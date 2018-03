Vojáci z bojových jednotek si od čtvrtečního rána tu zprávu sdělovali s radostí. Nebo přinejmenším s nadějí, že dostanou velitele, který jim rozumí. Náčelníkem Generálního štábu se po dělostřelci Josefu Bečvářovi má začátkem května stát zkušený výsadkář Aleš Opata.

Vybrala ho ministryně obrany Karla Šlechtová, která zamítla Bečvářovu žádost o prodloužení služby do konce roku. Opata má i podporu Hradu, kariérní postup ale zatím nehodnotí. "Do rozhodnutí vlády žádné komentáře," sdělil HN.

Na nejvyšším postu české armády to bude velká změna, Opata je totiž v armádě unikátem. Nejenže má přímé zkušenosti z bojových misí, charakterizuje ho i přímost, ba až pověst "ranaře", který pro ostré slovo nejde daleko, i když si tím může nadělat nepřátele.

GENERÁL ALEŠ OPATA Velel v misích Letos 54letý Aleš Opata se účastnil zahraničních operací OSN a NATO v Bosně. Velel praporu v Kosovu a české jednotce v rámci mise ISAF v Afghánistánu. Respekt vojáků Vojáci z bojových jednotek mluví o Opatovi s respektem. Speciálně "jeho" parašutisté ze 43. výsadkového praporu v Chrudimi, kterému velel. Prestižní školy Opata patří mezi důstojníky se zahraničním vzděláním. Studoval na Vysoké škole velení a štábu námořní pěchoty v americké Virginii, na Královské akademii obranných studií v Londýně a na NATO Defence College v Římě. Na velitelství NATO Po čtyřletém řízení českých zahraničních misí působil tři roky v belgickém Monsu jako český zástupce na vrchním velitelství sil NATO v Evropě. 8. náčelník Aleš Opata bude v pořadí osmým náčelníkem Generálního štábu. Je výsadkář, stejně jako jeden z jeho předchůdců Petr Pavel.

Ono ostré slovo ale Opata říká jako velitel, který ví, o čem mluví, jeho názor má už léta váhu. I Alexandr Vondra (ODS) vzpomíná, jak před lety jako ministr rozhodoval podle toho, "co na to Opata".

Křest v bojové operaci prodělal Opata na Balkáně v jednotce, která v roce 1993 zachránila padesátku Francouzů z těžké chorvatské a srbské palby. V té akci byl spolu s Petrem Pavlem, který v minulosti také stál v čele Generálního štábu, a Karlem Klinovským, slavným instruktorem nejen speciálních sil. Od elitních vojáků Pavla a Klinovského se Opata hodně naučil. A přidal k tomu svou "náturu".

Muž, který řešil problémy

O svůj mediální obraz nikdy příliš nedbal. Faktem je, že když v minulosti v armádě něco "hořelo", dostal to často za úkol vyřešit Opata, zatímco ostatní velitelé sledovali své kariéry. Sázka Šlechtové na nekonformního, často nepředpisově zarostlého Opatu namísto druhého adepta, uhlazeného generála Jiřího Balouna, vyvolala u části Generálního štábu nadšení.

Ale ne všude, protože od svého okolí požaduje vysoké výkony a nezdráhá se to dát najevo.

Každopádně si dokázal získat respekt vojáků, což jako argument pro svůj výběr zmínila i Šlechtová. Loajální mu jsou hlavně "jeho" muži ze 43. parašutistického praporu v Chrudimi, kterému před časem velel.

Už v době, kdy se svými výsadkáři v bosenské vesničce Arapuša odděloval znepřátelené srbské a bosenské jednotky, podle svědků vyčníval klidem, rozvahou i starostí o své muže. "Aleš byl velmi cílevědomý a ve všem a vždy velmi spolehlivý. Vojáky i v těch nejsložitějších situacích svou péčí až obdivuhodně motivuje, takže by za ním šli kamkoliv. V armádě je jen málo takových velitelů, kteří jsou i mezi řadovými vojáky tak oblíbeni jako Opata," říká jeho tehdejší velitel Josef Sedlák.

Opata vyznává kombinaci přísnosti a schopnosti se zastat vojáků, když se osvědčí. To je ostatně osvědčený recept velitelů speciálních sil.

Když například v roce 2015 terorista s výbušninou v Afghánistánu zabil pět českých vojáků, někteří politici o nich mluvili jako o žoldácích. To Opatu, který mezi padlými měl přátele, rozpálilo. "Jsme vojáci armády svrchované demokratické země. A do Afghánistánu nás posílají demokraticky zvolení politici z obou komor parlamentu," připomněl důrazně. Dodal, že většina kritiků nemá představu, jak čelit terorismu, ale že si s nimi rád sedne ke stolu, když přijdou s nápadem.

Velkou životní inspirací jsou Opatovi výsadkáři, kteří za druhé světové války seskočili do protektorátu. "I své vojáky vychovával k úctě k tradicím, k hrdosti na červený baret," říká šéf odboru pro válečné veterány na ministerstvu obrany Eduard Stehlík.

Opata podle něj má přirozenou autoritu, která se nemusí opírat o zlaté hvězdy na ramenou. Netají se tím, že je mu nejlépe mezi vojáky z bojových jednotek. "Vždy si říkám, že dokud jsou schopni a ochotni si se mnou sednout a dát si pivo, tak je to dobré. Až to přestanou dělat, bude to signál, že dělám něco špatně," popsal své vztahy s nižšími důstojníky nedávno pro magazín Reportér.

Na Opatovi nyní bude, aby svou schopnost postarat se o vojáky a zajistit, aby se měli do čeho obléct a čím střílet, předvedl i v nové funkci. "V pozici jednoho ze zástupců náčelníka Generálního štábu by se tomu mohl věnovat na sto procent, řešit problémy s veliteli sekcí do detailů," sdělil HN jeden z důstojníků, podle kterého bude nyní Opata mít méně času na praktické věci. Záležet ale bude i na tom, jakými lidmi se obklopí.

Vytáhnout plukovníky do velení

Ministryně Šlechtová také upozornila, že po nástupu Opaty se personální změny v Generálním štábu nezastaví. Řadě generálů totiž letos končí služební poměr, armádní velení tak čeká omlazení. "Chci do velení a řízení armády vytáhnout dnešní plukovníky, mladší generaci, která by byla součástí rozhodovacích procesů, případně akvizic," nastínila ministryně obrany.