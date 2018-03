Odchod polostátní společnosti ČEZ z Bulharska se nečekaně zkomplikoval. Předminulý pátek podepsala česká firma smlouvu o prodeji s neznámou společností Inercom a měla v nejbližší době obdržet 8,7 miliardy korun. Pak se do věci ale vložili tamní politici, premiér Bojko Borisov obchod s Inercomem v pondělí na svém facebookovém profilu označil jako útok na vlastní osobu.

Rozhodl se proto, že kontrolní podíl koupí od české firmy stát. K tomu ale potřebuje souhlas ČEZ, který se k tomu zatím příliš nemá. "Máme podepsanou smlouvu, uvidíme, s čím nás Inercom osloví," uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Podle zjištění HN to ale nebude tak jednoduché. Vše komplikuje mezinárodní arbitráž až o 15 miliard korun. ČEZ i bulharské politiky tak čeká dlouhá strategická bitva, která může české firmě přinést miliardy, ale i shodit stávající dohodu pod stůl.

8,7 miliardy korun by bulharská vláda mohla zaplatit v případě, že by odkoupila 67procentní podíl od ČEZ namísto soukromé firmy Inercom, se kterou má ČEZ podepsanou smlouvu.

Nejvyšší nabídka

ČEZ se pokouší svou firmu prodat zhruba rok a půl. V Bulharsku vlastní 67procentní podíl v jedné ze tří distribučních společností v zemi a k tomu ještě jednu solární a jednu bioplynovou elektrárnu. A Inercom měl nakonec nabídnout nejvyšší cenu.

Problém je, že firma v zemi vlastní jen několik solárních elektráren a nikdo ji prakticky nezná. Pochyby vzbuzovala i předložená struktura financování. Dozorčí rada ČEZ si nicméně nechala zpracovat několik posudků a prodej nakonec s měsíčním zpožděním posvětila.

Až tehdy do hry vstoupil Borisov. Ten dokonce označil majitelku Inercomu Ginku Varbakovovou za nastrčenou osobu. Důvod k jeho obavám je jasný. Jeho vláda kvůli zdražování elektřiny ze strany ČEZ v roce 2013 už jednou padla. A nejasností v tomto obchodu se hned chytla také opozice, která na něj útočí.

ČEZ je v Bulharsku sice od roku 2004, ale až po studené zimě 2013 a následujících demonstracích se dostal do stálých sporů s regulátorem a místními politiky. Zásahy do podnikání ČEZ vnímala firma tak, že znehodnocují její investici, a v roce 2016 se obrátila k arbitrážnímu soudu.

Podle informací HN chce ČEZ po bulharském státu 500 až 600 milionů eur, tedy až 15 miliard korun. Reálná očekávaná suma nicméně v těchto případech bývá výrazně nižší.

Podle dobře informovaného zdroje z vedení společnosti ČEZ je součástí smlouvy o prodeji bulharských aktiv Inercomu podmínka, aby tamní firma i pod novým majitelem české firmě v arbitráži poskytovala součinnost, dodávala potřebné materiály a podobně.

"A nyní si zkuste představit, že bychom souhlasili s tím, že se majitelem bulharské společnosti stane stát, proti kterému vedeme arbitráž o takové peníze. Jakou by nám asi poskytoval součinnost. To nemůžeme připustit," říká zdroj HN.

Firmě se tak podle něj otevírá nová strategická možnost. Bulharské vládě může nabídnout, ať si svůj kontrolní podíl koupí, ale ať zaplatí i pokutu, kterou by jinak rozhodla arbitráž.

Otázka je, zda by na něco takového bulharská vláda přistoupila, a to i v případě, že by nakonec za ukončení arbitráže dala ČEZ 200 či 300 milionů eur namísto požadované půlmiliardy. Už akvizice podílu je velmi drahá záležitost. Pokud by koupila celých 67 procent, které ČEZ vlastní, vyšlo by ji to minimálně na 342 milionů eur, tedy již zmiňovaných 8,7 miliardy korun. Zatím jako pravděpodobnější scénář nicméně vypadá koupě 34 procent.

Kdo vynáší do Bulharska?

V celé kauze stojí za povšimnutí ještě jedna věc, a to jak se v rukou bulharského premiéra (a téměř okamžitě i bulharských médií) ocitly fotokopie důvěrných materiálů z dozorčí rady ČEZ. Ty odkrývaly, jak chtěl Inercom celou transakci financovat.

Kdo mu tedy důvěrné informace poslal? Borisov už v úterý řekl, že je má přímo od českého premiéra Andreje Babiše. Ten to nicméně okamžitě popřel. Podle serveru Mediapool.bg je nakonec tím, kdo informace o financování poslal, náměstek ministra financí a člen dozorčí rady ČEZ Ondřej Landa. "Nevím, co píšou bulharská média, s bulharskou vládou nekomunikuji," odpověděl Landa na SMS bez dalšího komentáře.

Problém předání dokumentů je, že Borisov s nimi hned předstoupil před novináře a oznámil, že nechá celou věc prošetřit jak centrální bankou, tak zpravodajskou službou. Podle bulharského webu Mediapool.bg se některé banky bojí politického tlaku a zvažují, že přislíbené financování stáhnou.

