Věta "přestaň se opičit" je v repertoáru rodičovských povelů stálicí. Čínští vědci se ale příkazem neřídili a jeho význam posunuli na zcela novou úroveň. V lednu obletěly svět fotografie dvou identických mláďat makaků, která naklonoval tým vědců z Čínské akademie věd v Šanghaji. Ve světě savců zdaleka nejde o první "kopie". Proslulá ovce Dolly se narodila už před více než dvaceti lety. Největší rozruch ale tentokrát vzbudila věta jednoho z vědců, kteří na čínský pokus dohlíželi: "Technická bariéra pro klonování druhů primátů včetně lidí je prolomena," řekl Mu-ming Pcho-o.

I když Číňané ujišťují, že jejich objev poslouží jen k lékařským účelům a do klonování lidí se pouštět nechystají, pobouřené reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Vatikánský biskup Vincenzo Paglia Číňanům vzkázal, že ne vše, co je možné, je správné, a italský kardinál Angelo Bagnasco vědce obvinil z touhy po všemohoucnosti a snahy potvrdit si vlastní ego.

Klonují i Češi

Čeští vědci ovšem k úspěchu čínských kolegů přistupují s rezervou a obavy z toho, že by v dohledné době laboratoře chrlily lidské kopie na přání, nemají. "Nemyslím, že je to nějaký zásadní posun. Totéž se podařilo už u mnoha jiných druhů savců; poprvé je to ale u zástupce řádu primátů, kde je to technicky obtížnější," řekl Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.

Klonování Jde o vytváření kopií jedinců. Člověku nebo zvířeti se odeberou buňky a vyjme se z nich jádro. To se pak přenese do vajíčka, z něhož se předem odstraní dědičná informace. Vzniklé embryo se pak přenese do dělohy a vyvine se. Prvním naklonovaným zvířetem z dospělé buňky savce byla v roce 1996 ovce Dolly. Narodila se ve skotském Roslinově ústavu.

V Česku není expertů na klonování mnoho, dali by se shrnout jedním slovem: Fulkovi. Josef Fulka z Výzkumného ústavu živočišné výroby a jeho dcera Helena mají na kontě jako jediní čeští experti úspěšné naklonování zvířat. Fulka v týmu s italskými vědci představil světu před 17 lety klon muflona a podílel se i na přípravě klonování ovce Dolly. Jeho dceři se zase povedlo naklonovat během své stáže v Japonsku myš.

Čínští vědci využili při klonování makaků v principu stejnou metodu jako jejich skotští kolegové v případě ovce Dolly. Postup se ale lišil v důležitých detailech: Dolly například pocházela z buňky dospělé ovce. "U makaků jsou to buňky ze šestiměsíčního plodu, který použijete na klonování. Není to klasický klon, jako byla ovce Dolly," vysvětluje Fulka.

Číňané chtějí naklonované opice využít k výzkumu vážných onemocnění, například Parkisonovy choroby. Experti budou moci sledovat, jak různé typy léčby zabírají u totožných jedinců s podobným uspořádáním mozku, jako má člověk. Kromě dvou makaků jménem Chua Chua a Čung Čung je na cestě dalších šest klonů. Zájem o ně už mají i farmaceutické firmy, které na nich chtějí testovat své léky. Číňané by rádi opičími klony zásobovali výzkumné ústavy po celém světě.

Možná cesta k zachování druhů

Fulkovi jsou ale k experimentům s primáty zdrženliví. "To už je moc podobné člověku. Nesnesla bych pohled na to, jak ty opičky koukají. Nejsou to hloupá zvířata, nikdo se jich neptá, jestli chtějí, nebo nechtějí jít na výzkum," říká Fulková, jíž se nedávno podařilo geneticky modifikovat křečky.

Důvody ke klonování zvířat Vývoj nových léků Klonovaná zvířata využívají vědci při vývoji nových léků. Na dvou totožných jedincích sledují, jak nemoc postupuje a jak u nich zabírají různé typy léčby. Klony makaků už jsou tak blízké člověku, že bude možné je využít hlavně při výzkumu neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova či Parkinsonova choroba. Ohrožené druhy Klonování může pomoci ve snaze zachránit vymírající živočišné druhy. Například Josef Fulka se nyní snaží naklonovat ohroženého nosorožce. Výjimeční jedinci Ve světě působí firmy, které na klonování zvířat vydělávají. Vytvářejí například kopie koní nebo býků s výjimečnými vlastnostmi, o které majitelé nechtějí přijít ani po smrti zvířete. Výjimkou není ani komerční klonování domácích mazlíčků – psů či koček.

Také její otec se zaměřuje na jiné druhy savců. "Přál bych si spíš naklonovat nosorožce, abychom zabránili jeho vyhynutí," popisuje Josef Fulka. Zrovna minulý týden oznámila keňská rezervace Ol Pejeta, že poslední žijící samec nosorožce severního bílého je na konci sil. Samec jménem Súdán prožil 34 let v české zoologické zahradě ve Dvoře Králové, pak ho experti převezli do Afriky a doufali, že se přirozeně rozmnoží. To se bohužel nepovedlo.

