Vlasta Červená si velmi dobře pamatuje, jak jejich rodině komunisté brali střechu nad hlavou. "A to doslova. Střechu zbourali, abychom se ze statku museli vystěhovat. Použili ho pro chov prasat," vzpomíná na padesátá léta. Rodina Červených, podobně jako mnohé další, se dodnes nedočkala nápravy křivd, kterou stát slíbil po změně režimu. Dluh má vůči více než 40 tisícům restituentů.

"Můj manžel se desetiletí snažil o navrácení rodinného majetku. Pomáhal v tom i dalším rodinám z Chuchle. Mnozí to totiž už vzdali. Vyčerpala je časová, finanční a zejména psychická náročnost," vypráví žena. Rodině Červených a několika dalším historicky patřila část pozemků v pražské Chuchli. Stát jim je bez náhrady zabavil, aby na nich vyrostlo dostihové závodiště. Místo aby pak po roce 1989 komunistickou svévoli napravil a dal rodině náhradu za pole, na kterých předci hospodařili přes sto let, klade jí neustále různé překážky.

"Je skutečně velmi nepříjemné, poté co vám komunisté seberou majetek, zažívat další příkoří od státu, který by ho měl vrátit. Úřady nevyhoví v ničem, majetek přitom převádějí na různé jiné osoby," zlobí se paní Červená. Jak říká, nezbylo jim nic jiného než se obrátit na soudy. "Bude to pro nás znamenat nejen navrácení majetku, ale též potvrzení našich práv. A těch se nehodláme vzdát," dodává rozhodně.

Restituce v číslech 400 milionů korun Zhruba tolik činí majetkové nároky, které stát přiznal poškozeným lidem. Jsou ovšem stanovené podle cen z počátku 90. let. Řada restituentů se soudí o přecenění nároků. 25,5 milionu korun vynaložil Státní pozemkový úřad v roce 2017 za externí právníky. Ti ho zastupují ve sporech s lidmi, kteří se u soudů dožadují uspokojení svých majetkových nároků. 45 tisíc lidí už téměř tři desetiletí čeká, že stát napraví křivdy spáchané na jejich rodinách za minulého režimu. 660 tisíc hektarů půdy stát od 90. let zprivatizoval. Jedna osmina Jen asi tolik z celkové výměry půdy, které se stát zbavoval, získali restituenti. 130 tisíc hektarů Zhruba tolik má nyní ve správě Státní pozemkový úřad. Další pozemky má pod sebou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 10 tisíc hektarů Přibližně tolik půdy by stačilo na vyrovnání se zbývajícími restituenty. To je méně než desetina výměry, kterou má ve správě Státní pozemkový úřad.

Ke stejnému zjištění dospěli i mnozí další restituenti. Žalob, kterými se domáhají svých majetkových práv, přibývá s tím, jak se blíží takzvaná druhá restituční tečka. Od července totiž už lidé nedostanou náhradní pozemky za ty, které jim stát zabavil a vyrostla na nich sídliště, továrny, silnice či třeba chuchelské závodiště. Místo půdy jim stát chce dát jen bídné finanční odškodnění, spočítané podle cen z roku 1991, které jsou ještě uvedené v Kčs. Mnozí však nechtějí peníze, ale půdu. Proto se soudí.

Tečka vyvolává příliv žalob

Restituenti a jejich advokáti si stěžují na Státní pozemkový úřad. Podezřívají ho, že místo aby se snažil vypořádat restituce, bojuje s pomocí najímaných právníků proti nim.

Pozemkový úřad prostřednictvím šéfa odboru komunikace Hynka Jordána namítá, že za dlouhotrvající proces mohou mnohdy sami restituenti, kteří pozdě zareagovali. Připouští ovšem, že jisté zdržení soudních sporů nastalo především v roce 2016, kdy prudce přibylo žalob. "Proto úřad začal ve větší míře spolupracovat s externími advokátními kancelářemi," dodal. Využívání externích právních služeb přitom ředitelka pozemkového úřadu Svatava Maradová dříve kritizovala. Nechala také prošetřit výdaje z doby svých předchůdců, padlo i trestní oznámení. Výsledek dodnes žádný.

