Andrej Babiš vládne bez důvěry jen to sviští. Vyhazuje desítky lidí ze státní správy, manažery státem řízených organizací, velkých státních firem. Někteří jsou (jako ředitel České pošty) odvoláváni, jiní (jako šéf SŽDC) raději odcházejí sami, aby to měli "bez skandálu", kterým Babiš vyhrožuje neposlušnému šéfovi Generální inspekce bezpečnostních sborů. Premiér ignoruje protesty opozičních politiků, jakož i názory ústavních právníků, že by se vláda bez důvěry měla chovat uměřeně. Říká dokonce, že se nebude řídit ani usnesením sněmovny, kdyby mu chtěla určovat mantinely. Vedle toho je tu prezident Miloš Zeman, který divokou jízdu kryje, a nadto naznačuje, že by mu vůbec nevadilo, kdyby takový stav trval velmi, velmi dlouho.

Je to nebezpečný vývoj. Dostali jsme se nepozorovaně do situace, kdy už jsou zpochybňována samotná pravidla fungování zastupitelské demokracie. Základní demokratický princip, podle kterého má vládnout vláda s důvěrou sněmovny, od níž je odvozena legitimita vládnutí, jako by najednou neplatil. Držitelé moci se chovají, jako by bylo všechno dovoleno.

Co se to s českou demokracií děje? Inu, do Česka naplno dorazilo populistické vládnutí. Přesně takové, jak ho popisuje nová kniha profesora Princetonské univerzity Jana-Wernera Müllera "Co je to populismus". Její četba je krajně znepokojivým zážitkem. Nejenže jde o užitečnou pomůcku pro pochopení důvodů a logiky Babišova a Zemanova chování, ale naznačuje, že máme důvody obávat se, že vývoj v Česku − i přes jistá specifika spočívající například v tom, že zdejší populismus nemá jen jednu hlavu, jak je obvyklé, ale minimálně dvě (Babiš, Zeman) − může nakonec dospět k podobným koncům jako například v Maďarsku. Tedy k "neliberální demokracii" a trvalé fixaci populistické moci.

Jak poznat vládu populistů

Vláda populistů se podle Müllera vyznačuje třemi základní rysy: ­pokusy o kompletní převzetí státního aparátu, masovým klientelismem a snahou systematicky potlačit občanskou společnost. Hned v prvních měsících Babišovy vlády sledujeme ukázkové naplňování minimálně prvních dvou bodů. Státní aparát je s vervou kolonizován, od ministerstev přes velké nemocnice a státní firmy až po policii. Příznačně jedním z prvních legislativních návrhů Babišovy vlády byla změna služebního zákona, která má usnadnit vyhazovy a umožnit obsazení uvolněných postů loajálními lidmi. Pokud jde o masový klientelismus, tak ten se projevil rychlým plošným zvýšením důchodů, bez toho, aby bylo zřejmé, co s celým důchodovým systémem bude dál. Smysl operace je jednoznačný: zajistit populistické vládě vděčnost celé velké skupiny voličů pro eventualitu předčasných voleb. Masový klientelismus jako vystřižený.

O naplňování třetího bodu, potlačování občanské společnosti, se zatím stará převážně druhá hlava zdejšího populismu − prezident Zeman. Jeho odpor k neziskovým organizacím je zjevný, mluvčí Ovčáček na ně na Twitteru pálí jednu salvu za druhou.

Proč vlastně populisté potlačují občanskou společnost? Jan Werner Müller to vysvětluje tak, že populisté musí občanskou společnost napadat, protože sama její existence zpochybňuje jejich implicitní předpoklad, že oni a jen oni zastupují skutečný lid − což je celkový rámec jejich politiky, k čemuž se ještě později dostaneme.

Miloš Zeman vedle toho samozřejmě spolupracuje i na snaze o převzetí institucí, o čemž svědčí jeho útok na nezávislost veřejnoprávních médií, kdy doporučuje, jak se zbavit současného nepohodlného vedení České televize, a tím následně i nepohodlných žurnalistů.

I demokratičtí politici se mohou pokusit obsadit posty ve státním aparátu, do jisté míry se to děje při každém střídání u moci. Jenže rozdíl je v tom, že se to děje za elementárního respektu k pravidlům demokratického provozu (vládnutí s důvěrou) a neděje se to tak ­"hrdým", až "revolučním" způsobem, jako by změna měla být fixována navždy. Jinak řečeno, demokratičtí politici nechápou, na rozdíl od populistů, stát výhradně jako dobyté území. Populisté se naproti tomu nehodlají omezovat vůbec ničím a jsou přesvědčeni, že jejich invaze je naprosto legitimní.

