Minulý týden hrozilo šéfovi SPD Tomiu Okamurovi hned několik porážek. Především se ho část poslanců chystala odvolat z prestižního postu místopředsedy sněmovny, a navíc plánované jednání ANO a ČSSD mohlo v případě úspěchu zmenšit sílu poslaneckého klubu SPD.

Vše ale nakonec dopadlo tak, že Okamura dál sedí v křesle místopředsedy, jeho vliv se nijak nezmenšil a naopak byl k vidění ještě více než kdykoliv dříve.

"Jestliže roste vliv Tomia Okamury a jeho strany, nemůže za to nikdo jiný než předseda ANO Andrej Babiš," hledá viníka současného stavu předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura a podobně mluví i další opoziční politici. "Domnívám se, že se ANO snaží získat čas a používá to jako nástroj pro vyjednávání s komunisty a ČSSD. Potřebuje si tou vstřícností udržet v záloze dvacet dva hlasů SPD," přidává se například šéf klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

Nebýt bezvýznamný

Okamura využívá podporu ANO také k prosazování svých návrhů ve sněmovně, díky kterým byl často k vidění u řečnického pultu. Navíc jeho plány nekončí "v koši" jako v předcházejícím volebním období, kdy je třeba i ANO často zamítalo. Okamura si toto období velmi dobře pamatuje a opakovaně říká, že už se takto bezvýznamně cítit nechce.

Nyní mu jde především o trojici návrhů, které by přinesly do českého práva zásadní novinky. Jednou změnou zákona se Okamura snaží o zavedení obecného referenda, včetně vyhlášení referenda o vystoupení z EU, další novelou chce trestat propagaci nenávistné ideologie a třetí návrh by přinesl obrovskou změnu do volby starostů či primátorů. Okamura chce, aby je volili přímo lidé, a ne jako dnes zastupitelstva zvolená ve volbách.

Všechny tři návrhy podrobili minulý týden poslanci ostré kritice, jenže co je pro Okamuru nejdůležitější − ani jeden návrh mu nezamítli. Díky tomu se o nich bude dál mluvit, což mu přinese další možnost propagovat sebe i svou stranu, kterou ministr spravedlnosti Robert Pelikán označil za fašistickou.

Proč jiné strany podporují Okamurovy návrhy, byť je zároveň silně kritizují? "O přímé demokracii jsme mluvili daleko dříve než on, když zakládal svou stranu, možná tuto věc viděl nejdříve u nás," vysvětluje předseda pirátů Ivan Bartoš, proč podpořili ve sněmovně Okamuru v prosazování referenda a přímé volby starostů, byť oba návrhy se podle nich musí hodně dopracovat. "To nic ale nemění na tom, že se snažíme rozkrývat jeho lži v politice, protože on lže jak tiskne a hraje své mediální hry," tvrdí Bartoš.

U jiného návrhu se Okamura dočkal podpory u ANO nebo třeba ODS, jejíž někteří poslanci přivítali jeho iniciativu na změnu trestního zákoníku, aby byla výslovně zakázána propagace ideologie směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásající náboženskou zášť. Pro zamítnutí návrhu bylo jen 29 ze 130 poslanců. Okamura zákon propaguje, aby jej pak SPD mohla využít proti některým projevům islámu. Často přitom jde o skutky, které už v Česku trestné jsou.

Jak ukázala debata k této změně, Okamura a jeho poslanci se snaží díky návrhu dál šířit strach z muslimů. Odmítání migrantů zejména z muslimských zemí bylo ostatně jedním z témat, na kterých získával hlasy voličů. Díky tomu, že poslanci jiných stran pomohli SPD dostat návrh do dalšího čtení, umožnili předsedovi Okamurovi, aby svým příznivcům ukazoval, jak moc je v parlamentu úspěšný a respektovaný.

Někteří poslanci před takovou podporou Okamury varují, například Miroslava Němcová z ODS poslance vyzývala, aby jeho návrhy nepodporovali.

Síla dvaadvaceti

Okamurovi pomáhá také to, že díky 22 poslancům se na něj obrací politici jiných stran, pokud potřebují podpořit nějakou vlastní iniciativu či kandidáta. Naposledy to bylo patrné minulý týden v pátek, kdy sněmovna tajně hlasovala, jestli předsedou stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů bude komunista Zdeněk Ondráček nebo Zuzana Majerová Zahradníková z ODS. Krátce před hlasováním bylo vidět, jak v zákulisí sněmovny stojí předseda klubu ODS Stanjura právě s Okamurou. "Pan Stanjura přišel za mnou, abychom podpořili jeho kolegyni, ale my jsme mu řekli, že už nemáme čas svolat klub, abychom se poradili," sdělil Okamura, zatímco Stanjura tvrdil, že si jen povídali o jiných věcech.

ANO zkrátka zatím Okamuru potřebuje, což se projevilo při hlasování o jeho odvolání z postu místopředsedy sněmovny. Okamurovi hrozilo kvůli zpochybňování utrpení lidí v koncentračním táboře v Letech. Řada zástupců Babišova hnutí nechtěla, aby se tento bod dostal do programu sněmovny. "Debata o odvolání by mu jen pomohla, aby se zviditelnil, stejně nebyla šance, že by odvolání prošlo," vysvětloval ministr Pelikán, který se před hlasováním odhlásil a nehlasoval.

"Vysvětlil to tak, že měl teplotu, že to tak nemyslel. Může se stát, že člověk, zvlášť když mu není dobře, se nevyjadřuje úplně přiléhavě a přesně a nezformuluje, jak to opravdu myslí," uvedla poslankyně ANO Helena Válková, která rovněž nepodpořila zařazení bodu o jeho odvolání.