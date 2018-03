CEFC v Česku

◼ Zatím největší oznámenou čínskou investicí v Česku je koupě polovičního podílu v česko-slovenské skupině J&T Finance Group, pod niž mimo jiné spadá J&T Banka či slovenská Poštová banka. Cena investice se má pohybovat okolo 26 miliard korun. V současnosti má CEFC desetinový podíl a čeká na to, až obchod po souhlasu jiných regulátorů schválí i ČNB. Ta ale první žádost na konci loňského roku zamítla s tím, že nebyl dostatečně prokázán původ většiny prostředků, jimiž chce CEFC podíl koupit. Čínská skupina následně podala novou žádost, kde podle Jaroslava Tvrdíka doložila požadované informace.

◼ Vedle podílu v JTFG investovala CEFC do strojírenské společnosti ŽĎAS, Pivovarů Lobkowicz nebo letecké firmy Travel Service. Také nakoupila několik nemovitostí včetně kancelářské budovy Florentinum v centru Prahy. Asi nejvíce vidět je CEFC díky vstupu do fotbalového klubu Slavia Praha.

◼ CEFC se také snažila o vstup do médií. Angažmá ve skupinách Médea Group a Empresa Media ale skončilo. Nyní CEFC spolu s investiční skupinou Penta usiluje podle agentury Reuters o ovládnutí televize Nova a celé mediální skupiny CME. Podle Reuters by hodnota transakce měla činit 500 milionů eur (10,8 miliardy korun).