Tento víkend se draží nejvzácnější československá známka Pošta československá 1919. Její vyvolávací cena je čtyři miliony korun, prodat se však může výrazně dráž.



Jsou to už ale dva roky, co má Česká republika výraznou stopu ve světě investičních známek. Tehdy anonymní český sběratel koupil v soukromém obchodu za sumu okolo sto milionů korun dvojici nejslavnějších známek světa – modrého a červeného mauritia. Kromě toho dokázal získat i takzvaný Bombay Cover – tedy dopis se dvěma červenými mauritii. Za ten zaplatil v aukci na konci roku 2016 kolem 65 milionů korun. Společně je tato sbírka mauritiů větší a cennější než soubor v držení britské královské rodiny.



„Na světě se ještě nikdy nestalo, že by měl někdo zároveň tento dopis a modrého mauritia, on má přitom ještě červeného,“ popisuje výjimečnost nákupu znalec, publicista a obchodník se známkami František Beneš. Podle něj se jen samotný dopis prodal v šedesátých letech minulého století za ekvivalent 300 kilogramů ryzího zlata.



Tajemný patriot se nákupem dostal do exkluzivního klubu, však je také modrých mauritiů na světě jen 11 kusů, červených pak čtrnáct. Pro každého filatelistu představují svatý grál, a proto za tyto kusy utrácejí horentní sumy. Privilegium vlastnit takovou známku bude stát do budoucna stále více. Zájemci si tyto jedinečně kousky (a nejen je) budou moci prohlédnout na Světové výstavě poštovních známek Praga 2018 v srpnu letošního roku.



Aktuálně je nejdražší známkou světa jednocentová Britská Guyana. V roce 2014 za ni zaplatil slavný módní návrhář Stuart Weitzman neskutečných deset milionů dolarů. Nejstarší známkou na světě je pak britská černá penny, která letos v květnu oslaví 178 let od svého vydání. Přestože se jich vytisklo 68 milionů kusů, jejich cena v letech 2005 až 2015 rostla podle indexu firmy Stanley Gibbons ročním tempem přes 11 procent.



Odhad objemu globálního trhu se známkami se pohybuje mezi 10 a 15 miliardami dolarů, přičemž podle znalce Davida Kopřivy ryze investiční nákupy tvoří asi desetinu tohoto objemu. Pro srovnání: v Česku se za rok zobchodují známky asi za 300 milionů korun, přičemž polovina z této sumy připadá na privátní prodeje. Často se tak děje z důvodu, že sběratelé nechtějí platit aukční provizi.



Primárně se cena známek odvíjí od poptávky, která se řídí řadou hledisek, jako je vzácnost, příběh, komu slavnému známka patřila, její kvalita či nový historický kontext. U unikátů se promíjí, když známka není v prvotřídním stavu. „Nejdražší Britská Guyana za 10 milionů dolarů je velmi ošklivá, sám jsem ji viděl v Monaku na výstavě, většina modrých mauritiů je poškozených, ostříhaných, děravých. Ale mají svou tradici, patřily v minulosti králům, magnátům, a kdo je chce vlastnit, tak tu cenu zaplatí,“ popisuje Kopřiva.

U skutečně dobrých známek nebývá ani problém s likviditou. Mezi další pozitivní atributy patří koncentrovanost hodnoty, její bezpečné uchování a lehká přenositelnost. Z historie je známo, jak cenné známky pomohly svým majitelům v nejtěžších časech – například Židům a antifašistům, kteří utíkali před nacismem. Obrazy či šperky se hůře schovávají než pár známek všitých do saka, takže ty nebývaly zabaveny. A lidem daly v nové zemi šanci na začátek nového života.



Na rozdíl od grafik nebo obrazů platí u známek podle Františka Beneše, že jako státní cenina je před paděláním chráněna zákonem. Známky navíc bývají už od vydání popsány a katalogizovány. Sbírka orientovaná na investiční výkon se dá podle odborníků pořídit za jednotky milionů korun. Je však třeba dodržovat určité zásady. I u známkového portfolia by se mělo adekvátně rozložit riziko. Je dobré investovat do položek s mezinárodní poptávkou a vyvarovat se nákupů ryze komerčních položek. Podle odborníků jsou nyní dobrou sázkou starší čínské známky, edice britských kolonií, chybotisky známek z celého světa do roku 1950, známky z Persie a Egypta.

