Ve čtvrtek proběhne další letošní měnové jednání bankovní rady Evropské centrální banky. Podle nás nová makroekonomická prognóza ECB ukáže, že inflace v následujících čtvrtletích zrychlí. S tím by mohla přijít i změna komunikace banky směrem k ukončení kvantitativního uvolňování.

Únorová meziroční míra inflace v eurozóně ale zpomalila k 1,2 procenta. Byť tak ECB získává prostor pro prodlužování extrémně uvolněné měnové politiky, stále počítáme s tím, že k ukončení pumpování levných peněz do ekonomiky dojde do konce tohoto roku. Zvýšení úroků by mohlo následovat v prvním čtvrtletí 2019.

Další vývoj měnové politiky ECB je důležitý i pro korunu. Ačkoli první zvyšování sazeb v eurozóně proběhne až v příštím roce, hrozí, že začátek utahování měnových podmínek v podobě ukončení kvantitativního uvolňování povede k uzavírání korunových pozic zahraničních spekulantů na tuzemském trhu. To by způsobilo oslabení koruny.

Těchto horkých peněz je u nás i po jedenácti měsících od ukončení kurzového závazku stále dost. V lednu zahraniční investoři drželi přes 37 procent všech korunových dluhopisů. V letech před obdobím umělého oslabování koruny jich bylo v rukou cizinců jen okolo deseti procent.

