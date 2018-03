Dlouho se zdálo, že se vládnoucí straně v Číně podařilo ukotvit systém, který přinášel zemi stabilitu i prosperitu a s nimi také specifický systém střídání moci založený ne na volbách, ale dohodě uvnitř nejužší špičky. To přitom odporuje historické zkušenosti, podle níž mezi spoluvládci vždy jeden nakonec strhne moc na sebe.

Ústřední výbor čínských komunistů chce vyjít této zkušenosti vstříc a zrušit hranici, která omezuje setrvání v nejvyšší stranické či vládní funkci jen na dvě pětiletá volební období. Otcem tohoto pravidla, stejně jako celého balíku novodobých reforem, byl Teng Siao-pching, který po letech maoistické diktatury nechtěl dopustit, aby se příští samovládce vrátil k praktikám zakladatele komunistické Číny.

Když v minulých měsících šéf státu a komunistické strany Si Ťin-pching odstranil řadu svých rivalů i z nejvyšších příček moci − často pod populárním heslem boje proti korupci − a loňský sjezd KS Číny zařadil jeho jméno i jeho myšlenky přímo do stranických stanov, dostal se na roveň svých dvou předchůdců, Mao Ce-tunga a Teng Siao-pchinga. Ve srovnání s nimi má ale jednu unikátní výhodu. Mao po sobě zanechal zemi sice vyzbrojenou jadernými zbraněmi, ale vnitřně slabou. Teng odstartoval modernizující reformy a dožil se jejich prvních výsledků. Si Ťin-pching se zabydluje na pomyslném trůně v čase, kdy Čína dosáhla statusu jedné ze dvou hlavních světových velmocí, kdy z dlouhodobého hospodářského růstu profituje velká většina obyvatel a kdy její ekonomika proniká takřka do všech koutů světa.

Vládce Číny by mohl být spokojen, dosažené mu však nestačí. Na loňském sjezdu vládnoucí strany vytyčil cíl vrátit zemi její historickou roli říše středu. Neboli "po desetiletích tvrdé práce socialismus čínského vydání vkročil do nové éry, éry, kdy Čína postoupí do centra světového dění". To zní o dost sebevědoměji než Tengovo zahraničněpolitické motto "ukrýváme své slabosti a vyčkáváme". A je to patrné nejen v regionu na budování vojenských základen v Jihočínském moři, ale v celém světě na pronikání čínského politického a hospodářského vlivu.

V perspektivě dnešního vedení v Pekingu je politika a ekonomika vzájemně propojena, a ne všichni ti, kteří vítají čínské obchodníky, si tuto vazbu připouštějí. Na jedné straně je vidět čínské investory, kteří dosáhnou na 10 procent akcií prestižní německé automobilky Daimler, na druhé budování "měkké síly" v podobě vysílání studentů do zahraničí, ale třeba i nátlaku na firmy. Právě zmíněný Daimler musel narychlo ze své reklamy odstraňovat citát dalajlamy, protože Peking jakoukoliv zmínku o něm považuje za urážku, což dal najevo i nejvyšším českým politikům.

Taková politická nedůtklivost by se dala pochopit jako výraz historického traumatu z takřka sto let trvající zkušenosti s rozdělením Číny, z něhož těžily cizí velmoci. Horší už je, že rétorice Pekingu o vzájemně výhodné spolupráci odporuje její uplatňování dvojího metru. Zatímco do světa Číňané hlásají hesla o volném obchodě a odstraňování překážek, investoři, kteří míří k nim, jsou podrobováni politickým i ekonomickým restrikcím. Proto i západní politici, jako třeba naposledy francouzský prezident Emmanuel Macron, upozorňují, že "nová hedvábná stezka", má-li mít vůbec smysl, nemůže být jednostranná obchodní magistrála.

Hospodářská politika pojímaná jako součást širší a dlouhodobější strategie je vidět i na přístupu Číny ke střední Evropě. Loňské setkání v Budapešti označené jako formát 16+1 vypadalo spíše jako 1+16. Po úvodu každý ze šestnáctky předstupoval před Si Ťin-pchinga k audienci jednotlivě, takže se o středoevropské synergii dalo těžko mluvit. Dojem nejednoty posilují i řeči maďarského premiéra Viktora Orbána vůči modelu západní liberální demokracie, které našly v panu Si vnímavého posluchače. Pokud by Středoevropané chtěli uspět, měli by si najít k sobě dalšího hráče. Vzhledem k četným existujícím vazbám by v úvahu přicházelo Německo, ale kdo třeba z českých politiků by byl schopen uvažovat, když ne dlouhodobě strategicky jako dnešní vládce Číny, tak alespoň v regionálním rozměru?