Lid to tak chce

Odkud se ale vlastně tohle přesvědčení bere? Odkud bere například Babiš (domnělou) legitimitu k vládnutí, které se neohlíží na pravidla? Müller to vysvětluje tak, že populisté jsou si tak jisti sami sebou proto, že jsou obecně přesvědčeni, že oni a jen oni zastupují lid. Když se podíváme na rétoriku Andreje Babiše, je to zřetelné: on přece "maká pro lidi", což ho vlastně dopředu zbavuje jakékoli kritiky, protože kdyby někdo proti němu něco měl, byl by tím fakticky "proti lidem". Říká, že by jeho vládu vlastně všichni měli podporovat, ať dělá co dělá, protože jeho hnutí je tady "pro všechny". Takže logicky má nejen právo sám všechno řídit, ale i právo jakoukoli opozicí či oponenturou pohrdat, urážet ji, nerespektovat ji, potlačovat ji, protože opozice je vlastně "protilidová".

To také vysvětluje, proč Babiš může bez uzardění říci, že nebude respektovat usnesení sněmovny, které by mohlo jeho vládnutí stanovit explicitní mantinely. Populisté jsou − jak vysvětluje Müller − obecně přesvědčeni, že ti, kdo je nepodporují, jsou jaksi pomýleni, dokonce že nejsou součástí autentického "lidu", takže jejich podpora je symbolicky vlastně vždy stoprocentní. Hezky je to vidět i na Zemanovi. Ač získal ve volbách jen o něco málo více než polovinu hlasů, úporně trvá na tom, že je prezidentem "dolních deseti milionů". Má tím být řečeno, že se považuje za prezidenta "všeho lidu". Ti, kteří ho neuznávají a nepodporují, k "lidu" v jeho pojetí nepatří. Proto je také možné proti nim štvát, lze je všemožně urážet, vylučovat z debaty, používat je jako kontrastní plochu, proti níž se rýsuje Zemanův "autentický lid".

Vztah populistů k oponentům Müller popisuje takto: "Při kandidování zobrazují populisté své protivníky vždy jako součást nemorální, zkorumpované elity, a když vládnou, pak odmítají uznat legitimitu jakékoli opozice". Dokonale to sedí v obou bodech. Vzpomeňme na Babišovu předvolební rétoriku, kdy útočil na "zkorumpované tradiční strany". Nebo se podívejme na Zemanovy útoky proti "elitě", pro kterou vymyslel název pražská kavárna, a je mu úplně jedno, že tahle údajně nemorální parta čítá miliony obyvatel jeho vlastní země. Je proti ní vše dovoleno.

Podívejte, nepřítel. Vše dovoleno

Mimochodem, když je řeč o populistických poukazech na "korupci elit": Zajímavé je, že populistům zpravidla jejich vlastní podvody, klientelistické či korupční kauzy nijak neubližují. Proč? Jejich stoupenci zkrátka mají pocit, že nekradou "proti nim", ale vlastně "za ně". "Korupce či podvod není problém, když je prováděna v zájmu morálních a pracovitých 'nás', a ne nemorálních či cizáckých 'jich'", píše Müller. Týká se to Erdogana v Turecku, Orbána v Maďarsku, a zjevně se to týká i Babiše v Česku. Funguje to zřejmě takto: "Ano, v případě Čapího hnízda možná šlo o zneužití evropské dotace, ale to je jedno, protože EU je součástí širší, de facto protinárodní či protilidové elity, takže nějakých podivně získaných padesát milionů nevadí."

Klíčová otázka je, co můžeme čekat od našich populistů dál. Na základě analogií z jiných zemí si můžeme být jisti, že se nezastaví, jejich velká jízda bude nepochybně pokračovat. Jenže jak? Vodítkem nám může být opět postřeh Jana Wernera Müllera, že populisté mají zpravidla tendenci rychle fixovat svou moc. Často se pokouší změnit právní normy i ústavu, tak aby jim vyhovovaly. V Polsku se zasahuje do soudnictví, v Maďarsku ústava nově definovala roli Ústavního soudu a tak dále. U nás zatím není síla k tomu, ústavu měnit, takže se na to jde jinak − kulišácky, po česku. S ústavou se v zájmu populistického vládnutí pracuje, jak říká Zeman, "kreativně". Pravidla nejsou formálně měněna, ale mohou se obcházet, volně interpretovat, takže nakonec je úplně jedno, že nějaká pravidla existují. To ale neznamená, že se v budoucnu nemůžeme dočkat skutečných pokusů o změny ústavy. Babiš otevřeně říká, že chce většinový volební systém, který by mu de facto mohl zaručit ničím neomezovanou vládu i za předpokladu, že by jeho zisk byl pouze třicetiprocentní jako nyní. Zároveň navrhuje zrušení demokratických pojistek typu Senátu. Nedělejme si iluze: stejně jako jiní populisté i naši udělají vše, aby svou moc fixovali na neurčito.

