plánování či organizování táborů, tak to bude říkat i nadále, pokud má zlou vůli. Ti, kteří psali nepravdu nevědomky, si nejspíš uvědomí, že Poláci mají pravdu, a už to nebudou dělat. Ale ne ze strachu.

Něco jiného však je, pokud chce někdo dávat v kontextu holokaustu na jednu rovinu instituce nezávislého Polska a instituce třetí říše. Třeba generální gouvernement, kde sloužili Poláci jako policie, vytvořili Němci, stejně jako zákony a předpisy, které sloužily německé politice, nikoli polské politice nebo jiným okupovaným zemím. Oni využívali místní lidi, což nebylo v kontextu obecně používané koloniální politiky nic nového.

HN: Je možné ten zákon použít v budoucnu do nějaké formy orwellovského přepisování historie?

O tom bych se bavil, až Ústavní soud o novém zákonu rozhodne.

