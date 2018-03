Od skoků k biatlonu

Z posledních dvou zimních olympijských her přivezli nejvíce medailí biatlonisté, před třiceti lety, kdy naplno fungoval státní systém podpory sportu, to byli skokani na lyžích. Ti v poslední době patří k podprůměru. Koncem 80. let byly skokanské můstky v řadě českých středisek. Kromě Frenštátu, Liberce či Harrachova se závodilo například na šumavském Zadově, kde trénovaly i zahraniční reprezentace. Jinde stály alespoň tréninkové můstky. Skoky ale přišly o peníze, velká část můstků je mimo provoz a sportovci nemají kde se připravovat. Biatlonové střelnice a tratě teď naopak vyrůstají na mnoha místech Česka.