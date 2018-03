Zaměření na akcie ve střední Evropě se nizozemskému správci peněz NN Investment Partners vyplatilo hned dvakrát. Jeho český penzijní fond vykázal v minulém roce v porovnání s tuzemskými rivaly největší zhodnocení. U českého fondu, který je ve své kategorii dokonce největší na trhu, se zase podařilo přilákat investory až z Latinské Ameriky.

První jmenovaný, Penzijní fond NN, zaměřený na středoevropské akcie, loni porazil všechny obdobné fondy nabízené na tuzemském trhu, například akciové penzijní fondy od firmy Conseq nebo od České spořitelny. Za minulý rok se zhodnotil o více než 14 procent. Tento fond − nazvaný Účastnický růstový − spravuje pro své střadatele asi 200 milionů korun.

O výběr není nouze

Češi, kteří chtějí zhodnocovat své peníze na stáří, si na trhu mohou vybrat z celkem 28 takzvaných účastnických fondů spravovaných osmi společnostmi. Lidé do nich ukládají své prostředky v rámci doplňkového penzijního spoření.

NN Účastnický růstový fond ◼ Spravuje 200 milionů korun vložených českými střadateli, kteří si dobrovolně zhodnocují úspory na dobu, kdy budou penzisty. Polovina svěřených prostředků je v současnosti zainvestována do akcií v našem regionu. ◼ Fond měl loni zhodnocení více než 14 procent. V závěsu skončily penzijní fondy od Conseq (zhodnocení 10 procent) nebo od České spořitelny či České Pojišťovny (oba shodně růst 8,2 procenta). NN Český akciový fond ◼ Spravuje majetek za 10 miliard korun a je největším tuzemským fondem zaměřeným na akcie v regionu. Jeho cílem je mít polovinu prostředků v českých akciích, 28 procent v polských a desetiprocentní investice mít jak v akciích v Rumunsku, tak v Maďarsku. ◼ Od založení před dvaceti lety hodnota tohoto fondu vzrostla 3,6krát a jen loni zajistil výnos 18,4 procenta (po odečtení poplatků). ◼ Podle správců fondu se vyplatila sázka na středoevropský region: za uplynulých pět let vzrostla jeho hodnota o třetinu. ◼ Pro porovnání, index MSCI Emerging Markets, který sleduje pohyb akcií v širší oblasti rozvíjejících se trhů, posílil jen o 20 procent (podle dat agentury Bloomberg).

Tyto fondy nabízejí různé strategie s odlišnou mírou rizika a zhodnocení − od konzervativních, investujících do dluhopisů, až po růstové, které většinou investují do akcií. Na rozdíl od starších českých fondů ty účastnické negarantují kladné zhodnocení, ale mohou svým střadatelům více vydělat.

Minulý rok byl úspěšný především pro účastnické fondy s rizikovějším profilem, protože akciové trhy rostly. Podle Igora Müllera, jednoho z manažerů NN Růstového ÚF, stojí za zhodnocením také investiční strategie zaměřená na středoevropský region. "Tento fond má čistě akciovou strategii, která se v čase neměnila a větší část investic směrovala do střední a východní Evropy. Navíc jsme v posledních dvou letech ještě investice ve prospěch našeho regionu převažovali. To zapadá do naší filozofie, že investoři by měli mít ve svém portfoliu zastoupenou domácí složku," řekl Müller.

NN Investment Partners (NNIP) je správcem aktiv pro nizozemskou pojišťovací skupinu NN Group (dříve ING). Firma má ústředí v Haagu a stará se o vklady za asi 246 miliard eur.

Pražský tým NNIP se stará ještě o další fondy, hlavně o ten největší tuzemský zaměřený na středoevropské akcie. Jmenuje se NN Český akciový a spravuje prostředky o objemu 400 milionů eur (10 miliard korun). Podílníky jsou převážně drobní investoři z Česka. I tady se sázka na rostoucí středoevropské akcie vyplatila. Loni fond svým vkladatelům zajistil čistý výnos 18,4 procenta a za uplynulých pět let vzrostla jeho hodnota o třetinu.

Jiří Hrabal, vedoucí pražského týmu manažerů akciových fondů, řekl HN, že se díky zaměření na region v poslední době také daří pro fond nacházet investory v zahraničí. Největší taková investice se podařila loni. Do fondu vstoupil svým vkladem jeden z největších penzijních fondů z Peru, který tak získal podíl několika procent.

Mateřská nizozemská skupina různé typy fondů s odlišnými strategiemi nabízí po celém světě − hlavně institucím, například fondům spravujícím peníze budoucích penzistů. Pražští manažeři fondu odmítli rozkrýt identitu peruánského investora a velikost investice s vysvětlením, že od tohoto partnera nemají souhlas se zveřejněním.

Investovat ve stabilním regionu

Zájem latinskoamerického investora částečně souvisí se změnami v tamních penzijních systémech. V některých zemích Latinské Ameriky totiž vlády dokončily důchodovou reformu, podobně jako byla naplánována i v Maďarsku nebo v Polsku. Privátní část tamního penzijního systému spravují velké fondy, které si na pomoc vybírají třetí strany kvůli rozrůznění typů investičních strategií.

"Latinskoamerické fondy na střední Evropě oceňují zejména stabilitu politických systémů, členství v EU a v NATO, stabilní nebo posilující měny. Vidí v tomto regionu alternativu k tomu svému, který je výlučně orientován na komodity. V našem regionu má spíš převahu výroba orientovaná na globální export," vysvětluje Hrabal.

Zahraniční investoři podle Hrabala oceňují, že zdejší regulace a zákony se opírají o pravidla běžná v západní Evropě (NN Český akciový je registrován a regulován v Lucembursku) a také, že tyto fondy nemohou investovat v rizikovějších teritoriích Turecka nebo Ruska.