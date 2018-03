V Česku se dějí věci, které by ještě loni touto dobou byly nepředstavitelné. Předsedou komise pro kontrolu GIBS se stal komunista Zdeněk Ondráček, který v roce 1989 mlátil demonstranty. Ve vedení poslanecké sněmovny sedí Tomio Okamura, člověk jehož názory jsou, jak nikoliv netrefně říká předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, "rasistické, xenofobní a neonacistické". Je to šokující. Na samotném vrcholu politické pyramidy demokratického státu se usadilo zosobněné politické násilí a zosobněná netolerance.

Kdo je tam instaloval? Samozřejmě Andrej Babiš. Bez něj by se Ondráček ani Okamura nikdy nedostali tam, kde nyní jsou. Ne, nebudeme Babiše podezírat, že by souhlasil s komunistickým násilím, ač sám byl evidovaným agentem StB. Nebudeme ho podezírat ani ze sympatií k rasismu, ač si s xenofobními motivy před volbami pohrával. Můžeme ho ale podezírat z něčeho, co není o moc lepší − z totálního politického nihilismu. Potřebuje bolševiky a okamuristy k podpoře své vlády, a tak jim dá vše, o co si řeknou. Nezajímá ho, co představují, jde mu jen o jejich hlasy.

Kdekdo asi řekne, že protestovat proti tomu je marné a vlastně i morálně kýčovité. Proč se znepokojovat, když "o nic nejde", žádný komunismus či fašismus reálně nehrozí? Nemá Babiš pravdu, když na symboliku upřímně kašle a jen počítá hlasy? Ne, nemá. Pokud z politiky vyškrtneme jakékoliv hodnotové hledisko, můžeme se nakonec lehce dostat do situace, kdy si odhlasujeme cokoliv. Vždyť se podívejme, co už nyní úspěšně putuje sněmovnou: například zákon, který Okamura před svými příznivci prezentuje jako "zákaz islámu". Ve jménu politického byznysu "něco za něco" se reálně prosazuje nejhrubší náboženská netolerance, která už má skutečně fašizoidní rysy.

Ano, místa pro Ondráčka a Okamuru jsou opravdu "jen" symboly. Jenže jak vidíme, babišovská lhostejnost k hodnotám a symbolům přináší zcela reálné nebezpečí. Nihilismus, který se maskuje jako pragmatismus, ohrožuje v jádru celou svobodnou společnost.

Související