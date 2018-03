V Polsku se připravuje spojení tamní petrochemické jedničky a dvojky, které může ovlivnit i petrochemii v celé střední Evropě. Případným spojením PKN Orlen a Lotosu by vznikla sedmá největší petrochemická firma v EU, která by jen v Polsku kontrolovala 90 procent velkoobchodního trhu s palivy a přes polovinu benzinových pump. Její obrat by přesahoval sto miliard zlotých (asi 650 miliard korun). Orlen je zároveň většinovým vlastníkem Unipetrolu.

"Vláda zatím testuje reakci trhů a jednotlivých hráčů, které spojení ovlivní," komentoval podpis předběžné dohody mezi PKN Orlen a ministerstvem státního pokladu Robert Tomaszewski z think-tanku Polityka Insight.

Nápadné je hlavně mlčení vedení Lotosu, který velikostí tržeb odpovídá spíše Unipetrolu. Firma je však významným symbolem re­gionu s centrem v Gdaňsku a místní politici už dali najevo, že se jim plány na spojení vůbec nelíbí. Třeba i kvůli tomu, že čekají, že centrála spojené firmy zůstane ve stávajícím sídle PKN Orlen v Plocku ve středním Polsku. Podle Tomaszewského je nyní "Gdaňsk ve varu".

O možném spojení obou podniků se v Polsku mluví už přes deset let. A existuje řada důvodů, proč fúze dává smysl. "Rafinerie Lotosu v Gdaňsku je jedna z nejmodernějších v Evropě. Na rozdíl od Orlenu má firma jasnou strategii v zaměření na těžbu ropy. Jejich projekty v Norsku a Litvě jsou už ziskové," vysvětlil ekonomické přínosy fúze pro PKN Ondřej Koňák, manažer investičního fondu Redside.

Společná firma by v ziscích mohla překonat rakouskou OMV a zhruba dvojnásobně by předstihla maďarský MOL. Ten v poslední době významně investuje do pokročilejší výroby polymerů, z nichž jsou vyšší marže. Daří se mu i při těžbě ropy.

Politické pozadí fúze

Jak v OMV, tak v MOL má největší vlastnický podíl stát, oproti Polsku je ale jeho zasahování výrazně menší. Právě zasahování státu vytváří v případě polské petrochemie nejistotu, a to i ohledně plánu na spojení Orlenu a Lotosu, které má významný politický rozměr. Propojily se tady úmysly nového premiéra Mateusze Morawieckého, který podporuje vznik silné polské ropné firmy, a ministra energetiky Krzysztofa Tchórzewského. Ten zase chce Orlen více zapojit do financování polského jaderného programu.

Výměna vedení

K oběma těmto cílům se skepticky stavěl začátkem února odvolaný generální ředitel Orlenu Wojciech Jasiński. I když byl spíše politickým manažerem, nechal si radit od byznysově více zaměřeného viceprezidenta Miroslawa Kochalského, který fakticky převzal každodenní řízení firmy. Nový šéf Daniel Obajtek, který má blízko k ministrovi Tchórzewskému, s těmito cíli naopak problém nemá.

Zatím není úplně jasné, jak by případná fúze proběhla. V obou firmách jsou významní menšinoví akcionáři z řad polských i zahraničních penzijních fondů a bank.

Pod ministerstvo státního pokladu spadá celkem 53 procent akcií Lotosu, resort rovněž kontroluje přes 27 procent akcií Orlenu, kde si stát drží manažerskou kontrolu. Během loňského roku získal v Orlenu podíl téměř pět procent i další polský státní podnik, provozovatel ropovodů PERN.

Orlen může podle odhadů za většinový podíl v Lotosu zaplatit až šest miliard zlotých (asi 36 miliard korun). PKN měl ke konci minulého roku volnou hotovost 6,2 mi­liardy zlotých a zadlužení 761 milionů zlotých. Část z těchto peněz (3,5 miliardy zlotých) šla letos na vykoupení menšinových akcionářů Unipetrolu, kde PKN zvýšil svůj podíl ze 63 na 94 procent. Chystá se vytěsnit i zbylé akcionáře a firmu stoprocentně ovládnout.

Podle Koňáka z Redside možná fúze logicky povede ke zvýšení zadluženosti PKN. "Do budoucna to může vést k nižším investicím do Unipetrolu. Přinejmenším mohou být tyto investice posunuty," zmínil Koňák možné dopady na Česko.

Antimonopolní rébus

Ani zastánci spojení firem nečekají, že k němu dojde dříve než za rok. Fúze obou firem zaměstná regulátory v Polsku i Bruselu. Nejde ani tolik o rafinerie a velkoobchod. Největší problémy nastanou na trhu s asfaltem, kde obě firmy mají dohromady přes 90 procent trhu s tržbami přes 1,5 miliardy zlotých. Jednu z nich bude kvůli splnění antimonopolních podmínek zřejmě třeba prodat. Podobný problém je u benzinek, protože Orlen a Lotos společně překročí maximální limit 40 procent trhu povolený polskými zákony. Na prodej tak bude až 200 čerpacích stanic.