Premiér Andrej Babiš včera vstoupil do zatím nehotového Památníku Tomáše Bati ve Zlíně a na první pohled bylo patrné, že se mu něco nezdá.

"No, já jsem myslel, že jste dál. Nějak pomalu to staví, ne?" obracel se ke zlínskému primátorovi Miroslavu Adámkovi, který se snažil předsedu vlády uklidnit, že všechno jde podle plánu. "30. října bude hotovo," vysvětluje Babišovi, který přijel na Zlínsko v rámci "kolečka", během kterého chce se svou vládou objet všechny kraje.

Babiš: Proč to není hotové?

Na dlouhé povídání ale neměl evidentně náladu, při všech svých zastávkách během dne připomínal ze všeho nejvíce šéfa, který přijel zkontrolovat své podřízené, o nichž byl přesvědčený, že nedělají tak rychle a levně, jak by si představoval. Když ho primátor zval ještě na následnou prohlídku rekonstruovaného místního kina, které patřilo k největším v Evropě, Babiš nabídku odmítl a hned pokračoval v přísném tónu.

"Já to kino znám. Byl jsem tam v minulosti. Kdy ho začnete dělat? A na co čekáte dva roky?" zpovídal Adámka, který tvrdil, že na vině jsou památkáři, kteří posuzují návrh rekonstrukce. "Ježíši, s památkáři. Kde je?" hledá Babiš mezi lidmi kolem ministra kultury Ilju Šmída, pod kterého památkáři spadají. Šmíd hned slibuje, že se na to podívá.

"Dva roky je to zavřené? To je strašné," divil se Babiš, kterého ministr kultury upozorňoval, že posouzení Libeňského mostu v Praze trvalo prý památkářům tři roky. "Státu všechno trvá dlouho. Že to není rodinná firma," povzdechl si premiér, který se následně loučil s primátorem. "Zkuste zabrat," pronesl a znovu zopakoval ministrovi, aby se na celou záležitost podíval.

Poněkud rázný styl premiéra bylo během včerejšího dne možné zažít hned několikrát. Máte problémy se získáním 25 milionů do nemocnice? Žádný problém, budou. Je potřeba vyřešit komplikace ohledně stavby dálnice? Kde je nejvyšší muž Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa? "Hned se na to podívám," slibuje vzápětí dotyčný Babišovi.

Jen ten problém se soudy, které občas dávají za pravdu ochráncům přírody při prodlužování silnic, Babiš příliš nechápe. "Máme pocit, že si někdo pořád něco vymýšlí, za chvíli přijde zase nějaké jiné zvíře. Podle mého názoru je to šikana," kritizuje premiér ochránce, kteří v jednom z míst poukazují například na přítomnost vzácných zvířat.

"Knihu jsem okopíroval od Bati"

Babiš se po kraji pohyboval v mikrobusu, který byl součástí kolony několika limuzín. Dával si ale pozor na to, aby zbytečně nevzbuzoval pozornost. Když policisté nasadili houkající majáčky, hned je zase museli schovat. Nakonec je použili jen výjimečně na krátké chvíle, kdy třeba projížděli centrem měst.

Na Baťově památníku i kinu mu záleželo obzvlášť, šéf vlády a hnutí ANO jako obvykle neopomněl upozornit, že on byl tím, kdo inicioval vznik památníku a společně s bývalým ministrem Danielem Hermanem uvolnili na tuto akci i peníze, stejně jako podporovali opravu kina.

Babiš se navíc rád na Baťu odvolává a tvrdí, že patřil mezi jeho vzory. Nijak přitom nespecifikuje, kterého Baťu konkrétně myslí, nejčastěji ale vzpomíná na Jana Antonína, který napsal knihu Budujeme stát pro 40 milionů lidí.

"Já jsem od něho tuto knihu okopíroval, napsal jsem stejnou vizi, se kterou jsme vyhráli volby, protože jsme rozdali 400 tisíc kusů. Je to skvělá kniha, první reálná vize od revoluce," tvrdil včera Babiš, aniž se zmínil, že na knize pracovala řada spoluautorů. "Baťa je pro nás vzor v podnikání, byl to náš nejlepší podnikatel, legenda, jeho přístupy k práci a hlavně lidem jsou platné i dnes," vyprávěl včera ve městě, které dodnes žije odkazem Bati.

Čunek: Demise nás moc nezajímá

Zatímco ale Jan Antonín Baťa se nikdy nepustil do velké politiky, podnikatel Babiš do politiky vstoupil a navzdory tomu, že ani několik měsíců po volbách nesestavil vládu, obsazuje mnohé důležité posty v zemi. Při jeho včerejší cestě bylo vidět, jak jej velká politika dohání, po celý den musel čelit dotazům ohledně komunisty Zdeňka Ondráčka, který se i díky hlasům poslanců ANO stal předsedou poslanecké komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek se sice snažil Babišovo vládnutí v demisi občas otočit v humor, ale Babišovi náladu nezlepšil. "Pane premiére, jestli já řeknu vláda v demisi, nechte to na mně, nás to tady tolik nezajímá, kdo je v demisi a kdo není," pronesl v úvodu zasedání vlády, která se mimořádně sešla právě ve Zlíně.

Když po jejím skončení zamířil Babiš na další místa, pokaždé spěchal, stěžoval si na zimu a odmítal třeba jen přiťuknutí "štamprlí" slivovice. "Beru léky, jdu do auta," zareagoval na kapku alkoholu, zatímco Čunek s chutí ochutnal a vzápětí už jel s premiérem na další místo, kde mu vysvětloval důležitost stavění i financování jednoho krajského projektu. Babiš měl jako obvykle minimum dotazů, z nichž nejčastější byl ten: "A kolik to bude stát?"

Nejspokojeněji působil Babiš až na samém konci včerejšího dne. Zatímco na několika místech své cesty musel čelit protestům proti již zmiňovanému zvolení komunisty Ondráčka, v zaplněné aule Univerzity Tomáše Bati ho čekalo spřízněné publikum, několik vlastních ministrů i moderátor, kterým byl poslanec jeho hnutí Aleš Juchelka.

Premiér se podepsal do pamětní knihy v Baťově výtahu, který měl sloužit Janu Antonínovi jako kancelář. Nikdy ho ale nevyužil. Foto: ČTK

Andrej Babiš s hejtmanem Jiřím Čunkem odcházejí z Baťova mrakodrapu, který po rekonstrukci slouží jako sídlo Zlínského kraje. Foto: HN – Radek Bartoníček