"Omezili jsme externí právní služby, více využíváme vlastní právníky a v některých dlouhodobých komplikovaných restitučních sporech jsme úspěšnější," tvrdila Maradová v jednom z rozhovorů před třemi lety. Do čela úřadu ji v roce 2014 přivedl tehdejší ministr zemědělství a místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Na externích právních službách Maradová zpočátku skutečně šetřila. V letech 2015 až 2016 za ně vydal její úřad necelých pět milionů korun ročně, což bylo oproti dřívějšímu období výrazně méně. Vloni už ovšem za právníky zvenčí utratil pětinásobek oproti předchozím letům.

"V minulém roce bylo na tyto služby vynaloženo 25,5 milionu korun. Důvodem je nárůst žalob podaných v roce 2016 po oznámení restituční tečky," uvedla na dotaz Hospodářských novin mluvčí úřadu Monika Machtová. Šéfka právního odboru Milana Grauová tvrdí, že počet soudních sporů už dosáhl takové výše, že je úřad nezvládá zastupovat vlastními lidmi. Externí posilu využívá úřad především na restituční spory. Kupříkladu jen v posledních třech měsících minulého roku přibylo podle mluvčí 190 nových žalob. "V současné době vedeme 2100 aktivních sporů," upřesnila Machtová.

Nejvyšší částku − bezmála devět milionů korun − si za služby pozemkovému úřadu vloni vyfakturoval advokát Martin Pásek z advokátní kanceláře Pásek, Honěk & Partners. Její společníci mají blízko ke KDU-ČSL. Páskových služeb využívá úřad od minulého roku, smlouvu s hodinovou sazbou 2500 korun bez DPH s ním uzavřel i na letošek. Restituční spory přitom Pásek jako svou specializaci na webu advokátní kanceláře neuvádí.

Jak na restituenty ◼ Soudní praxe dnes již více dává za pravdu restituentům, konstatuje interní "manuál" s radami, jak se má Státní pozemkový úřad (SPÚ) bránit ve sporech proti restituentům. V příloze jsou jako součást instruktáže soudní rozsudky u případů, ve kterých SPÚ zastupoval pražský advokát Adam Rakovský. ◼ Jedna z rad "obrany SPÚ" kupříkladu zní: "Pokud na náš případ dopadá judikatura nevýhodná pro stát (SPÚ), pak hledáme všechny skutkové odlišnosti, na kterých můžeme ukázat nepřiléhavost nevhodných soudních závěrů." ◼ Pasáž "nevhodnost pozemku a jiné brzdné mechanismy" hovoří o tom, že argumentaci, proč pozemek restituentovi nevydat, je nutné vždy pečlivě připravit. Třeba tvrdit, že pozemek je co do restituční ceny málo hodnotný, ale tržně či strategicky extrémně cenný. ◼ Soudy ovšem mnohdy docházejí k závěru, že SPÚ byl liknavý, a kloní se na stranu restituentů. Ti se soudí o náhradní pozemky, které si vyberou, ale chtějí také přecenit své majetkové nároky. SPÚ navzdory rozsudkům trvá na své metodice a nadále vychází z cen z roku 1991.

Právníci mají ochránit majetek republiky

Při výběru advokátů přihlíží úřad podle šéfky právního odboru Milany Grauové k nabízené ceně a zkušenostem v příslušné agendě, jak uvedla v odpovědi na dotaz podle zákona o svobodném přístupu k informacím. "Při rozhodování o výběru je významná specifická povaha právních služeb, na základě kterých je chráněn majetek ve vlastnictví České republiky. Výběr byl proveden v souladu s právními předpisy na základě referencí a důvěry," vyjádřila se mluvčí k oslovení doktora Páska. Na dotazy HN advokát reagoval tím, že je vázán mlčenlivostí. Jak poznamenal, setkává se se snahou zpochybnit externí právní zastoupení pozemkového úřadu. "Cílem je oslabit pozici úřadu při soudních řízeních," uvedl Pásek, který je mimo jiné spoluvlastníkem firmy Banco Casino. Ta v centru Prahy provozuje dvě kasina.

