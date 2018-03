Před lety si jeden nejmenovaný vrcholový manažer koupil velkou plachetnici. Splnil si tím svůj sen, protože jachtingu se věnuje od svého mládí. Jeho loď je zakotvená v Chorvatsku, ale on nemá tolik času ji využívat, maximálně čtyři týdny v roce, ale spíše méně. Asi osm let starou plachetnici, kterou kupoval za dva miliony korun, přes tamní firmu pronajímá a investice by se mu v případě jejího prodeje vrátila. Ale zisk by mu prý nepřinesla. Dnes tento muž přiznává, že by bylo jednodušší si loď pronajímat. "Odpadá tím spousta starostí, můžete si vybrat destinaci i model, který si půjčíte," říká byznysmen, jenž své jméno nechce zveřejnit s tím, že jde o osobní věc. Na tuto investici má ale jasný názor − spíše než že by šlo o výdělek, je vlastní loď otázkou pohodlí.

Podobně mluví i další špičkový manažer, který si před necelými dvěma lety koupil čtyři roky starou jachtu. Kotví ji ve Francii, ale komerčně ji nepronajímá. Ani ten si nepřeje zveřejnit své jméno.

Pokud lidé nemají čas na vodě strávit více než 4−5 týdnů za rok, vyplatí se spíše pronájem. To je názor specializovaných firem, které Čechům radí s pronájmem a investicemi do lodí.

Výnos z pronájmu se stářím lodi klesá

Pokud si lidé vyhodnotí, že se jim vyplatí dát do lodi peníze, mohou využít jeden z investičních programů v rámci takzvaného chartermanagementu. První možností je koupě jachty a její zařazení do flotily nějaké menší firmy v Chorvatsku nebo v jiné zemi, která pak zajišťuje její pronájem. O příjmy se vlastník dělí s touto společností, přičemž majiteli mohou připadnout i dvě třetiny těchto výnosů. Vlastník ale hradí pojištění či náklady spojené s údržbou. Výnos se může pohybovat kolem devíti procent ročně, avšak se stářím lodi klesá. Zároveň má vlastník nárok svou jachtu v omezené míře a po předchozí domluvě sám využívat.

Tuto investici je třeba plánovat s delším časovým předstihem. "Čím kupujete loď blíže letní sezoně, tím je dražší. Před sezonou ji chce každý, a speciálně začátečník," říká Martin Voženílek, ředitel firmy YachtNet. Ta lidem pomáhá pronájem jachty zprostředkovat a nasměruje je i v případě jejich zájmu o koupi. Důvodem vyšší ceny je to, že výrobci lodí mají zájem rozprostřít produkci do celého roku rovnoměrně.

Voženílek rozptyluje představy některých zájemců, že když si koupí loď na vlastní pěst, domluví si lepší cenu než firmy, které se v oboru pohybují. "Výběr je vždy lepší předem konzultovat s firmou, která ji pak bude pronajímat. V opačném případě tato společnost nemusí loď do svého programu vůbec přijmout," upozorňuje Voženílek na rizika koupě plavidla za účelem dalšího pronájmu. Lidé třeba investují do vybavení lodi podle svých představ nemalé peníze, ale to nemusí ocenit firma ani lidé, kteří si ji pak budou půjčovat. Nebudou ochotni si za nadstandard připlatit, a navíc hrozí poškození drahého vybavení.

Zařazení plavidla do pronájmu je vhodné před začátkem bookovací sezony, která začíná v září. Stoupá tím šance na její vyšší vytíženost a tím i vyšší zisk.

Lidé by si také měli předem vyjasnit, kde budou chtít svou jachtu provozovat. Ideálně si v místě pronajmout jinou a s lokalitou se seznámit na vlastní kůži. Volbou číslo jedna je u Čechů Chorvatsko − tato země má dobrou infrastrukturu pro jachting, je dobře dostupná autem a výhodou je i menší jazyková bariéra. Co se týče nákladů − výše pojištění je všude stejná, ceny marin se v jednotlivých zemích ale liší.

Méně často Češi využívají investiční programy jedné z globálních charterových společností jako Dream Yacht Charter, Sunsail nebo Kiriacoulis Mediterranean. Ty do svých flotil obvykle zařazují nové lodě a zajišťují jejich pronájem. Výhodou je, že se o všechno postarají a hradí i provozní výdaje. Investorovi tak odpadají náklady spojené s kotvením, pojištěním, údržbou a zimováním. K tomu ještě investor může využívat loď až osm týdnů v roce, v sezoně však jen po dva týdny.

Půjčení jachty se neváže na konkrétní lokalitu, protože firmy mají po světě mnoho základen včetně exotických destinací. Loď se tak pronajímá celoročně. Rozdíl oproti prvnímu modelu je ten, že si investor může půjčit i jinou loď než tu svou. Neplatí za její pronájem, ale hradí úklid a provozní výdaje.

Je třeba však počítat s tím, že po dobu trvání programu není možné podnikat delší plavby. Pokud má někdo čas na dvouměsíční pobyty na moři mimo sezonu, je pro něj lepší první model, protože lokální firmy například v Chorvatsku lodě pronajímají prakticky jen v létě.

"Program s globální společností funguje tak, že investor na začátku složí kolem 35 procent z ceny lodi, větší část uhradí firma," popisuje Voženílek. Po uplynutí 66 měsíců investor firmě zaplatí dalších 25 procent z původní ceny a teprve pak se stává jejím faktickým vlastníkem. Poté odchází z programu, a je tedy třeba počítat s tím, že starosti s provozem lodi a potřebné investice přechází na majitele.

"Náš standardní investiční cyklus trvá pět let, tedy dobu, kdy je nejvýhodnější lodě pronajímat," říká Peter Bajer, ředitel společnosti BlueSail Solutions. "Máme však i některé individuální dohody s investory na tři či sedm let," dodává.

"Investování do charterových jachet doporučujeme zejména jako nástroj pro rozšíření stávajícího investičního portfolia," říká Bajer a dodává, že vhodnější je začít investovat s nižšími částkami.

Garantovaný odkup

Když už se člověk rozhodne jít do investice s jednou z globálních firem, jde to rychle. Po výběru lodě lze uzavřít smlouvu i během méně než dvou týdnů. "Je ale důležité si položit otázku, co s lodí po skončení investičního programu uděláte," upozorňuje Voženílek. Na konci programu přejdou starosti s jachtou na vlastníka a třeba taková výměna motoru není levná záležitost. U starších lodí navíc bývají vyšší náklady na údržbu. Východiskem je prodej, ale starší a opotřebovaná loď se nejen hůře pronajímá, ale i prodává.

Některé programy nabízejí takzvaný garantovaný odkup, ale jen někdy. Pokud je zrovna na trhu hodně použitých lodí, garantovaný odkup firmy neposkytují.

Investovat do lodě má podle Voženílka smysl, pokud lidi jachting baví. Když například investor kalkuluje s tím, že po uplynutí programu bude mít čas trávit třeba dva měsíce v roce na vodě.

Pokud se lidé rozhodnou do lodě investovat, odborníci z branže se spíše přiklánějí k financování z vlastních úspor než na úvěr. Důvodem je to, že loď sama o sobě vyžaduje náklady na údržbu a pojištění. Splátka úvěru by tak investici ještě více prodražila.

Pokud si lidé vyhodnotí, že se jim vyplatí dát do lodi peníze, mohou využít jeden z investičních programů v rámci takzvaného chartermanagementu. Foto: Beneteau

