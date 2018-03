Dlouhé měsíce nejistoty trvalo, než se obě komory italského parlamentu loni shodly na stejném znění nového volebního zákona. Když už se země voleb v neděli dočkala, není jasné, kdo a případně s kým by mohl v dohledné době poskládat většinu ve sněmovně i v Senátu. Nejen to, takřka polovina voličů odevzdala svůj hlas buď čistě protestnímu Hnutí pěti hvězd, nebo původně regionální Lize severu, kde flirtování se separatismem vystřídala euro­skeptická a antiimigrační témata.

Vítězství protestních hnutí by samo o sobě nemuselo představovat problém, pokud by nabízela funkční řešení. Ale propočty, co by přineslo splnění nejrůznějších předvolebních slibů, měly u jednotlivých stran či hnutí jedno společné: jen by prohloubily už tak rekordní zadlužení veřejných financí, které nyní přesahuje úroveň 130 procent hrubého národního produktu.

I dosud vládnoucí levicová Demokratická strana, kterou voliči v neděli vytrestali za šetření, by navýšila schodek o další tři procenta. A Hnutí pěti hvězd, které je po volbách jako samostatná formace nejsilnější, navršilo sliby, které by schodek navýšily ještě dvakrát více než levice.

Než se dočkáme odpovědi na otázku, zda příští vláda potvrdí předvolební sliby, anebo na ně zapomene, bude muset nejdřív vůbec nějaká vzniknout. A to nebude snadné.

V povolební Itálii jsou už ne dva, ale tři silné bloky: pravice, kde měl dominovat expremiér Silvio Berlusconi, ale kde se prosadili "ligisté" inspirovaní francouzskou Národní frontou. Levice poškozená silnou porážkou. Hnutí pěti hvězd, které dlouho slibovalo, že na koalici s kýmkoli nemá ani pomyšlení. V posledních dnech sice připustilo, že i pro ně platí "nikdy neříkej nikdy". Těžko si ale představit, jak by spojenectví s ním fungovalo. Nejen proto, že v jeho čele stojí jedenatřicetiletý Luigi Di Maio bez zkušeností z vládnutí alespoň na místní úrovni, ale proto, že volební základnu hnutí poskládanou z bývalých stoupenců pravice i levice bude těžké celou uspokojit.

Politicky rozdělený je nejen teo­retický vítěz voleb, ale i celá Itálie, protože na severu se prosadili ligisté a na jihu "hvězdáři". Proto ani nový volební systém, který měl usnadnit skládání koalic, a tedy i vlády, nepřinesl očekávaný výsledek. Původně se zdálo, že nadějí by paradoxně mohl být návrat Berlusconiho, který sice kvůli soudnímu verdiktu nemůže být ve vládě, ale který by svým vlivem zajišťoval jistou předvídatelnost, což je nutnou podmínkou další stabilizace třetí největší ekonomiky eurozóny. Jenže po volbách si nikdo netroufne odhadnout, zda nějaká vláda vůbec vznikne. A tak zanedlouho mohou finanční trhy vyzkoušet, zda stále ještě platí slib šéfa Evropské centrální banky, že na obranu eura podnikne, cokoli bude třeba.

