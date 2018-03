Harvardští profesoři Steven Levitsky a Daniel Ziblatt věnovali Česku ve své letošní úspěšné a hojně citované knize How Democracies Die (Jak umírají demokracie) jednu jedinou zmínku − zařadili ho do bloku zemí, v nichž demokracie zůstává nedotknutá. Na rozdíl od USA nebo Maďarska, kterým vládnou autoritáři. Jenže jak v exkluzivním rozhovoru pro HN upozornil Steven Levitsky, česká příkladnost může být ohrožena.

"Česká republika a Polsko jsou země, kde je hodně důvodů k obavám, na druhou stranu jsem u vás zatím neviděl žádné jednoznačné události a kroky, kvůli kterým bych řekl, že česká demokracie eroduje," říká Levitsky. "Rozhodně platí, že mezinárodní prostředí je momentálně podstatně méně vlídné a prodemokratické, než tomu bylo na konci 80. a počátkem 90. let, kdy jste k demokracii přecházeli."

Levitského kniha vzbudila rozruch, protože čtivě a věcně zasazuje do historického kontextu to, co se nyní odehrává v řadě zemí nejen západní civilizace. Tedy posilování demagogických a populistických politiků, kteří mají k demokratickým zásadám přinejlepším velmi volný vztah. Levitsky se Ziblattem upozorňují, že úspěšné přechody od demokracií k autokraciím dnes většinou probíhají nikoli prostřednictvím vojenských pučů, ale spíše cestou postupných změn, ústavních zásahů a postupným oklešťováním práv.

"Lidé si neuvědomují, jak vážné následky může mít, když se k moci dostane někdo, kdo nemá jednoznačně prodemokratické smýšlení, jako je v USA Donald Trump nebo jako jsou někteří vrcholoví představitelé v Česku," varuje padesátiletý politolog. V době, kdy s Danielem Ziblattem psali svou knihu, mělo Česko ve svém čele premiéra Bohuslava Sobotku z tradiční sociálnědemokratické strany a s kabinetem, který se opíral o důvěru parlamentní většiny. To už ale neplatí − předsedou vlády je ideologicky nevyhraněný miliardář Andrej Babiš se záznamem ve svazcích StB, který je trestně stíhaný kvůli podezření z mnohamilionových podvodů. Už několik měsíců vládne bez důvěry, což mu nebrání ve výrazných zásazích do personálního obsazení klíčových institucí.

Může se přitom spolehnout na podporu prezidenta Miloše Zemana, jenž velkou část své popularity vystavěl na strašení uprchlickou vlnou a který má netradiční přístup k interpretaci ústavy. Oba se také vyžívají v kritice nezávislých médií a v agresivním vymezování se vůči politickým soupeřům. Místopředsedou sněmovny pak je i díky nim Tomio Okamura z krajně populistického hnutí, které k úspěchu zneužívá xenofobních nálad ve společnosti.

Právě útoky na média, autoritářské sklony, výzvy k ústavním změnám a kritika demokratických procedur jsou body lakmusového testu, jímž se podle Levitského s Ziblattem poznají lídři, kteří se dostávají k moci v zemích s churavějícími demokraciemi. Absolvent Stanfordovy univerzity a Kalifornské univerzity v Berkeley si při pohledu na českou politiku neodpustí při srovnání s děním v Nizozemsku či Německu jednu štiplavou poznámku: "Naprosto pochopím, když je imigrace dominantní téma v USA nebo v Německu, ale vůbec nerozumím tomu, proč je to zásadní téma v Česku nebo Polsku."

Jeho slova o tom, že česká demokracie zatím zůstává pevná, ale čekají ji náročné výzvy, jsou o něco optimističtější, než jak pro tuzemskou politickou scénu dopadlo poslední srovnání prestižního magazínu Economist. Jeho analytický tým každoročně sestavuje Index demokracie − zatímco v letech 2010 až 2012 se Česko pohybovalo kolem 20. místa ze 167 zemí světa, loni kleslo do čtvrté desítky. Že se zdejší politická situace zhoršila, si podle čerstvého výzkumu agentury CVVM myslí i více než polovina Čechů. Preference Andreje Babiše v takové atmosféře, ačkoli se na ní výrazně podílí, ovšem spíše rostou, neboť podobně jako Trump v USA neustále opakuje, že za většinu problémů mohou jeho protivníci a zástupci "tradičních politických stran".

Náladu nejen českých voličů nedávno v HN shrnul někdejší přítel, dnes kritik prezidenta Zemana, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský: "Nechci tvrdit, že jsme svědky krize klasické liberální demokracie, ale určitě se do jisté míry vyčerpala, neumí nabídnout občanům lepší perspektivu, když realita už jich většinu neuspokojuje."

Co s tím? Snadné řešení podle Stevena Levitského neexistuje: "Naprosto zásadní je, aby si lidé uvědomili, že demokracie není samozřejmost. Bohužel lidé často velmi nezodpovědně přistupují k tomu, koho volí. Jako by na tom vlastně nezáleželo, protože demokracie je přece něco, co nelze zrušit."