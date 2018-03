Tuzemské firmy potřebují zjednodušit "dovoz" Ukrajinců a dalších zahraničních pracovníků. Poslední index nákupních manažerů ve výrobě potvrdil pokračování nadprůměrného růstu české ekonomiky, což znamená další hlad po zaměstnancích. Přitom už loni podle průzkumu společnosti Ipsos třetina firem musela odmítnout zakázky kvůli nedostatku pracovních sil. Podle posledních čísel statistiků je aktuálně "na trhu" necelých sto třicet tisíc nezaměstnaných, úřady práce registrují na 290 tisíc uchazečů a podle expertů je na trhu zhruba dalších 280 tisíc lidí, které od práce odrazují tuzemské zákony, kvůli nimž se pro ně práce stává spíš překážkou než způsobem, jak si vydělat peníze.

Pětina nezaměstnaných je v exekuci, a když se nechají zaměstnat, zůstane jim stejně jen zákonné minimum. Rozdíl mezi zaměstnaností žen a mužů je sice plných patnáct procentních bodů, ale společnost si tak nějak zvykla, že to jsou ženy, které se (zdarma) starají o své blízké a pracovat by neměly, protože by to stejně neměl kdo dělat. Ty, co jsou na mateřské, mimochodem nejdelší na světě, mají navíc problém s hlídáním dětí. Zákon jim sice umožnil školky pro dvouleté děti, ale "ochránci tradiční rodiny" tlačí novelu, která by jim to zase zakázala. Po 55 letech věku je člověk prý pro mnoho firem starý, a to i v Česku, kde se i přes nadprůměrnou konzumaci alkoholu a cigaret průměrná délka dožití blíží k osmdesátce. Lidé by tedy teoreticky byli, ale těch zhruba 250 tisíc, které potřebuje průmysl, není kde vzít. Dovoz ze zahraničí je prý jedinou možností, která má navíc pouze "pokrýt" aktuální výpadek.

Vláda vyšla průmyslu vstříc, když rozhodla o navýšení kvóty pro dovoz Ukrajinců na dvojnásobek. V praxi ale podniky čekají na zaměstnance z Východu někdy i přes rok. K tomu nutno připočítat problémy firem, jež zaměstnaly Ukrajince mající polská schengenská víza, která ale práci v Česku neumožňují. Problém mají i ti s už propadlými českými pracovními vízy. Cizinecká policie je pečlivě a pravidelně kontroluje a posílá domů, přestože firmy je potřebují a na jejich práci si nestěžují. Zákon ale hovoří jasně a ani pozitivní zkušenost či zvýšené náklady na dovoz "nových lidí" na tom nemohou nic změnit.

Prosadit dovoz dalších cizinců znamená zalátat záplatu zpackaných zákonů, které dlouhodobě znepříjemňují život firmám i potenciálním zaměstnancům. Jistě, dalo by se zapracovat na změně tuzemských zákonů, ale to je i podle firem "běh na dlouhou trať". Jenže ty absurdní zákony jsou tady až nesnesitelně dlouho, a pokud nikdo nebude vyvíjet tlak na změnu, zůstanou tady navěky.

