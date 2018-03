Vyjednávání o podobě možné vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů se komplikují. Nejenže je napjatý jeho vztah s částí sociálních demokratů, ale po víkendu se zhoršily i jeho vazby na KSČM. Stalo se tak poté, co sněmovna v pátek zvolila do čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) komunistu Zdeňka Ondráčka. I když šlo o tajnou volbu, kromě poslanců komunistů a SPD získal Ondráček velkou část hlasů i od některých zákonodárců ANO, jak přiznal šéf hnutí a pre­miér v demisi Andrej Babiš.

Ten teď chce Ondráčka, který v roce 1989 zasahoval coby příslušník pohotovostních pluků na protirežimních demonstracích, i s pomocí hlasů ANO zase odvolat.

"Já vím, moje chyba, měl jsem být asi důraznější, když jsme se o tom bavili na klubu, měl jsem kolegy víc přesvědčovat," napsal si Babiš v neděli na facebookový profil. Sám se přitom tajného hlasování o šéfovi komise nezúčastnil. A ani na jednání klubu ANO poslance k žádnému rozhodnutí nevyzval.

79 poslanců v tajné volbě zvolilo Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS. Více než polovinu hlasů přitom získal mimo KSČM a SPD, s největší pravděpodobností v hnutí ANO. K jeho zvolení bylo vzhledem k účasti potřeba 78 poslaneckých hlasů.

"Babiš neřekl, ať Ondráčka volíme, nebo ne. Předtím ale prohlásil, že pokud ho budeme volit, že to není šťastné, že on s touto nominací komunistů nesouhlasí," popsal HN jeden z přítomných jednání klubu. Poslanci ANO tak nakonec měli volné hlasování a část jich Ondráčkovu nominaci podpořila. Část z nich včetně Babiše nehlasovala vůbec. Přitom Babiš za neúčast na hlasování kritizoval opoziční poslance, z nichž ale řada byla na předem dlouho naplánovaných pracovních cestách.

Teď ale premiér přislíbil, že pokud kdokoliv z opozice navrhne na dnešním jednání Ondráčkovo odvolání, podpoří ho. "Tak já budu samozřejmě hlasovat pro jeho odvolání. A tentokrát klub přesvědčím. A pokud by to náhodou někdo nenavrhl, navrhnu to já," slíbil Babiš.

Na jeho slova obratem reagoval šéf ODS Petr Fiala. "Pane předsedo Babiši, společně máme 103 hlasů, pojďme do toho. Odvolejme Zdeňka Ondráčka," vyzval premiéra na sociálních sítích. Později uvedl, že poslanecký klub občanských demokratů Ondráčkovo odvolání v úterý navrhne. Pro by měly hlasovat i další strany, otevřeně o tom mluví STAN, lidovci, TOP 09 i ČSSD.

Babiš svým novým postojem naopak rozhněval komunistické poslance, jejichž hlasy bude jeho případný menšinový kabinet potřebovat, aby získal důvěru sněmovny. "Samozřejmě že to má zásadní vliv," reagoval předseda komunistů Vojtěch Filip na otázku HN, zda situace poslance Ondráčka ohrozí vládní spolupráci ANO a KSČM.

Dosud zástupci ANO a komunistů ve sněmovně často hlasovali společně a komunisté postupně získali od roku 1989 největší vliv na dění ve sněmovně. Nyní by se se situace mohla změnit, a to právě v době, kdy premiér s ČSSD vyjednává koalici a potřebuje sociální demokraty přimět k zásadním ústupkům. Filip a Babiš se kvůli Ondráčkovi sejdou, aby si problém vyříkali. Podle Filipa by ke schůzce mělo dojít už v úterý tento týden.

Komunistům vadí především obrat hnutí ANO, které opakovaně Ondráčka podpořilo. "Když jeho lidé původně hlasovali pro a nyní by měli být pro odvolání, tak je to lidově řečeno jak u blbých na dvorku. Tyto zmatky jsou tak nesrozumitelné, že by si to předsedové měli vysvětlit. Potřebujeme vědět, co vlastně Andrej Babiš chce," reagoval místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Vztah ANO a KSČM by teoreticky mohla urovnat výměna Ondráčka za jiného kandidáta. To ale komunisté opakovaně odmítli a nechystají se k tomu podle Dolejše ani nyní.

Babišův nový aktivní postoj proti Ondráčkovi nejspíš ovlivnil i odpor části jeho poslanců. Například ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán volbu bývalého příslušníka pohotovostního pluku do vedení důležité komise ostře kritizoval. A po pátečním rozhodnutí médiím řekl, že zvažuje dokonce odchod z vlády. Od pátečního rozhodnutí také sílí odpor, který lidé dávají najevo na sociálních sítích. V pondělí se pak odpůrci komunisty v čele GIBS sešli v řadě měst po celé republice.