Tyhle chlápky nemůžete přehlédnout. Na hlavě mají výraznou paruku, na sobě dres některého klubu NHL s číslem 68 a úsměv od ucha k uchu. Říkají si Travelling Jagrs neboli Cestující Jágrové a jsou nejslavnějším fanklubem nejlepšího českého hokejisty. Tři nadšenci z party, která má domovský stadion v kanadském Calgary a dosud obrážela jen zápasy NHL, koncem minulého měsíce podnikli svůj nejdelší "trip". Z mrazivé Kanady do stejně mrazivého Česka.

Přiletěli na necelý týden, aby druhého nejproduktivnějšího hokejistu historie NHL viděli v akci také v dresu jeho mateřského Kladna, kam se na začátku února vrátil po předčasném konci v zámořské lize.

Poprvé se s Travelling Jagrs potkávám uprostřed kladenského kotle při čtvrtfinálovém zápasu druhé nejvyšší soutěže mezi místními Rytíři a prostějovskými Jestřáby.

Pravidla Travelling Jagrs Zámořský fanklub Jaromíra Jágra má základnu v Calgary, nyní čítá 12 oficiálních členů. Na svém webu thetravellingjagrs.com uvádějí pravidla, jak se má správný člen fanklubu chovat.

◼ Vzhled

Travelling Jagrs nosí paruky připomínající Jágrovu hřívu a dresy klubů, za něž český hokejista hrál.

◼ Rozbruslení

Členové musí být v hale už při rozbruslení: "Vstáváme, když na led přijde Jágr (tedy poslední), odcházíme, když Jágr odejde z ledu (tedy první)."

◼ Fandění

Travelling Jagrs fandí Jágrovi. A vždy klubu, za nějž hraje.

◼ Chování

Povinností je nenarušovat Jágrovu koncentraci. "Žádné natahování se u tunelu, kudy hráči chodí do šaten, ani žadonění o autogram."

◼ Fotky s fanoušky

Nikdy nesmí odmítnout.

◼ Jde o Jágra

Nejsme důležití my, ale Jágr. "Smyslem je přitáhnout pozornost k legendě, která nás stále ohromuje svou inteligencí, dovednostmi a láskou k hokeji."

◼ Těžká rozhodnutí

Pokud se má člen Travelling Jagrs rozhodnout ve složité situaci, také tady pravidla fanklubu napovídají: "Prostě si řekni, co by asi tak udělal Jags…"

Tribuna na stání skanduje, vlají modrobílé vlajky a po gólu se točí šálami nad hlavou. Hoši z Kanady si to užívají, na tak bouřlivé prostředí ze zámořských stadionů nejsou zvyklí. Jako správní fanoušci také oni v rukou drží plastové kelímky s pivem.

"Pivo máte v Česku vynikající," září šéf skupiny Trevor, sympaťák v dresu Dallas Stars. "A také je tu parádní atmosféra, skvěle se bavíme," říká muž, který má na hlavě kratší paruku. "Moderní Jags," odkazuje muž na dobu, kdy Jágr − neboli Jags, jak mu přezdívají − svou pověstnou hřívu zkrátil.

To hlavy Rhetta a Dana, kteří přijeli s Trevorem, zdobí klasické jágrovské "mullety". První má na sobě dres Pittsburghu, v němž český útočník kariéru v NHL v 18 letech načal, druhý nosí trikot jeho zatím posledního zámořského klubu z Calgary.

Všichni jsou vybaveni i novou šálou Rytířů Kladno s podobiznou Jaromíra Jágra, Rhett má dokonce i šálu kladenského fanklubu s logem Poldi.

Pro výlet do města uhlí a oceli si však nemohli vybrat méně vhodnou chvíli. Nakoupili letenky a vše naplánovali tak, aby na Kladně přistáli před začátkem play-off. Jenže jen pár dní předtím havířovský Marek Sikora "naremploval" Jágra surově na mantinel. Slavný hokejista ztratil vědomí, při pádu si pochroumal kolenní vazy a bylo po legraci.

Jágr dva zápasy v závěru základní části WSM ligy úplně vynechal a do prvních dvou čtvrtfinálových zasáhl jen symbolicky. V prvním se po ledě sklouzl sedm vteřin, ve druhém čtyři sekundy. A šel do kabiny, víc zatím koleno nedovolí. Aby mohl za Kladno hrát v dubnu v případné baráži o postup do extraligy, ­nejdřív musí nastoupit alespoň k 15 utkáním. Takže už žádné nesmí vynechat.

Ze tří zápasů, které na Kladně viděli, si tak Travelling Jagrs svého oblíbence na ledě užili pouhých 11 sekund.

