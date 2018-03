Německá města, jež trápí znečištěné ovzduší, mohou zakázat do svých center či některých ulic vjezd starším naftovým autům nesplňujícím ekologickou normu. Verdikt Spolkového správního soudu, že takové opatření není v rozporu se zákonem, uvedl Německo do varu. Ekologové vyzývají, aby se zákazy zaváděly co nejdřív. Politici naopak varují, že není radno se ukvapit. Jednotlivá města musí podle nich důkladně zvážit další postup.

Německo, kde si lidé na auta velice potrpí, nyní podle zpravodajského serveru faz.net předvádí světu "absurdní válku" o naftový motor. Přesně 125 let poté, co si ho jako převratný vynález nechal 23. února 1893 císařskými úřady patentovat Rudolf Diesel.

Verdikt Spolkového správního soudu v Lipsku šokoval především 15 milionů německých majitelů naftových vozů. Obávají se − a podle expertů zcela oprávněně − že ceny naftových ojetin budou klesat ještě rychlejším tempem než dosud. Firma BF Forecasts, jež propočítává cenu ojetin, uvádí, že čtyři roky starý VW Golf s benzinovým motorem lze v průměru prodat za 46 procent pořizovací ceny, kdežto s dieselem asi za 43 procent.

11 milionů starších naftových aut v Německu nesplňuje normu Euro 6. Právě jejich majitelé mají největší obavy. 8,9 miliardy eur by Volkswagen stála modernizace jeho starších naftových modelů, jichž je v Německu hlášeno 5,4 milionu, uvádí zemská banka LBW. 33 procent činí podíl naftových aut na celkových lednových registracích osobních vozů v Německu. Experti tvrdí, že tento podíl může spadnout až na 25 procent.

Zakázy se mají zavádět postupně

Ochránci životního prostředí a také část vědců verdikt správního soudu vítají. Myslí si, že konečně mají v rukou "páku", která jim umožní rychleji prosadit jejich představy o čistším ovzduší ve městech.

Ovšem samotný správní soud ve zdůvodnění svého rozsudku nabádá, aby města postupovala s rozmyslem. Stanovil konkrétní lhůtu pro Stuttgart, kde lze podle jeho verdiktu zakázat vjezd naftových aut splňujících starší normu Euro 5 nejdříve od prvního září 2019. Uvedené vozy se v Německu prodávaly do srpna roku 2015. Toto rozhodnutí má být precedens pro další německá města.

Ale některá z nich hodlají omezit provoz starších naftových aut mnohem dřív. "Už v dubnu jim chceme zakázat vjezd do dvou nejvíce zatížených ulic," poznamenává v listu Handelsblatt hamburský senátor pro životní prostředí Jens Kerstan ze strany Zelených.

Majitele vozů splňujících normu Euro 6 uklidňuje, že na ně se omezení vztahovat nebude. "Již teď si mohou objednat modrou nálepku stvrzující, že jejich vůz je v pořádku," dodává hamburský senátor.

Politici tlačí na automobilky

Kancléřka Angela Merkelová si nemyslí, že částečný zákaz naftových aut bude mít na zemi nějaké výrazné dopady. "Týká se to jednotlivých měst, která ale musí řešit znečištěné ovzduší mnohem rychleji," podotýká kancléřka. Současně ujišťuje, že spolková vláda města podpoří z již schváleného programu v hodnotě několika miliard eur. Její kabinet ale současně tlačí na výrobce automobilů, aby se zavázali, že starší naftová auta zmodernizují.

Takový požadavek je podle německých médií z právního hlediska neopodstatněný, protože vozy, které automobilky v minulosti prodávaly, splňovaly tehdy platné normy.

Podle německého automotoklubu ADAC však není takové řešení zcela vyloučeno, i když se proti němu výrobci tvrdě staví. Důvodem jsou značné náklady, neboť modernizace by si vyžádala použít četné nové komponenty.

Experti ADAC odhadují, že úprava staršího naftového vozu by přišla na 1400 až 3300 eur (podle typu). Na německých silnicích jezdí odhadem 11 milionů naftových aut, která nesplňují emisní normu Euro 6. Případná modernizace by podle zemské banky LBW finančně nejvíce postihla Volkswagen s 5,4 milionu naftových aut hlášených v Německu. Koncern by tak musel vynaložit asi 8,9 miliardy eur.