Prahu v nejbližších týdnech čekají aukční boje o cenné mince a známku, které se mohou zapsat do historie českého a slovenského trhu alternativních investic.

Filatelisté a investoři hledající zhodnocení mimo klasické kapitálové trhy se v březnu nejprve utkají o nejvzácnější československou známku, v dubnu pak nastane přetahovaná o největší světovou sbírku mincí a medailí z dob vlády rakousko‑uherského panovníka Františka Josefa I. Odhadovaná hodnota sbírky převyšuje 100 milionů korun.

„Ceny alternativních investic nepodléhají takovým výkyvům jako akcie na burzách, a přesto mohou udržovat hodnotu majetku. Výhodou je nízká provázanost s tradičními aktivy, a tedy i s hospodářským cyklem,“ vysvětluje Stanislav Pánis, analytik J&T Banky a odborník na alternativní investice. Podle něj jde o způsob, jak vyrovnaně rozložit nástroje investičního portfolia a chránit majetek zejména v případě krize.

Na trhu je velký objem volného kapitálu, který je třeba řádně investovat a chránit před inflací. Obrazy, víno nebo právě mince přinášejí, na rozdíl od akcií či obligací, vedle růstu hodnoty také radost. Známky a mince patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější alternativní investice a jejich hodnota je na vzestupu. Výsledky mezinárodního investičního žebříčku Knight Frank Luxury ukazují, že za uplynulou dekádu se investice do cenných známek zhodnotily více než dvojnásobně. V případě mincí to bylo dokonce 182 procent, což z nich dělá třetí nejvýnosnější typ alternativní investice.

K mincím svádí emoce i rozum

RRostoucí popularitu vzácných mincí vnímají i investiční společnosti. Svým klientům je nabízí fondy zaměřené na umění, ale vznikají i takové, které se na mince specializují. Trend se už přenáší i na český a slovenský trh. Jako první se na pole numizmatiky rozhodla zaměřit investiční společnost AVANT, která koncem loňského roku založila fond Numizmatic Semper Sicav, který je zacílený na movitější klienty investující alespoň milion korun.

„Rozhodli jsme se fond založit, protože zájem investorů je velký a pořád roste,“ říká Pavel Doležal, ředitel společnosti AVANT. Jeho fond očekává roční výnos vložených investic mezi šesti a deseti procenty. „Zhodnocení tvoří buď přímo zisk z prodejů, nebo přecenění aktiv nezávislým znalcem, které vychází z porovnání obdobných transakcí,“ vysvětluje Doležal.

Výnos, který mince svým majitelům přináší, je individuální a liší se kus od kusu. „Je třeba počítat s tím, že se jedná o investici spekulující na růst, není to výnosová nemovitost nebo dluhopis s fixním úrokem,“ upozorňuje Doležal.

Součet loňských cen, za které se na českých a slovenských aukcích vydražily stovky až tisíce kusů cenných mincí, ukazuje, že celková hodnota numizmatického trhu v obou zemích činila okolo 400 milionů korun. To je zhruba o třetinu více než v roce 2016.

Numizmatický fond společnosti AVANT v současné době zahajuje první investice. Také jeho zástupci se chystají do boje o cenné mince Františka Josefa I., které prodává český podnikatel a numizmatik Jaroslav Kokolus.

Jedinečná sbírka láká sběratele z celého světa

Mince a medaile mapují éru panovníka od nástupu na trůn v roce 1848 až do jeho smrti roku 1916. Jedná se o největší sbírku z tohoto období na světě. Přeshraniční přesah kolekce láká, pořadatelé proto očekávají účast asi 1000 sběratelů až ze 40 zemí.

„Sesbírat mince v takovém rozsahu běžně trvá několik generací. Jednotlivé kusy byly vyhledávány velmi cíleně a často dost krvavě zaplaceny,“ popisuje Elizej Macho, spolumajitel aukčního domu Macho & Chlapovič, který dražbu pořádá. Některé ražby z kolekce se na trhu vyskytují pouze v jednotlivých kusech nebo jsou úplně unikátní.

Jednou z nich je banskoštiavnický zlatník vyražený roku 1878, který by mohl pokořit hranici světové pětadvacítky nejcennějších mincí a zároveň útočit na rekord nejdražší české mince. Rekord zatím drží svatováclavský desetidukát z roku 1937, který se loni prodal za 14,7 milionu korun. Také on byl součástí sbírky Jaroslava Kokoluse, jednalo se o úplně první mince, které sběratel prodal. „Jsem spíš takový křeček. Některé mince mám ještě po prarodičích a všechny si držím,“ říká Kokolus. K prodeji se rozhodl, protože už neví, čím by kolekci doplnil. „Chovám se jako špatný investor, když prodávám teď. Trh roste, a kdybych si mince ještě pár let nechal, tak za ně asi utržím víc,“ uvádí numizmatik, který se chce nyní víc zaměřit na ručně ražené mince z 15. a 16. století.

