Tuzemští dopravci si mohou oddechnout. Evropská unie se dohodla, že nebudou muset řidičům vyplácet alespoň minimální mzdy, jež jsou ve státech, kterými projíždějí. Prozatímní dohody mezi Radou EU, Evropskou komisí a Evropským parlamentem bylo dosaženo ve středu v noci. Doprava byla vyjmuta z budoucí podoby směrnice o vysílání pracovníků. Povedlo se tak prosadit český požadavek, který nedávno oznámili ministr dopravy Dan Ťok spolu s europoslankyní Martinou Dlabajovou (oba ANO).

"Vyjmutí dopravy z obecných pravidel pro vyslané pracovníky považuji za obrovský úspěch. Sektor dopravy je vysoce mobilní a vyžaduje specifickou úpravu pravidel, která by měla být nekomplikovaná, jednotná, jednoznačná a snadno vymahatelná s cílem usnadnit dopravní činnosti a současně chránit řidiče," říká Dlabajová.

Obecná pravidla byla původně podle ní ochranářským opatřením pro pracovníky dlouhodobě zaměstnané v cizině, například stavební dělníky. Neměla se týkat řidičů kamionů, kteří během jediného dne projedou i více evropských zemí. Vyjmutí dopravy prosazovaly nejen státy střední a východní Evropy, ale také například Španělsko či Portugalsko.

8,84 eura (v přepočtu asi 225 korun) činí německá minimální hodinová mzda. V Česku mají přitom řidiči kamionů zaručeno nejméně 89,2 koruny na hodinu.

Nynější evropská dohoda však zatím nic nemění na mzdových pravidlech, jež nyní platí v Německu či Francii. Německo například zákon o tom, že zahraniční řidiči musí dostávat tamní minimální mzdu, přijalo už v polovině roku 2016.

"Co se týče národních legislativ typu té německé, domnívám se, že bude záležet až na ustanoveních ve zvláštní úpravě, která se ještě stále formuje a na níž nyní pracujeme s kolegy v Evropském parlamentu," vysvětlila Dlabajová.

Čeští dopravci zprávu vítají, ale varují, že ještě není vyhráno. "Jsme rádi, že k domluvě došlo, ale on je to jen dílčí krok, rozhodně to neznamená, že přestane platit zákon v Německu a ve Francii," potvrzuje Martin Felix, mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. Další úprava podle něj stále může být pro firmy likvidační.

Odborový svaz dopravy (OSD) se k tématu odmítl pro HN vyjádřit, protože stále neobdržel znění předběžné dohody. "Nebudeme se k tomu vyjadřovat pouze na základě článku v médiích," uvedl jeho místopředseda Alfonz Kokoška.

Předseda OSD Luboš Pomajbík však nedávno ve zprávách TV Nova prohlásil, že nevidí žádný důvod, proč by měli mít řidiči horší platové podmínky než ostatní profese, na které se směrnice vztahuje.

"Pokud naši dopravci nebudou konkurenceschopní, budou přicházet o zakázky, nebudou mít na zvyšování mezd, a naopak budou třeba i propouštět. Já jsem rozhodně jednou z těch, kdo našim řidičům přeje lepší mzdy, ale nemůžeme přece v Evropě srovnat mzdy uměle ze dne na den," oponuje Dlabajová.

Zástupci členských zemí se v otázce směrnice o vysílání pracovníků znovu sejdou 19. března. Revize tohoto předpisu je jednou z priorit bulharského předsednictví EU, a měla by tak být dořešena do poloviny letošního roku, kdy balkánský stát v čele EU vystřídá Rakousko.

Současné německé legislativy nedávno využil jeden český řidič, který si v Německu vymohl doplatek peněz do výše tamní minimální mzdy. Soudní rozhodnutí je ale sporné, protože rozdíl musí zaplatit zákazník, a nikoliv dopravní společnost, podotýká Ťok. "Nebezpečí, že si čeští řidiči budou schopni minimální mzdu vysoudit na konečném zákazníkovi, povede k tomu, že ti dopravce nejen z České republiky používat nebudou," uvádí ministr.

Ministr nedávno také upozornil, že se na českých hranicích začnou rozdávat pokuty západním řidičům, kteří pravidla také mnohdy porušují.

Související