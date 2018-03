Se začátkem března uplynulo už půl roku od chvíle, kdy měly z okolí hlavních silničních tahů zmizet všechny billboardy. Novému zákonu o pozemních komunikacích se však na začátku loňského září přizpůsobilo jen několik málo jejich majitelů. Kolem dálnic tak stále zůstává asi tisícovka billboardů, přibližně dvojnásobek jich pak je okolo silnic I. třídy. Než všechny zmizí, může trvat i několik let.

Za odstraňování nelegálních billboardů z blízkosti silnic I. třídy jsou odpovědné jednotlivé krajské úřady. Jejich úředníci ale v řadě případů až teď zjišťují, kolik poutačů ve svém kraji vlastně mají. Například v Karlovarském kraji teprve před týdnem obdrželi od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) seznam billboardů, které pravděpodobně odporují zákonu.

"Nyní budeme ověřovat, zda se reklamní zařízení opravdu nacházejí v ochranném pásmu, oslovovat jejich vlastníky a vyzývat je k odstranění tam, kde jsou umístěna nelegálně," říká mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková. Ochranné pásmo, v kterém jsou billboardy v případě silnic I. třídy zakázány, je 50 metrů.

50 tisíc korun může stát odstranění jednoho nelegálního reklamního poutače. 3 tisíce billboardů v okolí dálnic a silnic I. třídy odporuje zákonu.

Podobná situace je také ve Středočeském kraji, kde se stále nachází přibližně 500 billboardů. "Připravujeme výzvy k odstranění, které budeme zasílat jejich provozovatelům," tvrdí Nicol Lenertová, mluvčí Středočeského kraje. Pokud je majitelé neodstraní, udělá to za ně krajem vybraná firma. Jenže to se vzhledem k vypisování výběrového řízení může výrazně protáhnout.

Ještě pomalejší je celý proces na Plzeňsku. Místní úředníky ŘSD ještě ani neinformovalo o počtu nelegálních billboardů. O povinnosti je odstranit přitom jak jejich provozovatelé, tak ŘSD věděli už od roku 2012, tedy pět let předtím, než zákon začal platit. "Je dobré připomenout, že to jsou vlastníci reklamních zařízení, kteří měli povinnost své billboardy do loňského září odstranit," hájí ŘSD mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler.

V řadě případů je navíc pro úředníky složité vůbec majitele billboardu dohledat. Jednou z firem, která se zákonu přizpůsobila, je JCDecaux. "Veškerá svá reklamní zařízení jsme odstranili loni v létě, tedy ještě předtím, než novela vstoupila v platnost," říká generální ředitel společnosti Pavel Slabý.

Chvíle, kdy od českých silnic zmizí všechny nelegální billboardy, může tedy přijít klidně až za několik let. V Královéhradeckém kraji jich loni v září zůstalo asi 800. Do současnosti zmizelo jen 30 z nich. Pokud ty zbylé jejich majitelé neodstraní, udělá to za ně kraj. Podle mluvčí kraje Sylvie Velčovské zvládne kraj odstranit jen několik desítek billboardů měsíčně. Pokud by jich tedy úředníci sundali každý měsíc například 20, bude jim to trvat přes tři roky.

Úspěšnější jsou na Pardubicku, kde zatím zmizelo přibližně 60 procent nelegálních billboardů. V Olomouckém kraji je začali počítat hned v září. Úředníci oslovili majitele více než stovky billboardů. Do současnosti jich zmizelo 45. "Vzhledem k tomu, že všechna zařízení odstranili jejich vlastníci, nevznikly nám zatím žádné náklady," uvádí mluvčí kraje Eva Knajblová.

Pokud však majitelé nebudou reagovat, odstraní kraje billboardy na vlastní náklady. Ty pak po nich budou vymáhat. Podle mluvčí Plzeňského kraje Aleny Marešové bude odstranění jednoho billboardu stát od 20 do 50 tisíc korun, podle jeho velikosti.

U dálnic mohou řidiči nejčastěji vidět billboardy s českou vlajkou. Za nimi stojí společnost BigMedia. Ta se hájí tím, komerční reklama byla odstraněna a billboardy tak už neodvádějí pozornost řidičů.