Dojmy z dlouhého výletu na Jágra bez Jágra jim to ale nezkazilo. Naopak. "Už jen to, že můžeme vidět jeho rodné město, stadion, kde Jags hokejově vyrostl, je úžasný zážitek," usmívá se Trevor. "Samozřejmě by bylo skvělé, kdyby mohl odehrát celé utkání. Hlavně si ale přejeme, ať se brzy uzdraví," říká.

Když tenhle chlapík začne mluvit, je to jako vodopád. Rozplývá se nad tím, co na Kladně zažívají. "Byla to naše nejdelší cesta, osm tisíc kilometrů přes oceán, ale stála za to. Hala je úplně jiná, než jsme zvyklí z NHL, ale jsou tady skvělí lidé, opravdu milují hokej. Pořád se tu fandí, což v zámoří není moc obvyklé. Překvapilo nás i to, jak rychlý hokej se tu hraje. Celkově jsme nadšeni," vypráví Trevor a popisuje, jak si ve volných dnech užili mimo jiné Prahu, kde jsou ubytovaní. "Máme nabitý program," směje se.

Travelling Jagrs jsou hlavní atrakcí kladenského zimáku. Kamkoliv se hnou, srocuje se okolo nich chumel.

Donekonečna se Trevor a spol. fotí s lidmi − koneckonců neodmítnout společný snímek žádnému fanouškovi je jedním z přikázání fanklubu, která jsou vyvěšena na jeho webu. Navíc často při focení zasalutují, jak to Jágr dělává při oslavách vstřeleného gólu.

Kanaďané také ochotně poskytují rozhovory novinářům, o přestávce se k nim dere televizní štáb. "Zájem je tu obrovský a těší nás. Jako celebrity si ale nepřipadáme. Naším posláním je šířit slávu skvělého hokejisty Jaromíra Jágra a upozorňovat na jeho výjimečnost," směje se Trevor. Což odpovídá dalšímu pravidlu jejich "desatera". To zní: Nejsme důležití my, ale Jágr. Nic naplat, ti chlápci jsou v ochozech kladenského zimáku stejně za celebrity.

Kanaďany tu provází ještě další čtyři hoši v parukách a dresech s číslem 68. To však nejsou členové původních zámořských Travelling Jagrs, nýbrž čeští fanoušci, kterým se nápad zalíbil.

"Když jsem viděl, že přijeli, spojil jsem se s nimi přes Facebook," říká Jakub v dresu New Jersey, jak k česko-kanadské družbě došlo. "Jsem velký Jágrův fanoušek, mám dresy všech devíti klubů NHL, za které hrál. Tolik kamarádů, kteří by se mnou na Kladno jeli, se ale nenašlo," usmívá se.

Fenomén Travelling Jagrs se po Jágrově návratu začal v Česku rozmáhat. Na hokejistově kladenské premiéře proti Benátkám nad Jizerou se v liberecké aréně objevilo několik dalších věrných kopií členů zámořského spolku. "To jsme ale nebyli my," říká Jakub.

Ukazuji Trevorovi fotku z Přerova, kde to fanoušci pojali až cirkusově: ze žluté izolepy si na záda bundy vytvořili číslo 68 a hlavy ozdobili barevnými parukami.

"Tu fotku jsi dával na Twitter, že jo? Pobavil jsem se u toho," směje se Kanaďan a dodává, jak je rád, když se jejich myšlenka dál šíří.

Přestože si Jaromíra Jágra na ledě neužili, se svým idolem se fanoušci z Kanady přece setkali. "Před zápasem jsme si popovídali tady na stadionu. Bylo to krátké, ale milé," popisuje Dan.

Ve VIP prostorách zimáku se předtím Travelling Jagrs pozdravili také s Jaromírovou matkou Annou. Po objetí následovala společná fotka − u papundeklové podobizny jejího syna.

"Uteklo to rychle, zítra se vracíme domů," pokrčí rameny Trevor, když si po skončení středečního čtvrtfinále plácá dlaněmi "high five" s místními fanoušky. Celé trio kanadských parukářů má v tu chvíli na sobě bílý dres kladenských Rytířů. Pochopitelně s číslem 68 a jmenovkou Jágr.

"Budeme vám na dálku držet pěsti, abyste s Jagsem postoupili," říká Trevor. Zároveň ale doufá, že Jágr ještě v NHL neřekl poslední slovo. A kdyby se tam už nevrátil? "Tak se sem vrátíme my," slibuje Trevor. "Bylo to tu super, příště přijedeme všichni."

