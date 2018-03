Oficiální olympijský tweet oznamující výsledky ženského super G sděloval do světa: "Alpine Skiing Ladies' Super G, Czech, LEDECKA Ester". Při předávání zlaté medaile hlasatel označil naši zemi jako "Čeko". A při tiskové konferenci v olympijském středisku se pro změnu na tabuli objevilo: "Ester Ledecka, Czech Team".

Ani v jednom případě nebylo jméno naší země uvedeno správně. To však českým sportovním funkcionářům zřejmě nevadí. Naopak. Komolení názvu podpořili tím, že reprezentanty oblékli do bund s nápisem CzechRepublic (bez mezery), kde slovo Czech je zdůrazněno červenou barvou. To vše evokuje, že krátkým jménem naší země je nesprávné a gramaticky chybné CZECH.

Čeští hokejisté měli na prsou cizincům nic neříkající státní znak, zatímco Slováci SLOVENSKO, Norové NORGE a i většina ostatních hokejových mužstev má na dresu krátké jméno své země. Výjimkou byli Rusové, kterým používání jejich jména zakázal Mezinárodní olympijský výbor. Češi jsou však jediní, kteří se svého správného krátkého jména vzdávají zcela dobrovolně.

Marketingoví odborníci dlouhodobě tvrdí, že krátké jméno je pro budování mezinárodní značky země daleko lepší než jméno politické. Komolení jména naší země v angličtině zkracováním politického jména Czech Republic do různých forem (Czech, Czech rep, Czechrep, Rep Czech, CR, C. Rep., Czecho, Czech R) bylo jedním z hlavních důvodů, proč v květnu 2016 vláda po 23 letech chaosu schválila oficiální překlad jména Česko do angličtiny, který byl standardizovaný v roce 1993. Mezinárodně byl uznán v červenci 2016 uvedením do seznamu krátkých jmen členských zemí OSN. Svět zareagoval rychle a jméno Czechia se v angličtině rychle šíří. Namátkou uvedu Google Maps a Google Earth či prestižní Oxford Atlas of the World. Czechia se začala objevovat v britském tisku (The Independent, Financial Times, Guardian, Daily Mail) a její používání doporučilo americké ministerstvo zahraničních věcí.

Největší brzdou úspěšného šíření anglického jména Czechia v zahraničí jsou však samotní Češi a především neschopný český stát. Státní úředníci a funkcionáři se přitom, zda výraz Czechia používat, či nikoliv, rozhodují na základě předsudků a prosté neznalosti faktů. Zaměňují to, že na něj nejsou zvyklí, za to, že se jim "nelíbí". A to i přesto, že z jazykového a odborného hlediska se jedná o jméno zcela správné a standardní. Jinak by nebylo schváleno vládou a OSN. Například ministři a úředníci ministerstva školství odmítají ve svých dotačních pravidlech pro sportovní svazy požadovat používání krátkého jména našeho státu jak v češtině, tak v angličtině. Zároveň klidně trpí nedůstojné komolení našeho politického jména při mezinárodních sportovních akcích.

Kdyby stát postupoval obdobným způsobem po roce 1918, tak by daleko složitější jméno Czechoslovakia nikdy nevešlo v takovou mezinárodní známost, že i 25 let po rozpadu Československa je v mnoha případech jediným jménem, které v zahraničí v souvislosti s naší zemí dokážou cizinci identifikovat.

Žádný stát pro svoji jednoznačnou identifikaci v zahraničí nepotřebuje při každé příležitosti zdůrazňovat, jestli je momentálně republikou, královstvím, federací, konfederací či sultanátem. Jenom mezinárodně uznaných republik je na světě 150. A kolik z těch, které mají zároveň krátké jméno, ho nepoužívá? Pouze jediná: Česko.

Je načase to konečně změnit. Komolení jména naší země na právě skončené olympiádě je jasným důkazem toho, že i po 25 letech existence samostatného Česka pokračujeme v neúspěšné strategii identifikace naší země na mezinárodní scéně na základě jejího plného politického jména, a to jenom proto, že úředníci a politici jsou stále v zajetí neznalosti, lidových mýtů a často lží týkajících se anglického jména Czechia.

Ačkoliv stát udělal krok A k nápravě této neutěšené situace v roce 2016, krok B dosud chybí. A tím je, aby začal po svých organizacích a jejich úřednících požadovat používání krátkého jména naší země v těch situacích, ve kterých svá krátká jména používají i ostatní země. Ve sportu by mělo jít o naprostou samozřejmost v souladu s mezinárodními zvyklostmi. Dlouhodobé marketingové škody vyplývající z této naší neschopnosti jsou pro Česko na mezinárodní scéně nedozírné.

