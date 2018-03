Tentokrát to nespletli. Bohužel. Když na pódium v závěru předvčerejší čtyřhodinové show po roce opět přišli Bonnie a Clyde, tedy herci ze stejnojmenného jednapadesát let starého snímku Fay Dunawayová a Warren Beatty, oproti loňsku hned napoprvé otevřeli tu správnou obálku. Nejlepším filmem jubilejních 90. cen Oscar se stala Tvář vody, melodramatická pocta starým hollywoodským žánrům. A toto rozhodnutí jako by zpečetilo povahu celého ceremoniálu.

Ocenění dosud nejhoršího snímku mexického režiséra Guillerma del Tora bylo pro mnohé nejspíš nápravou oné loňské křivdy, kdy se omylem "korunovaní" tvůrci favorizovaného muzikálu La La Land museli sošky vzdát ve prospěch nezávislého dramatu Moonlight.

La La Land i Tvář vody představují podobný typ snímků − dominuje jim upřímná snaha nostalgicky se dotknout dávného kouzla Hollywoodu a přitom zároveň hovořit současnou filmovou řečí.

Vítězové cen Oscar ◼ Nejlepší film: Tvář vody

◼ Režie: Guillermo del Toro – Tvář vody

◼ Herec: Gary Oldman – Nejtemnější hodina

◼ Herečka: Frances McDormandová – Tři billboardy kousek za Ebbingem

◼ Herec ve vedlejší roli: Sam Rockwell – Tři billboardy kousek za Ebbingem

◼ Herečka ve vedlejší roli: Allison Janneyová – Já, Tonya

◼ Cizojazyčný film: Fantastická žena – Chile, režie Sebastián Lelio

Sympatický kinematografický snílek a alchymista del Toro tedy konečně získal Oscara, vedle nejlepšího filmu také za režii. A při poslechu jeho procítěných děkovných řečí − zdůrazňujících, že je imigrant, a vzdávajících hold jak monstrům a fantazii, tak rodnému Mexiku − se takřka chce mu tohoto "Oscara za zásluhy" přát.

Del Toro vždy nabourával různé hollywoodské normy, byť divácky vstřícným způsobem. Dříve propašoval romanci do chlapeckého akčního filmu o monstrech, nyní ve Tváři vody zase opovrhovanými brakovými prvky naočkoval v Hollywoodu kdysi prominentní žánr melodramatu.

Tentokrát však sladkobolný boj za práva monster na lásku zvítězil nad progresivními tendencemi. Podvratné temné proudy zůstaly skryty pod pozlátkem velké hollywoodské vyprávěnky.

Jako by se celý letošní ceremoniál marně pokoušel o nemožné: prolomit devadesátiletou krustu hollywoodského lesku. Dopředu se hovořilo o nezvykle vyrovnaném boji, o spoustě malých nezávislých snímků nominovaných napříč kategoriemi, o větší různorodosti. A také o tom, že půjde o první Oscary bez producenta Harveyho Weinsteina, který se po loňském odhalení jeho sexuálních skandálů proměnil z nejvlivnějšího lobbisty Hollywoodu v nejdémoničtější postavu showbyznysu.

Letošní moderátor Oscarů Jimmy Kimmel na téma opatrně zavtipkoval v úvodu: nejrespektovanějším mužem Hollywoodu je prý zlatá soška plešatého Oscara. Ruce má tam, kde jsou vidět, a hlavně jí chybí penis.

Kimmel však trefně poznamenal, že pokud se Hollywood polepší, ženy se budou muset potýkat s nerovnoprávností už jen "na všech ostatních místech". Dřívější spolumoderátor "chlapáckého" televizního pořadu The Man Show dobře věděl, o čem mluví.

Během zbytku večera už na politiku příliš nedošlo. Převládala opatrnost a několik sympatických gest. Jako když Frances McDormandová, oceněná coby nejlepší herečka za černou tragikomedii Tři billboardy kousek za Ebbingem, v emotivní energické řeči vyzvala všechny nominované ženy, aby povstaly.

Právě vynikající snímek režiséra Martina McDonagha si přitom musel vystačit s hereckými cenami. A další vážní kandidáti na hlavní sošku − emotivní letní drama o coming-outu a první lásce Dej mi své jméno nebo satirický horor Uteč − zase s cenami za nejlepší adaptovaný a původní scénář.

Autor snímku Uteč, afroamerický komik Jordan Peele, se sice zapsal do dějin Oscarů coby první debutant nominovaný na nejlepší film, scénář i režii, spokojit se ale musel jen s nejméně zvučnou z těch tří cen. Zbylé dvě získala Tvář vody.

Jako by se právě tady střetly dva hollywoodské světy − staromilský, ráchající se v hlubinách "ušlechtilejších" hollywoodských žánrů, a progresivní, nabízející horor pro dnešní dobu plný tematických i estetických pnutí, zábavný i zneklidňující. A vyhrál ten první svět. Ten, v němž zapadne dost možná nejoprávněnější kandidát na nejlepší režii, mistrné kostýmní drama Paula Thomase Andersona Nit z přízraků, které obdrželo jen sošku za kostýmy.

Prominentní hollywoodská herečka Jennifer Lawrencová o tom snímku příznačně pronesla, že jej po několika minutách musela vypnout. Na film Uteč se pro změnu někteří starší akademici dopředu odmítali podívat, neboť satirický horor nepovažovali za látku hodnou oscarové pozornosti.

Nejsou to překvapivá svědectví. Jen zpráva o tom, že opatrný vkus středního proudu nakonec opět zválcoval všechny proklamované snahy dostat do popředí upozaďované menšiny, názory či styly. Ženy, Afroameričané a svěží filmařina smějí na práh Hollywoodu, avšak místa v prvních řadách už jsou odjakživa obsazená.

Ale jak se praví v jedné české pohádce: Každá voda jednou steče dolů. Třeba nastane doba, kdy se ten vkus změní, americká Akademie filmového umění a věd omládne a ceny nebudou udělovány za snahu či zásluhy. V takovém světě by například legendární kameraman Roger Deakins nemusel čekat na čtrnáctou nominaci a nezískal by Oscara za sice ambiciózní, ale zdaleka nikoli neproblematické nasnímání sci-fi Blade Runner 2049.

Zatím však v pohádce nežijeme. Nezbývá než se tedy ponořit do pohádek hollywoodských a koupat se v konejšivé náladě vítězné Tváře vody.