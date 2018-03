Hongkongský deník South China Morning Post tvrdí, že Jie Ťien-ming byl zatčen přímo na pokyn prezidenta Si Ťin-pchinga. Předseda Jie se mohl ocitnout v hledáčku čínských vyšetřovatelů z nejrůznějších důvodů. Vedení Komunistické strany Číny zdůrazňuje nutnost oddlužení čínské ekonomiky a snaží se potírat riskantní akvizice čínských investorů v zahraničí, obvykle financované na dluh čínskými státními bankami. CEFC si půjčuje již i od svých českých partnerů a míra zadlužení společnosti mohla sama o sobě vzbudit nelibost čínských regulátorů. Proč by se však do věci vkládal sám prezident Si Ťin-pching?

Předseda Jie Ťien-ming a jeho CEFC se donedávna těšili zjevné přízni nejvyššího čínského představitele (dnes již běžně v čínském tisku nazývaného "vůdce"). Ještě loni v létě uzavíralo CEFC "strategické spojenectví" s ruským státním gigantem Rosněfť pod patronací obou prezidentů, Vladimira Putina i Si Ťin-pchinga. Jie Ťien-ming výslovně deklaroval, že CEFC "těsně následuje politiku čínské vlády". List Financial Times zakončil koncem minulého roku svůj profil společnosti konstatováním, že "Jie Ťien-minga má někdo v Pekingu rád". Tím někým byl samozřejmě generální tajemník, prezident a vůdce Si.

Právě přílišná blízkost vůdci se teď ale možná stala Jiemu osudnou. U absolutních vládců mají nálady váhu zákona. Momentální prohřešky favoritů přehluší jejich minulé zásluhy. Čím mohl Jie upadnout u svého vůdce v nemilost?

Nejpravděpodobnějším vysvětlením je nedávná korupční aféra v Africe. V listopadu byl v New Yorku zatčen představitel neziskového křídla CEFC Patrick Ho a obviněn z korumpování vysokých afrických politiků ve prospěch CEFC China. Případu se dostalo rozsáhlé publicity ve světovém tisku. Celá aféra vrhla stín nejen na společnost CEFC, ale i na hlavní Si Ťin-pchingovu zahraničněpolitickou iniciativu Pás a stezka. V té hraje CEFC klíčovou úlohu. Krátce před zatčením Patricka Hoa, který je sám neúnavným propagátorem iniciativy, zřídila CEFC v Šanghaji ve spolupráci s místní renomovanou univerzitou Fu-tan Institut pro studium Pásu a stezky a globálního vládnutí.

Podle vyjádření nejmenovaného zdroje z vedení čínské komunistické strany pro Financial Times se teď Si snaží pod dojmem skandálu od Jie Ťien-minga a CEFC distancovat. Předseda Jie má však blízko ještě k jednomu prezidentovi: od roku 2015 je čestným poradcem Miloše Zemana. Toho by mělo obvinění proti Patricku Hoovi zajímat především. Podle obžaloby měl pan Ho poslat roku 2015 půlmilionový úplatek tehdejšímu předsedovi Valného shromáždění OSN Samu Kutesovi poté, co jmenoval Jie Ťien-minga svým čestným poradcem. Nevrhá tato zvláštní náhoda stín podezření i na českého prezidenta?

