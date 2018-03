Otevřený souboj o budoucnost Slovenska včera vypukl mezi prezidentem Andrejem Kiskou a předsedou vlády Robertem Ficem. V dramatických projevech po jejich schůzce prezident Kiska řekl, že politická krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně má jen dvě možná řešení: zásadní rekonstrukci vlády nebo předčasné volby, které by se mohly konat na podzim spolu s místními volbami.

Fico kontroval tím, že ho prezidentova slova šokovala. Kiskův projev podle něj nebyl napsaný na Slovensku, o rekonstrukci vlády může rozhodnout jen koalice a ústava tam nevidí žádnou roli prezidenta. Pro vyhlášení předčasných voleb je podle ní potřeba 90 hlasů v Národní radě.

Slovensko se ocitlo v situaci, která připomíná konec vládnutí Vladimíra Mečiara v 90. letech minulého století − otevřený spor hlavy státu a slábnoucího předsedy vlády, hroutící se vládní koalice a rozdrobená opozice. Premiér z nepochopitelných důvodů odmítá odvolání ministra vnitra Roberta Kaliňáka. Ten je přitom po odhalení vraždy novináře hlavním zdrojem toho, proč stále větší počet Slováků nedůvěřuje státu a jeho institucím, jako je policie nebo prokuratura. Kaliňák totiž v minulosti kryl několik spřízněných podnikatelů v korupčních kauzách. A jak řekl prezident, "pocit nespravedlivého státu je téměř absolutní".

90 hlasů ze 150 ve slovenském parlamentu je potřeba pro vyhlášení předčasných voleb.

Andrej Kiska je dlouhodobě v průzkumech nejdůvěryhodnějším politikem. Dosud se ale chystal spíš na odchod z politiky. "Jsem připraven zemi touto složitou a těžkou situací provést," řekl v neděli Kiska. Zda to znamená, že přehodnotí názor, že v roce 2019 už nebude kandidovat na prezidenta, není úplně jasné. Prezident nyní začne se stranami jednat o možnosti získat většinu pro vyhlášení předčasných voleb. Budou se tak s premiérem Ficem otevřeně přetlačovat o roli hlavního hybatele slovenské politiky, čemuž se Kiska dosud vyhýbal.

Předseda parlamentu a koaliční Slovenské národní strany Andrej Danko, který v neděli také nečekaně rychle vystoupil před médii, naznačil, že je s prezidentem ochoten jednat.

Vládní většinu může navíc lehce položit drolící se nejmenší koaliční strana, slovensko-maďarský Most-Híd. Její šéf Béla Bugár se odebral na týdenní dovolenou do zahraničí a vrcholné orgány strany se mají sejít až 12. března. Mezi jejími členy ovšem se situací v zemi po vraždě panuje největší nespokojenost ze tří koaličních stran. Most dal svého druhu ultimátum na odchod ministra Kaliňáka, ale strana nedala žádný konkrétní termín, dokdy by se tak mělo stát. Most-Híd se v průzkumech pohybuje těsně nad pětiprocentní hranicí zvolitelnosti.

Nejsilnější opoziční strana Svoboda a solidarita je připravena na možnost předčasných voleb − má lidi i program. U ostatních stran není situace tak jasná, mají různé druhy problémů, které by jim mohly bránit předčasné volby podpořit.

V průzkumech volebních preferencí dosud vedl Směr − sociální demokracie s podporou kolem 24 procent. Podpora druhé Svobody a solidarity osciluje kolem 15 procent. Na dalších místech jsou se zhruba stejnou podporou kolem 10 procent pravicová formace OĽANO, Slovenská národní strana a populistická strana Jsme rodina. Kolem osmi procent má fašistická Lidová strana Naše Slovensko Mariana Kotleby. Podpora křesťanských demokratů kolísá kolem sedmi procent.