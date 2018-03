Před asi 30 lety si chudý student Kuo Kuang-čchang přivydělával prodejem chleba na univerzitních kolejích v Šanghaji. Každý měsíc si tak přišel asi na pět dolarů. Nyní patří mezi nejvlivnější čínské byznysmeny a může se pochlubit majetkem v hodnotě devíti miliard dolarů (190 miliard korun).

Kuo je šéfem konglomerátu Fosun, který podniká v řadě oborů od farmacie po ocelářství. Prosadil se i v zahraničí. V posledních letech se mu podařilo ukořistit hned několik luxusních módních značek. Jeho posledním úlovkem je rakouský výrobce luxusního prádla Wolford, ve kterém včera koupil většinový podíl za 33 milionů eur. Minulý týden získal i proslulý pařížský módní dům Lanvin.

Kuo, milovník čínského bojového umění tai-či, stále hledá další příležitosti. "Pečlivě se díváme na možné akvizice v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, módy a cestovního ruchu," uvedl pro list Financial Times šéf konglomerátu a jeden z jeho zakladatelů Kuo Kuang-čchang.

Fosun

Podnik založil Kuo společně s dalšími třemi spolupracovníky v roce 1992. Nejprve působil jako malá farmaceutická společnost. Ta se ale rychle rozrostla do realit (například Shanghai Forte Land). Nyní podniká také v pojišťovnictví (Peak Reinsurance), těžbě a ocelářství (Hainan Mining) či finančnictví (Fosun Finance). 9 mld. USD Na tolik se odhaduje hodnota majetku Kuo Kuang-čchanga. Podle magazínu Forbes je 16. nejbohatším občanem Číny.

"Naše zahraniční investice podporují nejen Peking a vlády v Evropě, ale po celém světě," sdělil Kuo, kterému se kvůli jeho čichu na investice a dravé expanzi přezdívá "čínský Warren Buffett".

Kuo tato slova pronesl jen pár dnů poté, co vláda v Číně vyslala jasný signál tamním podnikům, že nebude tolerovat jejich agresivní zahraniční expanzi financovanou za cenu vysokých dluhů. Minulý rok čínští regulátoři vyšetřovali Fosun společně s dalšími podniky, jako jsou pojišťovnický a realitní konglomerát Anbang nebo také zábavní podnik Dalian Wanda.

Měli obavy, že by se velké firmy kvůli častým akvizicím mohly dostat do potíží, což by destabilizovalo finanční systém v Číně a ohrozilo tamní klienty. Pekingská vláda také před několika dny na rok převzala kontrolu nad zmíněným Anbangem. Obvinila předsedu jeho správní rady Wu Siao-chueje ze zpronevěry a podvodu.

Experti upozorňují, že za tím stály právě divoké akvizice a hromadění úvěrů. I proto se Kuo, kterého v roce 2015 zadržela čínská policie, aniž by zveřejnila důvody, rozhodl uklidnit investory a odmítl jakékoliv srovnání s Anbangem. "Fosun může pokračovat ve svém rozvoji v zahraničí, protože jeho finanční situace je v pořádku. Náš dluh klesá," prohlásil. Dluh dosahuje asi 10 miliard dolarů.

Za nedávno získaný módní dům Lanvin, který ztělesňuje pařížskou eleganci, konglomerát zaplatil 120 milionů eur. Oblečení této značky, založené v roce 1889, si oblíbily nejen Pařížanky, ale i hvězdy filmového plátna. Na červeném koberci je nosila třeba herečka Ju­lianne Mooreová, v šatníku je má i Kim Kardashianová, známá z reality show. V posledních letech se ale firma dostala do finančních potíží, až skončila v rukách tchajwanské podnikatelky Shaw-Lan Wang, od níž ji získal Fosun.

Koupí Lanvinu reaguje Fosun na stále sílící hlad bohatnoucích Číňanů po luxusu. "Získání Lanvinu je milníkem v našich investicích pro náš módní byznys. Je to jako vzácná perla," uvedl Kuo.

Vedle toho vlastní další značky pro movité klienty − řecké šperkařství a hodinářství Folli Follie či kalifornský oděvní podnik St. John. Drží většinový podíl v italském výrobci pánských obleků Caruso. Nedávno se Fosun pokusil získat také italského výrobce luxusního prádla La Perla, to se mu ale nepodařilo.

Není to navíc poprvé, co se Fosun porozhlížel po příležitostech právě ve Francii. Před třemi lety získal cestovní agenturu Club Méditerranée, která je známá díky vlastní luxusní síti prázdninových vesniček, často v exotických destinacích. Zaplatil za ni 939 milionů eur.

