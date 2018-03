Ateliér zahradního architekta Ferdinanda Lefflera navrhuje zahrady pro ty nejbohatší. Od českých miliardářů Pavla Tykače, Radima Passera až po Slováka Jaroslava Haščáka. Díky veřejným zakázkám se ale s jeho prací bude moct seznámit i širší veřejnost.

Pražský developerský projekt Sakura, na němž se Lefflerova firma Flera podílí, byl nominován do prestižní mezinárodní architektonické soutěže WAN Awards v kategorii rezidenční projekty budoucnosti. Na bytový dům bude instalováno 32 tisíc kusů květin, bylin, keřů a stromů na střeše. Sakura se dostala do nejužšího výběru šesti bytových projektů ze čtyř různých kontinentů, ale nakonec si vítězství minulý týden odnesl konkurenční návrh z Dánska.

Chytit příležitost za pačesy

Leffler původně vystudoval krajinné inženýrství na České zemědělské univerzitě v Praze, ale nelíbila se mu představa, že by trávil většinu času v kanceláři. Vycestoval proto na několik let do zahraničí, kde se seznámil se zahradní architekturou, tu si vzápětí na stejné škole dostudoval.

K zakázkám pro movité Čechy se dostal přes svou kapelu, kolem níž se točila spousta architektů a umělců, mimo jiné lidé z ateliéru Ranný Architects. "Před 15 lety byla zahradní architektura oborem, který tady nikdo moc nechápal," konstatuje Leffler. Známí za ním tehdy přišli s tím, že hledají někoho, kdo by finančníku Pavlu Tykačovi navrhl zahradu na pražských Vinohradech. A pak už to šlo samo, Flera dostávala další zakázky na doporučení. "Měl jsem notnou dávku štěstí," přiznává Leffler. "Když už člověk dostane příležitost, nesmí to zkazit," říká Leffler s tím, že Česko je malá země, a když si jednou zkazíte jméno, máte je zničené navždy.

Klíčovou referencí pro něj byla zakázka pro Martu Železnou Davouze na zahradu zámečku ve francouzské Bretani. Pak přišel již zmiňovaný Pavel Tykač. Z dalších miliardářů lze zmínit developera Radima Passera, pro kterého Flera navrhovala zahradu domu a veřejný park ve Štětkovicích na Sedlčansku. Lefflerova firma dělá momentálně na Slovensku pro Jaroslava Haščáka, jednoho ze zakládajících partnerů investiční skupiny Penta.

Ze starších zakázek Flery je pozoruhodný luxusní resort Zuri na Zanzibaru investorů Václava Dejčmara a Karla Janečka z finanční skupiny RSJ. Flera v areálu vysadila místní rostliny jako hřebíček, vanilku či kardamom. Rostliny se nechávají živelně růst.

Související Fotogalerie Podívejte se projekty, které navrh zahradní ateliér Flera

Zahrady a zeleň navrhuje Flera i pro několik rezidenčních developerů v tuzemsku. Zatím jsou na papíře, ale příští rok bude dokončen bytový dům Sakura společnosti T.E Development Group. Se stejným developerem spolupracuje Flera i na dalších bytových domech. Zahradní architekturu od Lefflera chtějí i v regionech. Architektonické studio navrhne například zahradní úpravy pro novou obytnou čtvrť Hády brněnské firmy Trikaya.

Flera preferuje využití lokálních dřevin, které jsou nenáročné na vodu, chemické přípravky i péči. Bytový projekt Sakura je zelení doslova prorostlý − je na terasách a balkonech, střeše, pod domem bude soukromý park. Díky systému závlahy z vrtů a dešťové vody se lidé nemusí o zalévání zeleně starat. Podle propočtů vystačí dešťovka a voda ze studny na závlahu zeleně, pitnou vodu z vodovodu bude nutné brát průměrně tři dny v roce.

Údržbu zeleně zajistí na vlastní náklady po dva roky od kolaudace domu developer, pak přejde zodpovědnost na obyvatele bytů. Firma spočítala, že údržba zeleně vyjde v průměru na jednu korunu bytu metru čtverečního měsíčně.

Obstát i ve světě

Kolem 20 procent z obratu Flery tvoří podle Lefflera zakázky ze zahraničí. "V zahraničí mě nejvíce zajímá New York a Londýn, to je pro mě meta. Chtěl bych se poprat se světovou konkurencí a potvrdit si, že to, co se učím a dělám, obstojí i ve světovém měřítku," říká Leffler.

Architekt mluví zapáleně o rekreačním areálu Art House na Kostarice. Vzniká v džungli a Flera v něm pro návštěvníky vytvoří cestičky, lávky či zastrčená zákoutí pro meditaci. K pronájmu budou v areálu i příbytky v korunách stromů.

Se zahradní architekturou od Flery se bude moct setkávat i širší veřejnost. Firma vyhrála zakázku na úpravu parku na pražském Žižkově náměstí. Leffler bude nejdříve zjišťovat, kdo do parku chodí a pro koho má být. Cílovou skupinou jsou i studenti z okolních škol.

Novinkou je pak práce v Harrachově. Tam se bude ale řešit zeleň jen okrajově, prioritně ateliér dostal za úkol zaměřit se na urbanismus celého města. "Jestli něco umím, tak je to vnímání prostoru," říká Leffler.

Flera dnes podle Lefflera nezná mrtvé období. "Soukromá zahrada se projektuje přibližně tři měsíce. Řada lidí už dnes naštěstí pochopila, že když chtějí na jaře sázet stromy nebo kytky, teď je ten správný čas na to, aby se projektovalo," říká Leffler. Navíc kvalitní zahradnické firmy, kterých v Čechách není tolik, mají podle něj běžně nasmlouvané zakázky na půl roku dopředu. Kvalitní firma se bude starat o klienta i po skončení zakázky.

Návrh zahrady o velikosti tisíc metrů čtverečních vychází u ateliéru, jako je Flera, asi na 100 tisíc korun. Zpracování projektové dokumentace pak dalších asi 100 tisíc. Někteří lidé si ale nechají naprojektovat jen studii s vizualizacemi a detaily si zpracují ve spolupráci s realizační firmou.

Samotné zahradní práce mohou přijít na stejné peníze jako projekt, pokud je zakázka snadná. Většinou je to ale násobně více, obzvlášť když se na zahradu dají větší rostliny či biotopické jezero. "Dát dnes jeden milion korun za zahradu není nic zvláštního," říká Leffler.

V zahraničí mě nejvíce zajímá New York a Londýn, říká zahradní architekt Ferdinand Leffler. Foto: Flera