Automobilka Škoda Auto se připravuje na neodvratný konec dieselových motorů a nástup elektroaut. Chystá se investovat dvě miliardy eur (zhruba 50,7 miliardy korun) do elektromobility a digitalizace. "Je to největší investiční program v historii Škody," říká v rozhovoru pro pondělní vydání německého deníku Handelsblatt předseda představenstva Škody Bernhard Maier.

Na silnicích se změna strategie projeví rychle. Do letošní modernizované verze Fabie už nebude možné tankovat naftu, to samé čeká v příštím roce novou generaci modelu Rapid. Právě u menších vozů vymizí naftová varianta nejrychleji. U modelů, které jsou vhodnější pro delší trasy, se dieselové motory budou vyrábět nejdéle.

"V roce 2025 budeme mít v nabídce 10 elektrifikovaných vozů, do konce roku 2020 plánujeme celkem 19 nových modelů, bez ohledu na druh pohonu," popisuje Maier. Už tento týden na autosalonu v Ženevě Škodovka představí studii městského SUV Vision X s hybridním pohonem, které začne sériově vyrábět v příštím roce.

Automobilka se kvůli vysoké poptávce pohybuje na hranici svých kapacit, přesto chce během následujících let ještě výrazně posílit výrobu. "Ročně dnes vyrábíme 1,2 milionu vozů, do poloviny příštího desetiletí by to mohly být dva miliony," předpokládá Maier. Loňský rok byl pro Škodu Auto nejúspěšnějším ve 122leté historii.

Plánované navýšení se projeví i v Česku. Přestože se jedná o celosvětovou výrobu v rámci všech 15 závodů Škody a za značnou částí zmiňovaného růstu bude stát další expanze do Asie.

"V hlavním závodě v Mladé Boleslavi bychom rádi využívali sobotu jako plnohodnotný pracovní den, tím bychom se dostali celkem na 18 směn za týden. Roční produkci bychom tím zvýšili o 75 tisíc vozů," plánuje Maier.

O svých záměrech však bude muset přesvědčit odboráře. Ti v rámci právě probíhajícího kolektivního vyjednávání odmítli nabídku na zvýšení platů o 15 procent během 27 měsíců. Odbory postup vedení Škody kritizují. Podle nich firma, která je součástí koncernu Volkswagen, podmiňuje výraznější růst platů právě osmnáctisměnným systémem. Ten dnes funguje jen v závodě v Kvasinách.

Odbory mají pro vyjednávání dobrou pozici. Prodeje aut jsou rekordní, v rámci celé skupiny patří Škoda k nejvýdělečnějším. Její kapacity jsou však na hranici a dodávky vozů se prodlužují. "Máme za sebou rekordní výsledky a chceme za ně být řádně odměňováni. Jinak se linky zastaví," uvedl po neúspěšném jednání o platech šéf odborů Jaroslav Povšík.

Aby Škodovka během následujících let mohla vyrábět dva miliony aut ročně, bude bez ohledu na dohodu s českými odboráři hledat kapacity i v jiných závodech koncernu. "Nevylučujeme ani investici do zcela nového závodu mimo Česko," říká Maier.

Škoda Auto plánuje pronikat na další trhy. Dnes má zastoupení ve 102 zemích. Do roku 2025 jich chce mít 120. "V letošním roce rozjíždíme Singapur, v roce 2019 bude naše mezinárodní expanze pokračovat v Jihoafrické republice," popisuje Maier.

Škodovka také dostala od koncernu úkol vytvořit plán, jak proniknout do zemí, kde se automobilový průmysl rychle rozvíjí. První na řadě je Indie, kde už dnes panuje silná konkurence a na tamním trhu není snadné se prosadit ani pro takového hráče, jakým je právě Volkswagen. Očekává se však, že indický trh výrazně poroste, a to si nechce koncern nechat ujít.

V Indii od roku 2021 nabídne dva cenově dostupné vozy značek Škoda a Volkswagen. "Jedním z vozů by mohl být vůz podobně velký jako Škoda Fabia a druhým pak SUV na bázi modelu Volkswagen T-Cross," popisuje šéf Škody Auto. V první fázi chce koncern v Indii vyrábět zhruba 300 tisíc aut ročně. Do budoucna počítá s růstem.

V celosvětovém měřítku pro Škodu zůstává největším trhem Čína. Loni tam automobilka prodala 325 tisíc automobilů. "Do roku 2020 chceme naše prodeje v Číně zvýšit zhruba na 600 tisíc aut ročně," říká Maier. Zákazníci v Číně se v brzké době dočkají dvou nových modelů kategorie SUV. Oba firma představí ještě letos.

