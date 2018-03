Manželku potkávám jen někdy ráno u snídaně, stěžoval si odborář z Kvasin poté, co tamní škodovácká fabrika přešla na 18směnný systém. Ten znamená, že se výrobní linky automobilky nezastaví nejen v noci z pátku na sobotu, jak je už většina škodováků zvyklá, ale že pojedou i po celý první víkendový den.

Přesně tento systém by vedení Škodovky chtělo prosadit i v hlavní továrně v Mladé Boleslavi, kde zatím takto funguje jen malá část výroby. Jak velký zásah do života města to přinese, je zřejmé ze dvou čísel: ze 44 tisíc obyvatel Mladé Boleslavi jich 23 tisíc pracuje pro Škodovku.

V největší české automobilce často pracují manželské páry, a protože šestá týdenní směna (a odpovídající volno ve všední den) se jen obtížně sladí, dopad na rodinný život těžko přecenit. Jistotu, že se ve dne potkají s partnerem, by tak škodováci měli často jen v neděli. Že se jim to nelíbí, je pochopitelné. Už samotný třísměnný provoz, v extrémně industrializovaném Česku běžnější než kdekoliv jinde v Evropě, totiž znamená nápor na rodinné vztahy i zdraví.

Ovšem pro vedení Škodovky je nyní zásadní co nejrychleji zkrátit čekací doby na úspěšné modely. Když montážní pásy pojedou celou sobotu až do noci, znamená to podle předsedy představenstva Škody Bernharda Maiera 75 tisíc aut navíc. Firmě by to skokově zvýšilo tržby a vzhledem k efektivnějšímu využití strojního vybavení lze dovodit, že zisk by vzrostl ještě víc. To vše okamžitě a bez větších investic.

To samozřejmě vědí i odboráři, kteří nyní vedou boj na dvou frontách: jednají s vedením o směnách navíc i o zvýšení platů. Oficiálně sice odmítají, aby se obě otázky spojovaly, ale co jiného je může přimět k tak velkému ústupku než znatelně lepší výplatní páska?

Bernhard Maier skrze velký rozhovor pro dnešní vydání německého ekonomického listu Handelsblatt vyslal do Česka i několik vzkazů, které budou zaměstnancům znít libozvučně. Na otázku, zda bude odborům hrozit přesunutím výroby Superbu do severoněmeckého Emdenu, reagoval chvalozpěvem na český tým, který limuzínu vyrábí. A především dodal, že Superb by se měl i nadále vyrábět v domovině značky Škoda. Přesně o to čeští odboráři usilují.

Třecí plochy ale nemizí v otázce platů. Jak moc se mohou pohledy z Východu a Západu lišit, ukazuje pasáž, v níž Maier německému novináři defenzivně, s odkazem na přidávání v Polsku a na Slovensku, vysvětluje, že navýšení mezd o 15 procent na další dva a čtvrt roku je hodně jen na první pohled. Odborářští vyjednavači z Mladé Boleslavi přitom stejnou nabídku označují za "sprostou urážku obětavých zaměstnanců".

