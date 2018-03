Angela Merkelová bude v Německu dál vládnout. Členové sociálnědemokratické strany (SPD) schválili v referendu koaliční smlouvu. Díky tomu je jasné, že novou vládu sestaví opět Merkelová, šéfka konzervativního bloku CDU/CSU. Němečtí poslanci by ji měli zvolit kancléřkou zhruba za 10 dní.

Pro pokračování současné velké koalice s CDU/CSU hlasovaly ve vnitrostranickém referendu dvě třetiny členů SPD. "Gratuluji SPD k tomuto jasnému výsledku a těším se na další spolupráci k prospěchu země," reagovala Merkelová. V referendu hlasovalo skoro 80 procent z více než 460 tisíc členů sociální demokracie.

Strana tak obnovu velké koalice schválila výrazně jasnější většinou, než očekávali pozorovatelé. "Jsem ráda, že to tak dopadlo," reagovala Andrea Nahlesová, která by se příští měsíc měla podle očekávání stát novou předsedkyní německé sociální demokracie.

Rekordmanka Merkelová Zápis do historie Angela Merkelová se stane kancléřkou už počtvrté. Pokud její vláda vydrží celé volební období, bude Německu vládnout 16 let. Tím by se zařadila po bok velkých poválečných kancléřů: překonala by Konrada Adenauera a vyrovnala Helmuta Kohla. SPD v klíčových pozicích Merkelová sociálním demokratům ustoupila jak v programu, tak v obsazení ministerstev. SPD obsadí klíčové resorty financí, zahraničí nebo sociálních věcí. Ministrem financí by se měl stát dosavadní starosta Hamburku Olaf Scholz. Vláda skoro po půl roce Němci šli k volbám už loni v září, ale nové vlády se dočkají až tento měsíc. Povolební vyjednávání tak v zemi trvala nejdéle od konce druhé světové války. Merkelová chtěla nejdřív vytvořit koalici s liberály a Zelenými. Rozhovory ale nakonec ztroskotaly poté, co z nich liberálové vycouvali. To přimělo SPD, která původně chtěla po volební prohře odejít do opozice, aby nakonec svolila k dalšímu obnovení vlády velké koalice s Merkelovou.

Důvodem jasného výsledku referenda může být fakt, že vedení SPD si v koaličních jednáních na CDU/CSU vymohlo řadu ústupků, které odpovídají sociálnědemokratickému programu. Nová německá vláda by tak například měla masivně investovat do infrastruktury, vzdělávání nebo digitalizace. Podpoří taky další evropskou integraci.

Na to, jestli Německo bude mít vládu, napjatě čekaly ostatní země Evropské unie. Netajily se přáním, aby velká koalice pokračovala. Pokud by nevznikla, na Německo by čekalo buď vyjednávání o menšinové vládě, nebo nové volby. Nejdůležitější země EU by tak nejspíš byla další měsíce bez legitimního vedení. A to za situace, kdy EU například v reakci na chystaný brexit chystá užší spolupráci v řešení migrace nebo boje s terorismem. Bez Německa je zavedení těchto kroků do praxe jen těžko možné.

Francouzský prezident Emmanuel Macron označil výsledek sociálnědemokratického referenda za "dobrou zprávu pro Evropu". Dodal, že Francie a Německo v příštích týdnech společně předloží plány na změny v Evropské unii.

CDU/CSU a SPD se v koaliční smlouvě domluvily třeba na tom, že podpoří vznik společného rozpočtu pro země eurozóny. Její státy by z něj mohly čerpat podporu například tehdy, když budou zavádět důležité, ale nákladné reformy, nebo pokud by je zasáhla nečekaná ekonomická krize. Podobné plány už loni předložil jak francouzský prezident Macron, tak Evropská komise.

Německo také podporuje posílení spolupráce zemí EU v obraně, která by existovala vedle Severoatlantické aliance. S tím souhlasí i Česko. Praze se naopak nelíbí, že staronová německá koalice chce sladit výši firemních daní v zemích EU. K prosazení takového kroku by ale byla potřeba jednomyslnost, takže by ho Česko mohlo zablokovat, pokud by ho Berlín na evropské úrovni skutečně začal prosazovat.

Podle německých komentátorů není jisté, jestli nová vláda bude mít na uskutečnění všech svých plánů dost sil. Velká koalice sice má v parlamentu jasnou většinu, jak SPD, tak CDU/CSU ale vyšly z loňských zářijových voleb výrazně oslabené. Sociální demokraty čeká debata o tom, kam by se měli do budoucna programově ubírat. Ve velké koalici s Merkelovou strávili osm z posledních 12 let a během té doby přišli o velkou část voličů.

Na konzervativce zase nejspíš čeká boj o nástupnictví po Merkelové, která už pravděpodobně za čtyři roky nebude znovu kandidovat. Merkelová je kancléřkou od roku 2005 a za tu dobu svou CDU posunula výrazně do politického středu. Část strany s tím nesouhlasí, především v reakci na počáteční vstřícný přístup Merkelové k uprchlíkům. Toto křídlo tak prosazuje, aby se strana vrátila víc doprava.