Jiří Honěk a Filip Leder, Páskovi společníci v advokátní kanceláři, jsou sponzory KDU-ČSL. Honěk vloni straně daroval 400 tisíc korun. Leder je členem KDU-ČSL, za lidovce je místostarostou městské části Brno-Žabovřesky. V minulých letech přispěl do stranické pokladny více než čtvrt milionem.

V loňském roce pozemkový úřad spolupracoval s dvaceti advokáty a advokátními kancelářemi. "V současné době jich je 17," upřesnila mluvčí. Po advokátu Páskovi byla vloni ve službách pro státní úřad druhou nejvytíženější kanceláří HVH Legal, která si vyúčtovala 8,2 milionu korun. Její smluvní taxa za hodinu je 2300 korun bez DPH.

Právní služby bezmála za 4,7 milionu korun loni vykonala pro pozemkový úřad i advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners. Roky předtím s tímto klientem nespolupracovala, stejně jako AK Němec, Bláha & Navrátilová, která si za rok 2017 vyfakturovala 2,4 milionu. Úřad rovněž využil služby pražského advokáta Radka Jonáše, který si za svou právní výpomoc vloni řekl téměř o 1,5 milionu korun. Jonáš dříve působil ve vedení státního Pozemkového fondu a řídil právní sekci. V roce 2005 byl spolu s dalšími členy výkonného výboru odvolán kvůli aféře, která tehdy stála křeslo i ministra zemědělství Petra Zgarbu (ČSSD). Během takzvaného zvláštního režimu fond umožnil spekulantům získat lukrativní pozemky v okolí Prahy.

Mluvčí Machtová uvádí, že státní úřad externím právníkům platí hodinovou sazbu zhruba 2200 korun bez DPH. Předchůdce ředitelky Maradové advokát Petr Šťovíček přitom tvrdí, že za něj byla hodinová taxa kolem 1500 korun. Fakt, že v roce 2012 přesáhly výdaje na právníky zvenčí 40 milionů korun, vysvětluje tím, že se připravoval vznik Státního pozemkového úřadu jako zcela nové instituce. Existuje od 1. ledna 2013, kdy došlo ke spojení Pozemkového fondu a pozemkových úřadů, které byly do té doby pod ministerstvem zemědělství.

Pozemkový úřad má vlastní právní odbor, kde dříve působilo kolem 15 právníků. "Nyní jich je devět. Pouze šest z nich se ale zabývá soudními spory," podotkla Machtová. Vyčíslila, že na jednoho připadá v průměru 134 sporů. "Bez využití externích právních služeb by na jednoho vycházelo 225 sporů," dodala.

Podle několika bývalých zaměstnanců, s nimiž redakce mluvila, ale nechtěli být jmenováni, je právní odbor v rozkladu. Jeho vedoucí se v posledních letech překotně měnili. Nyní je šéfkou bývalá starostka Hodonína architektka Milana Grauová. Vedoucí právního odboru bez právnického vzdělání je členkou hnutí ANO. "Klíčoví lidé, kteří na tomto odboru dlouhodobě působili, odešli. Pod nekompetentním vedením, které se neustále střídalo, se nedalo pracovat," vysvětluje jeden z nich.

Externí zastupování státního úřadu u soudů má i další dopad do jeho hospodaření. Při vyhraných sporech mu soudy obvykle nepřiznávají náhradu nákladů. Odvolávají se na Ústavní soud, podle kterého není důvod uznávat tyto náklady, pokud na úřadu pracují právníci čili není nutné přenášet povinnosti na externí advokáty.

