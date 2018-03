Do hry o přenosy z české fotbalové ligy vstoupila televizní stanice Barrandov. Patří ke společnosti Médea, kterou ještě loni vlastnila čínská investiční skupina CEFC, současný majitel fotbalové Slavie. Barrandov by ligu mohl nabídnout na volně přístupném kanále, nyní jsou nejatraktivnější zápasy k vidění na placené O2 TV.

"Dnes přišel Tomáš Bůzek (člen představenstva Slavie a CEFC Europe) s tím, že by Médea chtěla nějakou nabídku předložit. Nikdy mě nenapadlo, že by Barrandov mohl vysílat fotbalovou ligu, ale jsem nad­šený, že tady vzniká konkurenční prostředí," řekl po čtvrtečním jednání grémia Ligové fotbalové asociace její předseda Dušan Svoboda. Asociace je sdružením ligových klubů, které od roku 2016 nejvyšší soutěž řídí a prodává také vysílací práva k ní.

Pro roky 2020 až 2024 byl přitom už Svoboda domluvený se společností Pragosport. O navýšení částky, za kterou firma vysílací práva koupí, údajně dlouho jednal. Ve fotbalovém prostředí se mluví o tom, že se nakonec shodli na 150 milionech korun za každou sezonu. "Nabídku jsme rozeslali klubům a v pondělí mi přišla zpráva od pana Jaroslava Tvrdíka, předsedy představenstva Slavie, že je v kontaktu s Barrandovem a dokázal u nich o ligu vzbudit zájem," tvrdí Svoboda. Médea má nyní tři týdny na to, aby přišla s konkrétní nabídkou.

K serioznim tematum. Zitra predklada vedeni LFA navrh na prodej medialnich prav exklusivne spolecnosti Pragosport na leta 2020/2024 za 150 milionu Kc rocne. Je to totalni ostuda. Predlozime vyssi nabidku ze spolecnosti Medea/TvBarandov. Fotbal pro fanousky. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 28. února 2018

Pragosport drží vysílací práva na českou fotbalovou soutěž od roku 2014. Podle odhadů platí klubům každou sezonu 120 milionů korun. Smlouva měla původně vypršet letos v létě. Loni však společnost smlouvu prodloužila o další dva roky. Vysílací práva Pragosport přeprodává televizním stanicím. Na letošní sezonu je koupila soukromá O2 TV, za kterou stojí nejbohatší Čech Petr Kellner, a také Česká televize. Možnost vysílat nej­atraktivnější zápas každého kola má placený kanál O2 TV, který má při výběru televizního zápasu právo první volby. Teprve po něm vybírá Česká televize.

"Vysílání české fotbalové ligy se nám osvědčilo, i v příští sezoně chceme mít první volbu," říká mluvčí O2 TV David Solnař.

Zájem pokračovat má i Česká televize. Její mluvčí Karolína Blinková by se nebránila ani spolupráci se stanicí Barrandov. "Nebylo by to poprvé, kdy bychom se o vysílací práva dělili s komerčním vysílatelem. Otázka je zatím ale předčasná," uvádí.

Majitel TV Barrandov Jaromír Soukup se k nákupu práv zatím nevyjádřil. Ve středu ale kritizoval Českou televizi za to, že nenabízí nejlepší fotbalové přenosy. "Zajímalo by mě, kolik peněz potřebuje na to, aby nám koupila fotbalovou ligu, když jí občané platí ročně přes sedm miliard korun na koncesionářských poplatcích," uvedl.