Fulka se společně s kolegy z Itálie snaží najít cestu, která by vedla k zachování tohoto nebo jiných druhů. "Metody se musí testovat. Snažíme se o to, že bychom vytvořili shluk kožních buněk, přeměnili je na buňky embrya a dali je do váčku jiného zvířete, které by nosorožce donosilo. Třeba kůň, ten je příbuzensky blízko," popisuje Fulka.

Připouští ale, že je to zřejmě až moc velká ambice. Na něco podobného by bylo třeba sestavit zhruba dvacetičlenný tým expertů na klonování z různých zemí, kteří by na projektu museli systematicky pracovat. Celá akce by ale měla poměrně nejistý výsledek a musel by se najít někdo, kdo by do ní vložil peníze.

Klonování zvířat však neslouží jen k akademickým účelům, může jít i o výhodný byznys. "Již v roce 2010 byl v Argentině prodán za 800 tisíc dolarů klon klisny, která excelovala v pólu," připomněl Václav Hořejší z Akademie věd. Do kategorie sci-fi už nepatří ani klonování domácích zvířat, s nimiž se páníčci nechtějí rozloučit. Například americká herečka a zpěvačka Barbra Streisandová minulý týden prozradila, že si po smrti své fenky Samanthy nechala naklonovat hned dvě její náhradnice. Jak Hořejší dodává, existují také firmy vydělávající na klonování hospodářských zvířat, která se už ve své první "inkarnaci" svým majitelům mimořádně vyplatila.

S tím se setkal i Josef Fulka. Oslovila ho česká firma, která musela kvůli stáří utratit mimořádně výkonného plemenného býka. Jelikož by ale stála o další podobně výnosné zvíře, požádali podnikatelé Fulku, aby býkovi odebral buňky z tkáně v uchu, namnožil je a připravil na klonování. Nyní vzorky "odpočívají" zamrazené v dusíku a lidé z české firmy jednají o možnostech klonování s italskými vědci. A Fulkovi se už ozývají i další zájemci z řad chovatelů.

Etický problém

Pokud by se někomu povedlo naklonovat člověka, Václav Hořejší by to nepovažoval za nic zásadního, jen za vděčný příběh pro bulvární média. Dodává ale, že by se vědci museli klonování dopustit pokoutně, protože nyní nevidí na obzoru legalizaci reprodukčního klonování, tedy klonování lidských bytostí.

"Pokud by to někdo chtěl legalizovat, musela by být taková technika dostatečně bezpečná. Nedovedu si ale představit, jak by se něco takového dalo zaručit bez nějakého naprosto neetického testování 'na ostro'," vysvětluje Hořejší s tím, že kdyby se tuto obtíž podařilo přijatelně vyřešit, nepovažoval by pak používání takové reprodukční techniky za zásadně problematičtější než dnešní běžně používané postupy umělého oplodňování. "V každém případě by bylo dobré, kdybychom to alespoň principiálně uměli pro případ, že by se v budoucnosti nějak dramaticky zhoršila naše schopnost plodit děti přirozeným způsobem," myslí si Hořejší.

Pro kněze a odborníka na lékařskou etiku Marka Orko Váchu je ale klonování lidí nepřijatelné. A to proto, že připravuje "zkopírovaného" jedince o právo na otevřenou budoucnost. "Když bychom, teoreticky, naklonovali třeba Jaromíra Jágra, možná by tento nový chlapec chtěl být něčím jiným než hokejistou," vysvětluje Vácha na hypotetickém příkladu. "Každé dítě má právo být kompletním překvapením pro své rodiče," dodává.

Přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty UK Jolana Těšinová upozorňuje, že v případě reprodukčního klonování panuje ve světě shoda, že je to nepřípustný zásah do lidské důstojnosti. "My jsme v roce 2001 přijali Úmluvu o lidských právech a biomedicíně. Její součástí je také dodatkový protokol o zákazu klonování lidských bytostí," říká. Stejné ustavení je i v českém zákoně, který klonování lidí definuje jako trestný čin.

Například ale k tomu, do jaké míry je možné při umělém početí zasahovat do embrya, státy − i uvnitř Evropy − přistupují různě. Británie se v roce 2016 stala první zemí na světě, která povolila počít dítě s genetickými informacemi od tří dárců. V praxi to znamená, že dítě má DNA obou rodičů a k tomu genetickou informaci od dárkyně, která zabrání přenosu některých dědičných onemocnění matky. Kritici namítají, že Britové tímto otevřeli cestu k vylepšování embryí, z nichž by se rodily děti na přání rodičů.

"Odhaduji, že již moji studenti budou tyto otázky eticky řešit nikoliv jako zajímavý teoretický problém, nýbrž jako velmi palčivé otázky denní praxe," podotýká Marek Orko Vácha.

Vývoj jde v tomto směru v jednotlivých zemích různě rychle. Například Polsko na rozdíl od Británie jakékoliv zásahy do embrya zakazuje. Kulturně rozdílné přístupy k nakládání s embryi a k medicínskému pokroku obecně podle Těšinové pořád mají společnou "zeď", která je odděluje od klonování lidí. "Půjde ale o to, jestli řekneme, že za tu zeď nepůjdeme, protože to už není medicína," myslí si Těšinová.