Množství soudních sporů − celkem 1334 − přenechal pozemkový úřad v minulých dvou letech Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Přešli tam i někteří právníci. "Ke konci loňského roku náš úřad řešil 2092 soudních sporů týkajících se Státního pozemkového úřadu," upřesnil mluvčí Radek Ležatka. ÚZSVM opakovaně vyzývá i další státní úřady, aby mu majetkové spory předaly. "Důvodem je úspora peněz daňových poplatníků na externí advokáty. A také vysoká úspěšnost našich právních zástupců, která se dlouhodobě pohybuje přes 90 procent," vysvětluje Ležatka.

Šest sporů si ovšem pozemkový úřad vzal nazpátek, což je podle ÚZSVM naprosto ojedinělý krok. "Bez bližšího odůvodnění ukončil dohodu o zastupování ve sporech s cisterciáckým opatstvím Vyšší Brod. Bylo to v momentě, kdy ÚZSVM byl v jednom ze sporů úspěšný v první instanci. Následně v odvolacím řízení, kdy pozemkový úřad zastupoval externí advokát, neuspěl," připomněl Ležatka. Oním advokátem byl Adam Rakovský, spolumajitel kanceláře Rakovský & Partners, která za Jurečky pracovala také pro ministerstvo zemědělství. Pozemkový úřad vyplatil Rakovskému za minulý rok 2,3 milionu korun.

Obstrukcí přibývá, stěžují si obhájci restituentů

Majetkové nároky osob, s nimiž se stát dodnes nevyrovnal, představují zhruba 400 milionů korun. Suma však může být silně podhodnocená. Řada restituentů totiž požaduje důstojnější náhradu, než jim stát přiznává. "Soudy jim v tom vycházejí vstříc. Říkají, že náhrada má více odpovídat současnému stavu, nikoliv nárokům vypočítaným v cenách z roku 1991," připomíná Karel Machovec, bývalý místopředseda Pozemkového fondu, který restituce dlouhodobě řešil. Podle něj dnes lidem nezbývá než se o spravedlivější vyrovnání soudit.

Desítky restituentů, mnohdy v pokročilém věku, zastupuje ve sporech se státem pražský advokát Petr Meduna. "My spory neprohrajeme. Ale už i jako advokáti se bojíme, že se jejich konce nedožijeme," říká advokát, který se restitucemi zabývá již od počátku 90. let. Pozoruje, že dokud pozemkový úřad vysílal k soudům vlastní právníky, bylo méně obstrukcí. Jeho slova potvrzuje advokátka Andrea Vejběrová: "Poslední dva roky dochází k velkým obstrukcím. Zástupci za pozemkový úřad přicházejí na soudní jednání nepřipravení a žádají odročení. Řízení zbytečně blokují."

Podle advokáta Marka Hlaváče hrozí, že po restituční tečce lidé nadobro přijdou o své nároky na náhradní pozemky a stát jim tak způsobí nové křivdy. Rodina Hlaváčových, která se rovněž stále nedočkala vyrovnání, iniciovala vznik Spolku pro ochranu zájmů restituentů. Na něj se lidé mohou obracet s prosbou o radu, jaká je jejich šance získat odpovídající náhradu. "Pořád jsou tu lidé, u kterých stát dodnes nerozhodl, v jaké výši je odškodní," poukazuje Hlaváč.

Restituční tečku inicioval pozemkový úřad, protože půda na vydávání podle něj došla. Stále přitom spravuje kolem 130 tisíc hektarů. Další pozemky drží ÚZSVM, který je také prodává. V minulém roce za ně utržil přes 400 milionů korun. Konec naturálních restitucí napadla vloni u Ústavního soudu skupina 18 senátorů. Podle mluvčí soudu Miroslavy Sedláčkové zatím není daný termín, kdy by se věc měla projednat. "Nicméně Ústavní soud si je vědom data, ke kterému má nastat restituční tečka, a bude se snažit do té doby rozhodnout," uvedla. Zbývají necelé čtyři měsíce.