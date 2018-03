Do konce dubna by mělo být zřejmé, kdo se stane novým vlastníkem známé české značky čajů Jemča.

Tu spolu s výrobnou a balírnou v Jemnici u Třebíče od roku 2006 ovládá indický průmyslový koncern Tata. Nejdříve tak činil prostřednictvím své britské čajové divize Tetley, od roku 2010 pak Jemča funguje v rámci společnosti Tata Global Beverages (TGB).

Jemča je pro Indy jedinou českou investicí, ve skupině je značena jako Tata Beverages Czech. Jinak se TGB orientuje zejména na západní Evropu a Severní Ameriku. "Pro Indy už je Jemča malá a nevyplatí se jim o ni starat. Proto se stahují z trhu," sdělil HN zdroj blízký probíhajícímu prodejnímu procesu.

Český trh s čajem Spotřeba klesá, jednotková cena roste ◼ Podle společnosti Nielsen, která monitoruje trendy spotřebního zboží, Češi loni za čaj v maloobchodě utratili dvě miliardy korun. Meziročně šlo o dvouprocentní pokles. ◼ Propad v prodaném objemu byl loni ještě výraznější. Meziročně šlo o pokles o osm procent na 3322 tun. Z toho vyplývá mimo jiné i to, že čaj podražuje. Ovocný, v krabičce po 20 sáčcích ◼ Češi mají podle Nielsenu nejraději čaje ovocné (34 procent spotřeby). Následují černé (24 procent), bylinné (19), zele­né (13) a funkční a ostatní (10). ◼ Balené čaje jsou jasně populárnější. Klasické čajové sáčky tvoří 98 procent spotřeby, dvě procenta připadají na sypané čaje. Kdo jsou hlavní hráči ◼ Na trhu nejrozšířenější značky čajů patří zahraničním FMCG skupinám, jako je Unilever (Lipton), Jacobs – Douwe Egberts (Pickwick) nebo Teekane, Milford či Mokate (Loyd). 150 mil. Kč je odhadovaná cena, na kterou by případného zájemce mohla Jemča vyjít.

Ještě před ním TGB exkluzivně vyjednávala pouze se společností Le Patio International. Ta v Česku řídí třeba prodeje kávy Illy, čajů Ronnefeldt nebo džusů Pago. Několikaměsíční rozhovory ale dohodou neskončily a TGB se koncem loňského roku rozhodla, že Jemču nabídne v otevřeném tendru vedeném poradenskou společností EY.

Postupný ústup ze slávy

Do řízení je podle informací HN přihlášeno několik uchazečů včetně například přímého konkurenta Jemči, firmy Mokate. Mezi zájemci jsou také Orkla, která v Česku vlastní Hamé či Vitanu, nebo Dr. Müller Pharma, která v roce 2016 získala jiného lokálního výrobce bylinných čajů Megafyt. Zájem mají také finanční investoři.

Co by nový vlastník s Jemčou získal? Sice tradiční značku s 200milionovými ročními tržbami, která je lídrem tuzemského trhu s čaji, ale také firmu, jejíž dominance kvůli vysoké konkurenci dlouhodobě klesá.

V roce 1995 byl tržní podíl Jemči zhruba dvoutřetinový. Když Tata skrze Tetley Jemču kupovala před 12 lety, byla to ještě asi třetina. Nyní Jemča zásobuje zhruba 10 procent trhu. Podle posledních veřejně publikovaných výsledků v obchodním rejstříku za finanční rok 2016 (duben 2015 − březen 2016) navíc skončila firma ve ztrátě 24 milionů korun. Jedním z důvodů jsou i "cenové války" v regálech obchodů a to, že velká většina čajů se v Česku prodá ve slevových akcích.

Balírna v Jemnici zaměstnává asi 90 lidí, přičemž funguje téměř v plné kapacitě. Další případný rozvoj podniku, který by se mohl opírat třeba o export nebo o větší podíl dodávek v režimu takzvaných privátních značek pro obchodní řetězce, by pak znamenal nové investice do celé společnosti.

Podle odhadu by se cena, za niž by nový vlastník Jemču mohl získat, mohla pohybovat v rozmezí od 150 do 200 milionů korun.

S Pigi už víc než 50 let

Jemča si letos připomíná 60 let od svého založení, kdy státní podnik Balírny obchodu Praha spustil v Jemnici závod na balení čajů. Historicky nejúspěšnější značka této firmy Pigi se zrodila v roce 1967. V roce 1992 byl závod postupně privatizován, do vlastnictví jej získaly domácí i zahraniční podílové fondy. Posledních 12 let pak bylo ve znamení řízení továrny jejím nynějším vlastníkem TGB.

Tato firma je o šest let mladší než Jemča. Vznikla jako projekt Jehangira Ratanjije Dadabhoye Taty, vnuka zakladatele Tata Group Jamsetjiho Taty. Akcie TGB se dnes obchodují na bombajské a newyorské burze. Její tržby za finanční rok 2017 (duben 2016 − březen 2017) dosáhly v přepočtu 21 miliard korun při zisku 1,3 miliardy korun. TGB zaměstnává 3200 lidí.

Celá skupina Tata, kam TGB spadá, je aktivní v ocelářství, automobilovém a chemickém průmyslu či v telekomunikacích. Ovládá aktiva v ceně přes 100 miliard dolarů.