Paraziti, neplatiči daní, ti, kteří zneužívají systém… pověst živnostníků je i kvůli vyjádření některých politiků často dost mizerná. Pro mnohé jde o v podstatě o lidi, jejichž jedinou snahou je obejít systém a vydělávat načerno. A tudíž musí být po zásluze potrestáni. I proto se jich týká takřka každá daňová změna, přestože reálný dopad těchto "parametrických" úprav na rozpočet je spíše symbolický.

Připomeňme neustálou debatu a následné omezení u uplatnění paušálních odpisů. Nebo třeba "novinku", kterou přijala vláda Petra Nečase v roce 2013, která fakticky vyloučila možnost uplatnění daňové slevy na dítě či na partnera v případě využití paušálů. Zdůvodnění změn bylo vždy stejné: živnostníci neplatí daně a rozpočet na ně doplácí. K argumentaci okamžitě přibyly i příklady, že ta či ona skupina živnostníků systém zneužívá a jen čerpá peníze.

Pokud by stát chtěl skutečně živnostníky co nejvíce zdanit, mohl by se vrátit třeba k povinnému minimálnímu daňovému základu, případně by mohl opět pouvažovat o zavedení minimální daně, případně o poplatku za registraci v živnostenském rejstříku, což je v podstatě daň v jiné podobě. Namísto toho mění způsob výpočtu daní každý rok, což podnikatele zatěžuje a také zvyšuje možnost neúmyslné chyby. I pro účetní jsou zákony, které začínají platit v polovině roku, minimálně nepřehledné.

Ústavní soud sice rozhodl, že zrušení daňové slevy Nečasovou vládou (a její následné obnovení kabinetem Bohuslava Sobotky) nebylo protiústavní, nicméně jistá pachuť z nepřehlednosti a nespravedlnosti daňového systému zůstává. Živnostníci jsou prostě pokusnými králíky laboratoře spletitého tuzemského daňového systému. A jako takoví na to vždy doplatí. Mohou si za to sami, protože − jak díky politikům víme, vždycky přece mohou jít pracovat třeba do nějaké montovny, které stát potřebuje. Na rozdíl od drobných podnikatelů, kteří jsou z hlediska státu naprosto neužiteční.

