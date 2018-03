Soudní znalec a specialista na investiční aspekty filatelie David Kopřiva pomáhal s nákupem mauritiů do českých rukou. Působí i jako mezinárodní aukční agent spolupracující se švýcarskou aukční síní David Feldman nebo českým aukčním domem Burda Auction, který tento víkend prodává nejvzácnější českou známku – Pošta československá 1919.

HN: Vidíte, že na českém trhu roste zájem o investice do známek?

Rozhodně, a těží z toho podle mě víc než různé jiné alternativní investice. Dobíháme vývoj, jaký je v zahraničí. Větší zájem o známky na Západě začal za hypoteční krize v roce 2008, dobré věci jsou o 100 procent výš. A toho si všímají i tuzemští investoři, a to inspiruje pak zase širší vrstvy k nákupům.

HN: Kolik lidí v Česku sbírá známky a kolik z nich to bere čistě jako investiční příležitost?

Odhaduji, že sbírá až 20 tisíc lidí a těch, kteří to berou investičně, budou maximálně stovky. Jsou to lidé, kteří investují i do zlata nebo diamantů. Pak je ale skupina sběratelů, která vidí potenciál, všímá si, které položky v čase stoupají, a s tímto vědomím investuje. A těch je nejvíc.

HN: Od čeho se odvíjí zhodnocení známky? Jde o raritu, jakou má kvalitu, příběh, předchozího majitele, nějakou specifickou chybu?

Primárně se cena odvíjí od poptávky, která má několik zdrojů − jako je vzácnost, příběh, komu slavnému patřila, kvalita, nový historický kontext. Člověk za to, že se připojuje k dřívějším slavným vlastníkům, platí určitou prémii a počítá s tím, že další vlastník ji zaplatí taky.

HN: Jaké jsou historicky nejdražší české známky?

Každý rok proběhne na našem trhu několik milionových známek jako nyní speciality ze sbírky pana Pytlíčka (viz ilustrace − pozn. red.). Existuje třída známek československé provenience třeba v pěti nebo deseti kusech, které když se dostanou na trh, milion v korunách udělají.

HN: Účastnil jste se nákupu modrého a červeného mauritia do rukou českého sběratele v roce 2016. Můžete pozadí trochu přiblížit?

Kupcem byl český patriot, který má rád exkluzivní věci a rarity z více oborů. U takového mimořádného nákupu se to domlouvá v poradenských skupinách, které má každá strana účastnící se prodeje. Vychází se z poslední zaplacené ceny. Modrý mauritius se v roce 2011 prodal za milion liber v Londýně a předchozí majitel známku koupil v roce 1972 za 40 tisíc liber. A očekávalo se další zhodnocení. Prodávající chtěli 100 procent navíc, nakonec se to podařilo mírně zlevnit. Jednání už probíhala měsíc a to je ještě krátká doba. Také se už za námi začala formovat skupina jiného zájemce. Podle mě šlo o někoho z USA, protože na jejich území není jediný mauritius, ani modrý, ani červený.

HN: Kolik peněz je potřeba na to, aby člověk vybudoval investiční sbírku známek?

Investičně výkonné známkové portfolio, které je diverzifikované − jsou v něm stálice i vzácnější kusy −, se dá postavit za pět milionů. Ale investiční aspekt filatelie si uvědomují i lidé s menším kapitálem a vytvářejí se v zahraničí třeba i malá portfolia od 14 tisíc korun do jednoho a půl milionu. Pro vyvážení rizik je ovšem lepší spíše suma pěti milionů. Vstupenkou do top klubu je pak sto milionů.

HN: V čem je podle vás výhoda známek oproti jiným alternativním investicím?

Je to určitá informační jistota, že vzácných známek je daný omezený počet, mají cenovou tradici, která víceméně, krize nekrize, postupně roste. Superkrásné diamanty se mohou znovu najít a vybrousit do stejného brusu − kde má ten investor jistotu? Známka má rodokmen, spojuje osudy lidí napříč mnoha generacemi. Pokračovat v těchto příbězích má pro řadu bohatších lidí punc výjimečnosti. Zlaté cihly se nedají sbírat, známky patří do historie, k příběhům, je s tím sběratelským aspektem více radosti. Ale to platí jen pro to promile známek.

Související