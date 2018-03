Největší tuzemský výrobce vířivek a spa vstoupil do letošního roku s rekordním počtem nedokončených zakázek. Důvod je prostý − na pracovním trhu není dostatek elektrikářů a techniků. Podle spolumajitelky a ředitelky rodinné firmy USSPA Kateřiny Kadlecové je počet spa k realizaci téměř dvojnásobný než ve stejném období v předešlých letech. "Loňský rok byl výsledkově hořkosladký a vydřený. Prodali jsme skvělé množství vířivek, v exportu jsme vyrostli o 22 procent, nicméně zakázek jsme mohli mít za sebou víc, kdyby nám nechyběli lidé," podotýká Kadlecová.

Podnikatelka hledá už rok a půl servisní techniky do Prahy, ve výrobě chybějí elektrikáři i truhláři. Rodinnému podniku ale chybí také manažeři, téměř rok mu trvalo najít vhodného obchodníka do Prahy a několik měsíců už probíhají výběrová řízení na pozice manažerů logistiky, nákupu či marketingu.

Tempo růstu její společnosti nepřímo ovlivňuje také nedostatek pracovníků ve stavebnictví. "Skoro pokaždé posouváme instalaci kvůli tomu, že není připravená stavební část u zákazníka," dodává podnikatelka. Loňský obrat společnosti USSPA činil 140 milionů korun.

72 lidí je současný počet zaměstnanců ve společnosti USSPA, která sídlí v Dolní Dobrouči ve východních Čechách. Aktuálně přitom hledá dalších 13 pracovníků.

Brát kohokoliv se nevyplatí

Vlivem nedostatku kandidátů na pracovní pozice firma v minulém roce zaměstnala i takové lidi, kteří by dříve neobstáli. "Tím jsme si zadělali na problém. V jednom týmu například kvůli takovému člověku přestaly fungovat mezilidské vztahy, tým se mu málem podařilo rozložit. Daný člověk už tam sice dlouho není, bohužel ale s dozvuky této situace stále bojujeme," vysvětluje Kadlecová. Společnost se vrátila zpět k personální strategii, která nemá za cíl jen zaplnit volné pracovní pozice, ale hlavně přijmout kvalitní a pracovité lidi.

Vloni se firma rozrostla o deset zaměstnanců, společnost nicméně přijala celkem více než 30 lidí. "Zaznamenali jsme rekordní fluktuaci. V minulosti jsme se za rok rozloučili s jedním nebo dvěma lidmi, vloni jich bylo dvacet," porovnává Kadlecová. Aktuálně shání 13 nových kolegů a s novými plány, například na zbudování ostravského showroomu, se počet volných pozic zvýší na 23. Do karet spolumajitelce rodinné firmy nehraje ani fakt, že 40 kilometrů od její firmy stojí kvasinský závod Škody Auto.

Podnikatelka Kadlecová plánuje pustit se více do exportu a zvětšit výrobu. "Stejně jako řada jiných firem napříč obory plánujeme zautomatizovat část výroby," říká Kadlecová. Spuštění automatické obráběcí frézy plánuje na letošní podzim. "Chystáme nové produkty, máme potenciál vyrábět o řád více vířivek za rok, tedy tisíce," dodává.

Řemeslo, řemeslo, řemeslo

Ne všechny regionální rodinné firmy se potýkají s nedostatkem pracovníků. Například královéhradecká čalounická firma Polstrin má podle jednatele Ondřeje Pacáka stav zaměstnanců poměrně naplněný. "Samozřejmě ale platí, že nejhůře obsazovanými pozicemi jsou řemesla. Těžko se shání střihačky, šičky či čalouníci," jmenuje vnuk zakladatele firmy.

Velké firmy vysávají pracovní trh

Kolínská sodovkárna Koli zaměstnává 30 lidí. "V tuto chvíli máme naštěstí plné všechny pozice. Je nám ale jasné, že s obsazováním dalších směn v letní sezoně bude velký problém, protože lidi na trhu prostě nejsou," vysvětluje ředitel společnosti Pavel Vavruška mladší.

Na Kolínsku je podle něj těžké sehnat jakéhokoliv pomocníka do skladu, řidiče vysokozdvižných vozíků nebo do údržby či rozvozu. "Vše z trhu vysávají velké firmy, jako je nedaleká automobilka TPCA, Foxconn nebo Amazon, kde trpí aktuálním nedostatkem lidí, protože jim každý nový pracovník po dvou týdnech uteče. Tímto nesmyslným honem na nové zaměstnance se pak rozhodil celý trh," vysvětluje ředitel rodinné sodovkárny.

Také spolumajitelka USSPA Kadlecová má zkušenosti s tím, že se někteří zaměstnanci vrací poté, co z rodinné firmy odešli do větších společností. "Neuvědomují si, že je ve veliké firmě nemusí čekat tak vlídné prostředí jako v rodinné firmě s desítkami zaměstnanců. Někdo se může cítit špatně ve firmě, kde je jen jedním z mnoha," uvažuje Kadlecová a dodává, že její společnost během krize až do roku 2011 žádného pracovníka nepropustila. Právě v tomto roce se rozloučila se šesti spolupracovníky, z nichž jsou tři zpět ve firmě.

"Více než polovina zaměstnanců u nás pracuje déle než 10 let. Spousta z nich je tu dokonce více než 15 let. Náš podnik stavíme na loajálních lidech," říká Kadlecová.

Rodinný podnik Emco nyní zaměstnává 226 lidí, podle ředitele Martina Jahody aktuálně chybí téměř 20 výrobních operátorů. "Řešíme to zaměstnáváním agenturních pracovníků, jejichž nasazení a zkušenosti jsou menší. To se odráží v horších výkonech výroby," popisuje Jahoda. Podnik má potíže sehnat také dostatek seřizovačů, fakturantů či účetních.

