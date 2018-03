První část názvu tohoto článku jsem si vypůjčil z posledního alba skupiny J.A.R., která minulý rok po zásluze otřásla českou hudební scénou. Není to tak dlouho, co jsem se zde rozepisoval o dvou dlouhodobých trendech, jež ovlivňují tok dějin. Prvním z nich je abstraktizace, dominantní jev naší kultury, který dnes kulminuje ve stěhování světů do digitálního abstraktna (většinu HDP dnes netvoří nic materiálního).

Druhým z trendů je planetizace, tedy spojování kdysi lokálních a navzájem se nenávidějících celků v celek, který si již nepřeje anihilaci toho druhého, ale jejich životy a ekonomiky jsou tak provázané, že prospěch jednoho (Řecka) je vnímán nikoliv jako hrozba, ale jako něco prospěšného i pro druhé (zbytek Evropy). Oba tyto trendy v naší době tektonicky kulminují a různým způsobem do sebe narážejí a vytvářejí zpětné vlny.

Chybí zde ovšem ještě třetí trend, nejzvláštnější a nejpozoruhodnější ze všech, přitom − technicky − nejjednodušší. A tím je dobro. Dobro těžko dát na škálu a těžko o něm bez kýče hovořit. Ale posun naší civilizace z hlubin mnohem brutálnějších a krvavějších praktik než ISIS (vzpomeňte na naše popravy na náměstích) lze vidět zcela jasně.

Naše krutost a zlo byly větší proto, že byly oficiální − horší věci než zvěrstva byly posvěceny či přímo úkolovány církví, která paradoxně zároveň "ztělesňovala" naše nejvyšší ideály, jež nikdo nevyjádřil konzistentněji než Ježíš Kristus, jehož "tělem" (jak odporné!) si církev uzurpovala být. Naše zlo, které se obecně projevuje v krutosti, bylo horší též v tom, že jsme byli nejmocnější silou tehdejšího světa. My jsme měli mnohem radikálnější názory než dnešní radikálové, a navíc k tomu i prostředky, které jsme se nebáli použít. A nebylo moci nás zvenčí zastavit. Naše civilizace se stala mírumilovnou nikoliv z vnějšího donucení, ale díky vnitřní reflexi.

Nutno říci, že nám ta vnitřní reflexe trvala pár tisíciletí. Což samo o sobě vyvolává otázku: jak "hluboko" nebo "daleko" je od nás náš (celo-společensko morální) vnitřek, že to trvalo tak dlouho, než se naše vnitřní reflexe dobra začala projevovat na "těle", tedy v realitě? Přešly stovky generací, než se podařilo alespoň některé z Ježíšových myšlenek real-izovat v real-politice (starejte se o nemocné, vdovy a sirotky), než jsme dokázali prokapat alespoň některé hodnoty do institucí.

Ekonom a filozof Jeremy Riffkin v tomto kontextu napsal knihu Empathic civilization, kde hovoří o tom, že člověk se vyvíjí ve smyslu homo empathicus (vposledku velice podobně jako Adam Smith ve svém druhém veledíle Teorii mravních citů). Již nesouzníme jen sami se sebou a svou rodinou, ale s kmenem, posléze vírou (židé, křesťané i muslimové se sami v rámci své víry vnímají jako rodina) a dnes národem či společenstvím národů (USA, EU, ale i Rusko). Kdysi bylo běžné bít otroky, podřízené, ženy, donedávna i děti. Dnes se ozývají hlasy, že bychom podobnou ohleduplnost měli rozšířit i na zvířata a měli být citliví i vůči samotné přírodě a naší planetě − což je ohled, který lidstvo nikdy předtím nemuselo brát. Zkrátka řečeno, časem nám roste a rozšiřuje se soucit.

Na druhou stranu, a proto je tento trend tak složitý, není jisté, že by se civilizovanější společnosti chovaly soucitněji. Druhá světová válka, iniciovaná v kulturním Německu, se šířila nezadržitelně a mnohdy takřka bez odporu kultivovanou Evropou. Brutality, které dnes pácháme na zvířatech, jsou krutější, než jak se k nim chovali středověcí sedláci.

K čemu nám bude synchronicita v prvních dvou trendech, pokud není podložena fundamentální nadějí, že se věci lidské lepší a směřují k dobru? A nemáme-li naději ve zlepšení člověka, mohli bychom doufat alespoň v lepší instituce? Pokud jsme se nestarali dobře o naše staré a nemocné na základě dobrovolnosti srdce, dokážeme to alespoň skrze exoskeleton povinných institucí (důchodové pojištění), bič, který jsme si sami na sebe upletli? A bude budoucí ekonomika těžit z této eskalace dobra, kdy se naše soucítění rozšíří na celou planetu? Pokud je abstraktizace vývojem jakési duše lidstva, planetizace růstem těla lidstva, pak dobro je dimenzí růstu ducha. Dbejme tedy, aby eskalace možností spojeného lidstva doprovázela zejména snaha o eskalaci dobra.

Související