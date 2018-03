Musí to zaznít. Následující řádky jsou fikce a jakákoliv podobnost se skutečností nebo žijícími osobami je čistě náhodná a neúmyslná. Protože něco takového by se rozhodně nemohlo stát, jak se část veřejnosti uklidňuje už 28 let. Berte tedy následující scénář jako sci-fi, třeba se ho ujme Michael Bay. Mohli by v něm hrát třeba Vin Diesel, Megan Foxová a Mark Wahlberg, pokud díky nim bude pro vás tato katastrofická vize snesitelnější.

Jaro 2018. Rada České televize přichází společně s ředitelem do Poslanecké sněmovny obhájit výroční zprávy za rok 2016. Měla by to být rutina, nic kontroverzního se nečeká. Ale za ty dva roky se přece jenom něco změnilo. Do České televize se strefuje prezident, premiér, hlasitý představitel parlamentní strany i jeho mediální kamarád s vlastní televizní stanicí. Mezi lidmi kolují e-maily o tom, jak Kavčí hory lžou, a veřejnoprávní reportéři navíc pořád kladou protivné otázky. V nejlepších tradicích propagandy se v boji proti televizi používá dovedná směsice polopravd a lží, která při správném podání zviklá i jedince, kteří se Kavek dosud zastávali. Pokušení zchladit si žáhu během zasedání mediálního výboru tedy bude velké.

Našeptávači poslanců dobře znají šestý paragraf zákona o ČT, který dává možnost odvolat televizní radu na základě neschválení dvou výročních zpráv. Příhodnou shodou okolností jsou výroční zprávy čekající na schválení přesně dvě. Jedna o činnosti České televize, druhá o jejím hospodaření.

Mohou a nemusí být shozeny, záležet bude na stanovisku mediálního výboru a instrukcích pro jednotlivé poslanecké kluby. Našeptávači ale stejně tak dobře vědí, že odvolání televizní rady otevírá cestu ke zvolení 15 nových sekáčů, kteří se nezakecají. Budou tedy otevřeny přihlášky pro zájemce o dohled nad veřejnoprávní televizí. Při veřejných slyšeních se představí obvyklá směs odborníků, lidí z praxe, neználků a obecních blbů, poslanci ji na obou koncích ořežou o extrémy, po prázdninách se nově zvolená rada sejde a začne poslancům dokazovat, že zvolili správně. Z banálních provozních věcí a malých pochybení, kterým se nelze nikdy stoprocentně vyhnout, se stanou nepřehlédnutelná porušení zákona a kodexu České televize, k nimž je důležité přijmout zvláštní usnesení. Podívej, veřejnosti, jak se bijeme za tvá práva. Podívejte, politici, že si své funkce zasloužíme.

A co čert nechtěl, nebylo těch pochybení v krátké době přece jenom nějak moc? To je pak jediným řešením odvolání současného generálního ředitele, pokud to nepoloží sám. Pojďme se tedy zaměřit na vyhlášení volby nového šéfa. Do finále postoupí sada omyvatelných, ale ochotných manažerů s pestrou paletou fantastických nápadů a až na jaře 2019 rozkvetou narcisy, budou Kavčí hory předělané tak, že je najednou Hrad přestane kritizovat. Aby se náhodou něco nezvrtlo, nebude náhle jiné důležitější společenské téma než vyřešit financování veřejnoprávních médií jejich přimknutím k cecíku státního rozpočtu. Možná by se mohl pod Kavky šoupnout i rozhlas, beztak je to takový neviditelný brácha televize.

Ještě nemáte dost sci-fi a chcete další díl? Ten by se mohl věnovat třeba změně majitele největší komerční televize u nás, kde se delší dobu mluví už jen o čínsko-slovenských zájemcích. Zkrocené Kavčí hory by pak v tomto katastrofickém pokračování doplnila podmaněná planeta Nova, nekritická Prima a vysílání televize Barrandov, které se všem měřítkům vymyká dlouhodobě. Z nejvlivnějších elektronických médií by zmizel kritický odstup dřív, než byste řekli náhubek. A kdyby bylo potřeba někde na něco dohlédnout, vždycky se dá vybrat i nové složení velké vysílací rady. Všechno podle zákona a za potlesku těch, kteří si na médiích rádi vybijí své frustrace. Mediální scéna bude překopaná k nepoznání a dno bude zase o něco hlouběji.

Štěstí je, že je to jenom fikce a nic podobného se stát nemůže. Máme přece 21. století, pevné demokratické a společenské základy, kvalitní politickou kulturu a svobodu a politiky, kteří chápou svět v širších souvislostech, nejen podle titulků z Facebooku.

Autor je šéfredaktor týdeníku Marketing & Media

