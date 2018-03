Poslední rok a půl platilo, že čím zásadnější projev o brexitu britská ministerská předsedkyně Theresa Mayová dopředu avizovala, tím méně jsme se o podobě britského odchodu z EU a dalších vztazích Británie se zbytkem unie dozvěděli. Přiznejme, že v případě jejího pátečního londýnského poselství to přece jen bylo podstatně lepší. Hřiště, na němž se hraje poněkud asymetrická vybíjená všech z EU proti Spojenému království, se teď znatelně zmenšilo. Skoro by se dalo říct, že na starém kontinentu konečně vědí, "po čem Britové touží"…

Theresa Mayová například poprvé přiznala, že oba "celky" ztratí po roce 2019 (resp. 2021, to podle délky přechodného období) část přístupu na trhy toho druhého. Takhle jasně jsme to ještě neslyšeli. Podle premiérky se nic nemění na tom, že Velkou Británii hodlá vyvést z jednotného trhu (celní unii výslovně nezmínila). Systém volného pohybu osob pak ve Spojeném království v té podobě, jak ji známe dnes, definitivně skončí stejně jako jurisdikce Soudního dvora EU. Bum. To jsou podle Mayové tvrdá fakta.

Vládkyně Downing Street číslo 10 se opravdu vytasila s některými jasnými vzkazy, bez tradičních "ale" a "kdyby". Podle ní třeba ohledně budoucích vztahů s EU nepřipadají pro Velkou Británii v úvahu ani norský, ani kanadský model. Podle Mayové je evidentní, že se musí dohodnout nový nezávislý arbitrážní mechanismus, který by v budoucnu posuzoval spory mezi Spojeným královstvím a zbytkem EU. Šéfka londýnské vlády sympaticky slíbila, že její země nebude v budoucnu podrývat unijní standardy třeba tím, že Británie po brexitu tu a tam vyztuží některé oblasti ekonomiky nepovolenou státní pomocí.

Stejně tak paní Mayová slíbila, že Velká Británie neuhne od unijních pravidel ohledně "regulace zboží". Tohle tvrzení působí velice zajímavě, když ho vztáhneme na výbušnou situaci kolem budoucí podoby hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Jestliže britská premiérka kategoricky odmítá tzv. tvrdou hranici, tedy návrat hraničních kontrol, a současně považuje za nepřijatelné narušení vnitřního britského obchodu, kdy by pro Ulster platila v podstatě dnešní podoba smluvních vztahů vůči EU, musí se najít dosud nevídaná třetí cesta. Ostatně Mayová vyzvala unijní lídry, aby zkusili zapomenout na všechny precedenty ohledně dohod o volném obchodu a zkusili s Brity vyjednat tak hlubokou a velkorysou smlouvu, jaká nemá ve světě obdoby. Nejsem si jistý, jestli je v Evropské unii dostatečně silná vůle tento unikátní model hledat.

Theresa Mayová už ve středu odmítla hlavní body "rozvodové smlouvy s EU" tak, jak je představil hlavní vyjednavač Evropské komise Michel Barnier. Paní Mayová se tentokrát snažila vyvarovat toho, co její kritici nazývají cherry picking, tedy vyzobávání třešniček z chutného dortu plnohodnotného unijního členství. Nevím, zda se jí to zcela podařilo. Britská premiérka chce sondovat možnost, že by Spojené království zůstalo členem některých unijních agentur s tím, že by tedy přirozeně nechtělo takovou službu zadarmo. Poradci paní premiérky si ale nejspíš nezjistili, že u některých unijních agentur podle stávajících pravidel něco na styl přidruženého členství vůbec nepřipadá v úvahu. Zase je sporné, jestli se EU bude kvůli Britům chtít vymýšlet nějaké extrabuřty.

Celkově byl projev Theresy Mayové rozhodně spíš pastvou pro uši prounijních zákonodárců. Minimálně v tom smyslu, že strašáka tvrdé odluky od EU britská premiérka zapudila. Nastíněná vize je nejspíš přijatelná i pro rebely z řad radikálních zastánců brexitu mezi členy mateřské Konzervativní strany, protože respekt k výsledku referenda byl v projevu cítit od první do poslední minuty. Na závěr svého vystoupení dostala Theresa Mayová dotaz z kategorie, pro kterou se v anglo-americkém světě vžil termín million dollar question. Německý žurnalista se britské premiérky zeptal, zda si myslí, že brexit skutečně stojí za to. Jestli budeme brexit znovu zvažovat? nadhodila si míček Mayová, aby vzápětí zasmečovala odpověď: Ne.

