Zimní hry v Pchjongčchangu hodnotí Český olympijský výbor jako úspěšné. Ziskem sedmi medailí splnili reprezentanti očekávání, přestože sekretář výboru Petr Graclík tipoval ještě o tři kovy víc. Po návratu výpravy domů ale funkcionáři čelí výtkám z mnoha stran, kritici pochybují, zda se na centrální úrovni pro sport dělá dost.

"Už je to takový folklor. Po každém mistrovství světa nebo olympiádě se objevují hlasy sportovců a lidí z jejich okolí, že si přípravu platili sami a vyrostli mimo systém podpory," odpovídá Graclík. "Bez sportovních svazů by ale nemohli vyjet na žádný mezinárodní závod. Podpora vybraných adeptů na medaili nebo medailistů z předešlých akcí jde z dotací ministerstva školství, svazů a ze sportovních center ministerstva vnitra nebo z Dukly. Bývá to částka i se šesti nulami ročně."

Systém je podle Graclíka nastavený správně, škodí mu ale časté výměny ministrů a jejich úředníků. Zmiňuje to i předseda výboru Jiří Kejval, který upozorňuje, že od roku 2012 byla životnost ministrů školství mládeže a tělovýchovy kratší než rok. S novým šéfem resortu se zpravidla mění přístup k podpoře sportu.

"Rozhodně tu ale chybí budování špičkové infrastruktury a sportovišť," upozorňuje Graclík. Pomoci má vznikající síť olympijských center zaměřených na sporty, kterým stát dává prioritu. Jde například o biatlon a lyžování, z letních sportů o veslování, kanoistiku nebo tenis. "Z posledních dotačních výzev ministerstva je čitelné směřování podpory pro vybrané sporty," potvrzuje Graclík.

Připomíná také, že zvláštní týmy, které pomáhají nejlepším sportovcům mimo systém státní podpory, působí v Česku možná nezvykle, ve světě jsou ale běžné. Úspěšně jich využívá rychlobruslařka Martina Sáblíková nebo snowboardistka Eva Samková.

Za bláhové Graclík označuje to, že Česko bude schopné obsazovat sportovci všechny disciplíny a všude usilovat o medaile. Jako příklad nabízí Norsko, které v Koreji získalo nejvíc medailí. "Tam se třeba vůbec nespecializují na sporty v ledovém korytu, jako jsou boby, saně a skeleton. Infrastruktura, kterou nemají, by i pro ně byla drahá. Nizozemci mají zase dvacet medailí, všechny z rychlobruslení." Zmíněné země daly jasnou prioritu sportům, v nichž věří v úspěch.

S takovou strategií by souhlasil i David Trávníček, manažer Ester Ledecké: "Nejsme tak velká země, abychom mohli mít stovky, tisíce úspěšných sportovců. V našich podmínkách jde o jednotlivce, o osobnosti. Ve věku od patnácti do osmnácti let jim chybí větší podpora. Systém generuje mnoho mládežnických sportovců, ti ale nemají možnost poměřovat se s těmi nejlepšími venku," uvedl Trávníček v nedávném rozhovoru pro DVTV.