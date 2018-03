Roberto Sestini má vlasy bílé jako sníh. Prezident a majitel plynárenské firmy SIAD, sídlící v severoitalském Bergamu, zažil už desítky předvolebních kampaní. Při otázce na tu současnou se přesto nedokáže ubránit ironickému úsměvu. "Je až zábavné poslouchat, co politické strany před volbami navrhují," říká Sestini v rozhovoru s HN.

Nový parlament budou Italové volit v neděli, součet slibů všech kandidujících stran přesahuje částku 400 miliard eur, tedy více než 10 bilionů korun. Přitom má Itálie vzhledem k hrubému domácímu produktu druhý nejvyšší státní dluh v Evropské unii, hned po Řecku. "Jsou to návrhy, které vzbuzují obavy. Něco takového si nemůžeme dovolit," kroutí hlavou Sestini. Jeho SIAD vyrábí hlavně plyny používané v průmyslu nebo ve zdravotnictví. Pobočku má i v Česku a je členem Italsko-české obchodní a průmyslové komory.

Italští politici tvrdí, že zadlužení zvyšovat nechtějí, právě naopak. Chtějí sice přidat lidem, zároveň ale slibují snížit dluh o desítky procent. Podle analytiků jim počty vycházejí jen na papíře. "Politici dávají nereálné sliby, dobře vědí, že je nemohou splnit. Pak to svedou na někoho jiného," odhaduje Mattia Feltri z deníku La Stampa.

Nejvíc toho nasliboval favorit voleb, pravicová koalice, v níž jsou nejsilnější strany Vzhůru Itálie (Forza Italia) bývalého premiéra Silvia Berlusconiho a Liga severu, kterou vede Matteo Salvini. Jejich plány na zavedení rovné daně nebo základního příjmu pro chudé by stály až 300 miliard eur, tedy přes sedm a půl bilionu korun. Obě strany ovšem tvrdí, že všechny sliby pokryjí nové rozpočtové příjmy nebo úspory, a zadlužení proto nenaroste.

Ekonomové to považují za nesmysl. "Mnohé návrhy jsou načrtnuty jen vágně a jen stěží je můžeme označit za realistické," napsal Federico Santi z výzkumné organizace Eurasia Group. Platí to i o programu Hnutí pěti hvězd, které se nejspíš stane nejsilnější stranou, v součtu mandátů ho ale předstihne Berlusconiho koalice. Hnutí chce například zavést garantovaný příjem pro všechny občany ve výši 780 eur měsíčně, což je necelých 20 tisíc korun. Zabodovat s tím může na chudém jihu země.

Kdo ovládne Itálii ◼ Nejsilnější po volbách nejspíš bude pravicová koalice v čele se stranou Vzhůru Itálie Silvia Berlusconiho a Ligou severu. Měla by dostat přes 35 procent hlasů. Není ale jisté, jestli získá většinu v parlamentu.

◼ Z jednotlivých stran na prvním místě skončí asi Hnutí pěti hvězd, které vládne v Římě a v Turíně. Odmítá ale vytvářet koalice a samo většinu nezíská. Otázkou je, jestli neustoupí a nebude přece jen hledat partnery.

◼ Vládní Demokratická strana bývalého premiéra Mattea Renziho nejspíš ve volbách ztratí. Její reformy nezlepšily sociální situaci dostatečně rychle.

◼ Pokud volby skutečně vyhraje pravice, Berlusconi se do premiérského úřadu vrátit nemůže. Až do roku 2019 nesmí kvůli odsouzení za daňový podvod vykonávat veřejné funkce.

Italští politici navrhují snížení daní nebo zvýšení výdajů, méně už ale mluví o reformách soudnictví nebo státní správy. Právě tady přitom Itálii nejvíc "tlačí bota", což dokládá analýza Světového ekonomického fóra týkající se otázky, jak je země přívětivá k podnikání.

Nejrealističtější program podle odborníků předložila momentálně vládnoucí Demokratická strana. Navrhuje například snížení zdanění práce, což by znamenalo, že firmám klesnou odvody a zaměstnancům zůstane z výplaty víc. Podle ekonomů něco takového italská ekonomika potřebuje. "Míra zdanění práce je dnes neudržitelně vysoká," souhlasí Roberto Sestini. Kupní síla domácností je stále zhruba o desetinu nižší než před začátkem světové finanční a hospodářské krize před 10 lety.

Sliby středolevicové Demokratické strany by mohly pomoci hlavně mladým, kteří často marně hledají práci. Nemá ji skoro třetina mladších 25 let, ostatní často seženou jen zaměstnání na dobu určitou. S nižším zdaněním práce by firmy měly být ochotnější nabírat nové zaměstnance. Znamenalo by to vyšší růst ekonomiky, letos odhadovaný na 1,5 procenta HDP.

"Strana pochopila, že hlavní ekonomická výzva Itálie se týká těžce zkoušených mladých," oceňuje plány demokratů Ferdinando Giuliano, analytik agentury Bloomberg. Během posledních pěti let, kdy byla Demokratická strana u moci, už některé reformy zavedla. Soubor opatření nazývaný Jobs Act ale rychlé výsledky nepřinesl a podle průzkumů strana ve volbách ztratí.

Ještě nedávno italští politici vážně debatovali o odchodu z eurozóny a návratu k liře. Referendum o tomto kroku mělo v programu jak Hnutí pěti hvězd, tak Liga severu. Během kampaně se ale těchto slibů zřekly. Italové sice oproti minulosti vůči Evropské unii ochladli, členství v ní, stejně jako v eurozóně, ale stále podporují.

"Byla by to naprostá katastrofa," říká o možnosti odejít z eurozóny Roberto Sestini z firmy SIAD. Vinu za problémy podle něj nelze svalovat na euro. Změny, které by zlepšily kondici italské ekonomiky, jsou v rukou samotných Italů.