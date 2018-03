V prodeji bulharské dceřiné firmy ČEZ se během včerejška opět vše změnilo. Bulharský premiér Bojko Borisov oznámil, že by tamní distribuční společnost mohl od české firmy koupit stát. A to i přesto, že tuto možnost dříve odmítal.

Po jednání s členy vlády tuto možnost navíc nevyloučila ani Ginka Varbakovová, jejíž firma Inercom v pátek s ČEZ podepsala kupní smlouvu. Za dvoutřetinový podíl v distribuční společnosti, jedné solární a jedné bioplynové elektrárně, měl Inercom zaplatit 342 milionů eur (8,7 miliardy korun).

"Pokud to uklidní konečné spotřebitele, ano, jsem ochotná souhlasit, aby se bulharský stát na smlouvě podílel, a jsem ochotná převést svůj kontrakt, pokud s tím prodejce bude souhlasit," prohlásila podle zpravodajského serveru Novinite Varbakovová.

67 procent vlastní ČEZ v bulharském distributorovi, zbytek se obchoduje na burze.

Česká firma zatím příliš sdílná nebyla. "Máme podepsanou smlouvu, ale uvidíme, s čím nás Inercom osloví," uvedl mluvčí firmy Ladislav Kříž. ČEZ již od Inercomu dostal v okamžiku podpisu kontraktu pět milionů eur (127 milionů korun) jako neodvolatelnou bankovní záruku na zaplacení kupní ceny.

Zatím není jasné, jaký podíl by měl bulharský stát koupit. ČEZ vlastní v bulharském distributorovi 67 procent, zbytek se obchoduje na burze.

Podle serveru Capital.bg požadoval Borisov po Varbakovové celých 67 procent, spokojil by se ale prý i s 34 procenty ve firmě. To by mu zajistilo potřebnou kontrolu nad firmou. Zároveň by ale musel nabídnout odkup veřejně obchodovaných akcií.

Po podpisu smlouvy minulý pátek se v Bulharsku strhla politická bouře. Premiér Borisov se nechal slyšet, že celou akci vnímá jako útok na vlastní osobu i na svou vládu.

Největší pochyby vyvolává už sama nepříliš známá společnost Inercom. Ta má jen několik solár­ních elektráren. Vznikaly tak pochybnosti, zda zvládne řídit distribuční společnost ČEZ, která zajišťuje dodávky elektřiny na téměř 40 procentech tamního území.

Nejasné také bylo financování celé transakce. Borisov prohlásil, že Inercom může fungovat jen jako nastrčený bílý kůň a celou transakci nechal prověřit centrální bankou i zpravodajskou službou.

I když to premiér Andrej Babiš popírá, Borisov v pondělí tvrdil, že mu český ministerský předseda poslal dokumenty o financujících bankách. Ty se tak dostaly pod nepříjemný tlak a podle bulharských médií reálně hrozí, že financování projektu nakonec zruší.

ČEZ v Bulharsku působí od konce roku 2004. Firma nicméně od roku 2013, kdy uhodily mrazy a lidem se skokově zvýšily platby, čelí ustavičnému tlaku tamního regulátora i politiků. Proti státu dokonce vede mezinárodní arbitráž. I proto se firma rozhodla z Bulharska odejít.

Celkově zde ČEZ investoval přes 17 miliard korun. Zhruba polovinu stála distribuční společnost, další půlku elektrárna Varna. Tu loni ČEZ prodal za 1,3 miliardy. Dalších sedm miliard přišlo do Česka v rámci dividend.

