Evropu ovládá politická nejistota. Německo sice nakonec bude mít opět vládu velké koalice pod vedením Angely Merkelové. A tato vláda má jednoznačně proevropský program. Na druhou stranu: Merkelová i její koaliční partneři, sociální demokraté, jsou slabší než dřív. Itálie, jeden ze zakládajících členů Evropské unie, se navíc po nedělních volbách nejspíš na dlouhé měsíce propadne do zmatků. To může snahy o další evropskou integraci zpomalit − ale ne zastavit.

"Nestabilní či euroskeptická Itálie může zbrzdit francouzsko-německé plány na reformu eurozóny," tvrdí Charles Grant, šéf think-tanku Centre for European Reform. A to za situace, kdy unie musí kromě plánů na další integraci řešit i blížící se brexit nebo kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který jí hrozí vyhlášením obchodní války. Spojené státy a EU jsou přitom klíčovými spojenci.

Země unie se dohodly, že na podobě další integrace, především té v eurozóně, se domluví už v červnu. Eurozóna by měla například mít společný rozpočet nebo fond pojištění vkladů v bankách. Chce to především francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle něj by se eurozóna měla změnit v rozhodující jádro v rámci EU. To jí má umožnit čelit čínské, ruské, ale i americké konkurenci.

Politický vývoj v Evropě do těchto záměrů vnesl nejistotu. Pro Česko to však může být dobře − má vládu v demisi a je pro něj dlouhodobě problémem rozhodnout se, jak by se mělo k budoucnosti Evropy postavit.

Odborníci ale zároveň očekávají pouhý odklad snah o další evropskou integraci. "Země eurozóny vědí, že euro potřebuje dobudovat, jinak s ním zase zahýbe nějaká příští krize," říká vysoce postavený bruselský diplomat. Podle něj "Německo chce jít stejným směrem jako Francie, i když pomaleji".

Berlín a Paříž už oznámily, že tento měsíc předloží společné návrhy na to, co by se mělo v eurozóně i v celé EU změnit. Zřejmě navrhnou například vytvoření fondu, ze kterého by mohly dostat pomoc ty státy s eurem, jež by zasáhl náhlý pokles ekonomiky. Zároveň by pomoc mohly čerpat i země, které provedou důležité, ale nákladné reformy, jako jsou třeba změny pravidel na trhu práce.

Česko se obává, aby takový fond neubral peníze, jež má dnes země spolu s ostatními chudšími státy k dispozici na svůj rozvoj − i když těchto prostředků bude tak jako tak postupně ubývat. Premiér Andrej Babiš (ANO) českou obavu podle dokumentů, které mají HN k dispozici, v lednu zdůraznil na schůzce s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem.

Bývalý český státní tajemník pro EU Tomáš Prouza očekává, že Německo a Francie se nejdřív budou snažit najít dohodu všech 27 členských zemí − odcházející Británie se už do těchto debat nezapojuje: "Pokud to ale budou státy jako Česko, Polsko a Maďarsko brzdit, tak prostě ostatní přejdou na jinou platformu." A tou bude eurozóna, přičemž by nechala otevřené dveře zemím, jež by se chtěly přidat. O přijetí eura stojí Bulharsko a Rumunsko, Švédsko a Dánsko zase zvažují vstup do bankovní unie, která je navázaná na eurozónu.

Premiér Babiš přijetí eura i vstup do bankovní unie odmítá. Europoslankyně za ANO Dita Charanzová a Martina Dlabajová, jež mu v evropské politice radí, ho však přesvědčují, aby se proti evropské měně tak nevyhraňoval. Podle nich nejde o to, aby se Česko rychle zbavilo koruny, ale aby dalo najevo, že o euro z dlouhodobého pohledu stojí, zvlášť když se ho zavázalo přijmout už v době vstupu do EU.

Integraci eurozóny nejspíš neohrozí ani populistické Hnutí pěti hvězd a Liga severu, které uspěly v Itálii. "Italové moc dobře vědí, jak je pro ně EU důležitá," říká Martin Mejstřík z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Obě strany EU kritizovaly a dříve mluvily o odchodu z eurozóny. Pak ale otočily: "Evropská unie je domovem Hnutí pěti hvězd," prohlašoval kandidát hnutí na premiéra Luigi Di Maio.

Případný podíl těchto stran na vládě by ale mohl znamenat nárůst státních výdajů. Itálie by pak nejspíš porušovala evropská pravidla ohledně limitů pro schodek a snižování zadlužení. A to by takřka s jistotou vyvolalo odpor zemí, jako je Německo. To zdůrazňuje, že členové eurozóny musí plnit své závazky. "Pokud by Itálie uvolnila rozpočtovou disciplínu a zrušila reformy minulé vlády, klesne pravděpodobnost, že Německo bude ochotné souhlasit s přenosem dalších pravomocí do Bruselu," varuje analytik Charles Grant.