Mohlo by to připomínat vtip o pytlákovi s ulovenou srnou kolem krku, kterého načapali policajti. "Jé, fuj, zvíře," zahrál leknutí a úlovek štítivě shodil na zem. Podobně chce teď Andrej Babiš odvolat šéfa sněmovní komise pro kontrolu policejní inspekce Zdeňka Ondráčka, přestože pouhé dva dny předtím tohoto komunistu a bývalou esenbáckou mlátičku nainstalovali do funkce mimo jiné mnozí poslanci hnutí ANO.

Jenže Babiš neotočil jako onen pytlák ze strachu. Dejme tomu kvůli ohlášeným protiondráčkovským demonstracím v jedenácti českých městech. Ani se dodatečně nezhrozil, k jak ostudnému pošlapání polistopadové demokracie tím došlo.

Nic takového. Babiš o průšvihu dobře ví. Už v lednu se mu hodilo vyslyšet obavu prezidentského kandidáta Michala Horáčka. Tehdy vyzval komunisty k jiné nominaci. Teď ovšem mohl přimět své hnutí k zablokování Ondráčka − a neudělal to.

Důvod? Mazaný kalkul. Svým ondráčkovským veletočem Babiš vzkazuje politickým konkurentům, a především voličům: Koukejte, tohle všechno dokážu, kdykoli se mi bude chtít. Premiér v demisi jako pohádkový čaroděj Rumburak otočí kouzelným prstenem a komunista Ondráček padne. Nebo naopak prstenem (či prstem) ani nehne a komunista Ondráček povýší. A ještě tím Jeho Veličenstvo Bureš stihne ukázat, že nějaký dávný esenbácký pěšák třetí kategorie je pod jeho rozlišovací úroveň.

Takové demonstraci moci dobře rozumějí Babišovi extremističtí spojenci z KSČM a SPD. Méně už demokratické partaje, jejichž chybějící hlasy k ostudnému zvolení Ondráčka do čela komise také přispěly. Přesto jim všem Babiš mává před očima svým "prstenem" a nabízí jim jeho zápůjčku, pokud jakkoli podpoří jeho vládu. Nejbystřeji zareagoval předseda ODS Petr Fiala, který premiérovi v demisi slíbil pomoc s Ondráčkovým odstraněním. Jako jediný ve sněmovně si totiž může dovolit test, jestli je síla Babišovy moci a slov skutečná. Protože jenom ODS má dohromady s ANO nadpoloviční většinu, takže při absenci demokratů by se postoj Babišovců v tajné volbě jasně ukázal.

Problém však je, že demokraté budou vždy tahat za kratší konec provazu. Babiš nemá co ztratit. Kdyby se Ondráčka přece jen podařilo odvolat, byl by to šéf ANO, a nikoli předseda ODS, kdo by to mohl prezentovat jako svou iniciativu a vítězství. A kdo by se také mohl chvástat důvěryhodným vystupováním. Koho asi napadne, že ANO může s pomocí komunistů a okamurovců Ondráčka kdykoli znovu zvolit do čela komise? Ale i kdyby pokus naopak nevyšel, budou Babišovi tleskat davy Čechů, kterým je nějaká symbolika odstřižení od předlistopadového režimu často srdečně šumák.

Babiš se však především může spoléhat na samotný fakt, že nejvíc voličů mu přihraje zmíněná ukázka síly. Symbol totalitního násilí netáhne. Ale hrát si s Ondráčkem jako kočka s myší, poštívat komunisty a přechytračit demokraty − to je přesně to, co dav nespokojených občanů udržuje ve varu. Náš mocný lídr to umí nandat pravici i levici, mohou si libovat. A strategie přitápění pod kotlem se hnutí ANO vyplácí. Podle posledního průzkumu agentury TNS Kantar pro ČT by je volilo 33 procent voličů, tedy o čtyři procenta víc než v říjnových volbách.

Nejen pro sociální demokraty, ale pro všechny partaje pošilhávající po stabilní spolupráci s Babišem a hnutím ANO z toho plyne zásadní závěr. Proti permanentnímu marketérovi a kšeftmanovi lze uspět pouze jednou taktikou. Tedy "obchodovat" jenom ad hoc. Nic trvalého. "Prstenem" demokratických stran je nedat Babišovi to, po čem touží a kvůli čemu dělá i ondráčkovský "kotrmelec": legitimaci k neomezené vládě s důvěrou.

Pokud premiér v demisi doopravdy nechce být zlým čarodějem druhé kategorie Rumburakem a vládnout s podporou komunistů a okamurovců, mělo by to časem zabrat. A jestli mu to nevadí, žádná moc s jeho bleděmodro-rudo-hnědou sněmovní většinou stejně nic nezmůže.