Možný výsledek? V úvodu jsme psali, že by mohlo nakonec dojít k posunu k "neliberální demokracii", kde sice probíhají volby, ale korektivy moci, jako nezávislá média či skutečně nezávislé soudy, postupně mizí. Müller ovšem říká, že pojem "neliberální demokracie" je vlastně nepřesný a vůči populistům až příliš milosrdný. "Populisté ve skutečnosti poškozují demokracii jako takovou. Fakt, že vyhráli volby, ještě neposkytuje automaticky jejich chování demokratickou legitimitu. I když počáteční volby vyhráli otevřeně a v souladu s právem, brzy začnou zasahovat do instituční mašinerie demokracie ve jménu takzvaných skutečných lidí oproti politickým oponentům, kteří jsou automaticky považováni málem za zrádce národa." Kam to může vést, je jasné. Minimálně může být ohrožen skutečný pluralismus, což je podmínka existence demokracie jako takové.

Jenže ani s vědomím toho všeho nelze popřít základní věc: populisté jistou demokratickou legitimitu mají. Babiš volby vyhrál, Zeman také. Podpora značné části společnosti pro jejich model vládnutí je zjevná. A pokud chceme populismus konfrontovat, je nutno pochopit, proč se to vlastně děje. Nynější přitažlivost populismu nejen u nás, ale v celé střední Evropě zřejmě vyplývá z něčeho, co se dá nazvat "nesplněnými sliby demokracie". Řada lidí je přesvědčena, že jim demokracie nic moc nepřináší, že tedy vlastně není pro ně. "Proč se zabývat výhodami demokracie, když se nemám zrovna skvěle, přestože tvrdě pracuji?" řekne si leckdo.

Tyto lidi pak efektivně oslovují populisté. Štvou je jak proti "liberálním zkorumpovaným, nadřazeným elitám", tak proti těm, kteří na tom jsou ještě hůř než oni sami, například proti migrantům či − v některých případech − třeba i proti Romům. Má to dialektickou logiku: nejslabší jsou v populistickém narativu považováni za ty, o které se "liberální elity" starají, aniž by se stejně zodpovědně staraly o průměrné voliče. Když pak přijde populista s tím, že dá oněm průměrným voličům slovo, a naznačí jim, že právě a pouze je považuje za "skutečné lidi", je hotovo.

Podmanění demokracie

Na volbu populistů ovšem není možné pohlížet jen jako na projev frustrace a na voliče populistů jako na ty, kdo volí na vlně emocí, či dokonce nenávisti. Problém je hlubší. Části společnosti se skutečně nedostává zastoupení jak po stránce zájmů, tak po stránce identity a volbou populistů to dává najevo. Vyčítat jim to samozřejmě nelze, ale je jasné, že populistické vládnutí může demokracii nakonec poničit. Jak píše Müller: "Nebezpečí pro demokracii dnes nespočívá v nějaké vnější ucelené ideologii, která by systematicky popírala demokratické ideály. Nebezpečí spočívá v populismu − degradované formě demokracie, která slibuje uskutečňovat její nejvyšší ideály ('Ať vládne lid!'). Nebezpečí pochází zevnitř demokratického světa a političtí aktéři představující toto nebezpečí hovoří jazykem demokratických hodnot. Výsledkem je ovšem forma politiky, která je očividně protidemokratická." Proč protidemokratická? Protože marginalizuje opozici a oslabuje brzdy moci, takže se nakonec může obrátit i proti těm, kdo ji původně podporovali.

Co s tím? Jisté je, že nestačí říkat populistům "ne". Problém je v tom, jak najít demokratickou odpověď na populismus. Po stránce programu i jeho prezentace. Müller píše, že "je možné brát vážně problémy, na které populisté poukazují, aniž by se přejaly jejich způsoby řešení". To je skutečná výzva pro demokratické strany. Jenže jde to ještě? Nepřekročili jsme hranici, za kterou už bude cesta zpět krajně obtížná?

