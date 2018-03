Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden odstartoval svou předvolební kampaň projevem před poslanci obou komor ruského parlamentu. Největší pozornost vyvolalo představení nových ruských zbraní, které překonají jakoukoliv protiraketovou obranu. Řeč, doprovázená animacemi letících a vybuchujících raket, vyvolala mezi Putinovými příznivci nadšení. Odborníci však varují, že projev, určený především pro domácí publikum, může vyvolat další kolo zbrojení.

Putin představil publiku novou mezikontinentální raketu Sarmat, vybavenou hyperzvukovými bojovými bloky Avangard, a také hyperzvukovou leteckou raketu Kinžal. Další dva systémy − nepilotovaná jaderná ponorka a raketa s plochou dráhou letu na jaderný pohon − jsou tak nové, že ještě nedostaly jméno.

Ruský prezident prohlásil, že je to odpověď na postupné budování americké protiraketové obrany, proti níž Moskva dlouhodobě protestuje. "Nikdo s námi o tom nechtěl mluvit, nikdo nás neposlouchal. Tak si nás poslechněte teď," prohlásil spokojeně Putin.

Nové zbraně Raketa Sarmat Mezikontinentální střela páté generace má nahradit raketu Vojevoda, která byla částečně vyráběna na Ukrajině. Vladimir Putin si pochvaloval, že může letět i přes jižní pól a zasáhnout tak USA ze strany, kde nejsou protiraketové střely. Vybavena má být hyperzvukovými bloky hlavic Avangard. Nyní začaly první zkoušky, předpokládá se, že sériová výroba by mohla začít kolem roku 2022. Raketa s jaderným motorem Navazuje na americký projekt Pluto z konce 50. let. Smyslem je, že reaktor nasává a prudce ohřívá vzduch z okolí rakety. Američané projekt zastavili v roce 1964 kvůli obavám z havárie a radioaktivního znečištění. Kromě toho usoudili, že klasické mezikontinentální rakety jsou pro dané účely vhodnější a levnější. Zatím není známo, jak daleko jsou dnes ve vývoji Rusové. Představitel Pentagonu řekl televizi ABC, že o vývoji vědí a že loni pozorovali havárii během testu v ruské části Arktidy.

Cílovým obecenstvem ovšem nebyli západní politici, ale jeho ruský lid. "Aby Putin něco sdělil Trumpovi a ostatním, nepotřebuje k tomu televizi. A za druhé, oni mají vlastní zdroje informací o stavu ruských ozbrojených sil a důvěřovat budou především jim. Putinovým cílem bylo udělat dojem na své voliče, což se mu podařilo," myslí si politolog z univerzity v Oxfordu Vladimir Pastuchov.

Otazníky panují hlavně nad samořiditelnou ponorkou a raketou na nukleární pohon. Oba projekty vznikly v dobách studené války a byly zavrženy jako příliš nákladné.

To však neznamená, že nemůže odstartovat nový závod ve zbrojení. "Ti, kteří to mají v popisu práce, perfektně vědí, co ruské zbraně dokážou a co ne. Svým projevem ale Vladimir Putin dal klacek do ruky všem západním jestřábům a rusofobům," míní Pastuchov.

"Pro americký zbrojní průmysl je to dar z nebes. Jsem si jist, že v kancelářích od Boeingu po SpaceX po projevu otevírali šampaňské. Pro akcionáře není nic lepšího než závody ve zbrojení a ty právě začaly," řekl listu RBK Ariel Cohen z think-tanku Atlantic Council.

Podle ředitele moskevské Rady pro vnější a obrannou politiku Fjodora Lukjanova "Trump a jeho tým vždycky měli dobré vztahy se zbrojním průmyslem a tomu se stýská po opravdu velkých zakázkách jako v dobách Ronalda Reagana".

Kdo by v potenciálním klání tahal za kratší konec, naznačuje srovnání rozpočtů na obranu obou zemí. Zatímco ten americký letos dosáhne částky 692 miliard dolarů, ruský pouze 46 miliard.