Když se před rokem v lednu ujal Donald Trump úřadu, napsal na Twitter: "Americký sen je zpět." A letos v lednu, po roce v Bílém domě, ve své první Zprávě o stavu Unie dokonce řekl: "Nikdy nebyla lepší doba žít americký sen než teď."

Miluji Ameriku. Mám to v sobě od dětství. Ten jednoduchý obdiv světa, který byl barevnější, srozumitelnější a bohatší než náš, ve mně zůstal. Samozřejmě čím častěji Ameriku navštěvujete a čím lépe ji poznáváte, tím je vám jasnější, že věci nejsou jednoduché ani černobílé. A nikdy nebylo těžší Ameriku milovat než teď, kdy je jejím prezidentem ukňouraný a prolhaný narcis.

Ale ta základní emoce se nemění. Možná to bude i generační. Má bývalá studentka, jejíž rodiče jsou zhruba stejně staří jako já, mi napsala: "Pro mě americký sen neexistuje. Maximálně tak dovolená, ale určitě ne život a práce v Novém světě. Zajímavé je, že pro mé rodiče existuje. Stále na něj věří."

K americkému snu je skeptický i můj čtyřiadvacetiletý syn Vavřinec, který v USA strávil sedm let. Tři roky na střední škole nedaleko Filadelfie, pak vystudoval ekonomii na Skidmore College ve státě New York. Říká: "Platilo, že Amerika je zemí příležitostí. Ale z mé generace už to většina tak nevnímala. Chudí spolužáci budou vysokou školu splácet desítky let a spolužáci z ciziny, kteří chtějí v Americe zůstat, měli velké problémy si po univerzitě najít práci. Dostat se z chudoby je těžší než dřív a na přistěhovalce se čím dál víc Američanů dívá skrz prsty."

Třicetiletý Robin Raszka je bezpochyby jedním z nejbohatších Čechů žijících v New Yorku. Jako spoluautor aplikace Summly vydělal hodně peněz, teď rozjíždí už několikátý projekt.

Podle něj je americký sen "dead, prostě mrtvý", jak říká. "Pro spoustu mých kamarádů je americký sen každodenní boj, aby je nenašel Úřad pro imigraci a cla a neposlal je domů. A druhá půlka Ameriky bojuje za to, aby je našel."

Vztah k přistěhovalcům a jejich právo na americký sen jsou asi klíčové. Nejen Raszka, ale také mnozí komentátoři odkazují na lednový projev Donalda Trumpa. Ten jako by právo žít americký sen fakticky přiznal pouze Američanům. "Mojí povinností je chránit Američany (…), protože i oni jsou snílci," řekl. Jako by tím americký sen pro zbytek světa zabil, nebo minimálně zahájil jeho demontáž.

Amerika není Donald Trump, samozřejmě. I proto je obdivuhodná, neboť − jsem o tom přesvědčený − přežije jakéhokoli prezidenta. A třeba přežije i americký sen.

Strávil jsem v únoru pár dní v prosluněném Los Angeles, v tom městě, které jako by koncentrovalo vše hezké i ošklivé z Ameriky. A kde lze snadno pochopit metaforu o "zářícím městě na kopci", jak o Americe často mluvili její prezidenti včetně Johna Kennedyho či Ronalda Reagana.

Co je dnes americký sen? A existuje vůbec? Zeptal jsem se čtyř Čechů a jednoho Slováka, kteří ho − aspoň podle mě − právě teď v Americe žijí.

Otto Fabri

Konstruktér interiérů osobních automobilů. V USA je od roku 2011, působil v automobilkách Tesla Motors a Faraday Future. Dnes žije v Los Angeles a pracuje jako konzultant na volné noze, mimo jiné pro elektromobilitu.

Nevím, jestli to je "americký" sen, protože znám jen Kalifornii. A ta podle mě nejlíp vyvažuje svobodu a bezpečnost. Jsou země, které jsou mnohem svobodnější, třeba v Jižní Americe, kde si člověk může dělat, co chce. Ale zároveň to znamená, že když se v rybníku objeví větší ryba, může tě sežrat. Protože si také může dělat, co chce.

No a pak jsou země mnohem bezpečnější. To je obecně vyspělá Evropa. Zregulovaná, pohodlná. Ale každá regulace potlačuje svobodu, což cestu za snem samozřejmě komplikuje.

Amerika je někde mezi, a protože je zároveň velmi bohatá, jako bonus má výbornou infrastrukturu. Jednoduše řečeno vše funguje a lidé jsou kompetentní. Tohle je podhoubí, které umožňuje něco, co bychom mohli nazvat "americkým snem". A každý za tím může hledat něco jiného.

Pro někoho je to materiální úspěch. Že si koupí silné auto a dům. Jiný se zase může realizovat způsobem, kterým by doma nemohl. A pravda také je, že když člověk splní své primární potřeby, začne přemýšlet o dalších věcech.

Já si také jako první věc koupil sportovní auto. Ale dnes mě zajímá, co bude lidstvo jíst za deset nebo dvacet let, jestli v dohledné době poletíme na Mars a podobně. V tom je Amerika úžasná. A lidé, kteří se sem přestěhují a jsou plní energie i ideálů, tohle udržují v chodu.

David Pavlík

Softwarový inženýr ve firmě SpaceX, kterou založil Elon Musk. Má na starosti projekt Dragon. Bydlí a pracuje v Los Angeles. V USA žije více než 10 let, předtím působil například v Microsoftu nebo Netflixu. Má ženu a tři děti.

Na Americe jsou zajímavé tři věci. Zaprvé pracovní možnosti. Firmy tu stále fungují jinak než ve většině zemí. Jsou inovativní, zaměstnancům vytvářejí skvělé pracovní prostředí, přitáhnou ty nejlepší z celého světa.

Druhou výhodou Ameriky je vymahatelnost práva. Tady to prostě funguje. Udělám podvod, jdu do vězení. Bourám opilý, jdu do vězení. Pravidla jsou nastavená tvrdě, ale dodržují se. Jinde na světě se to dá "nějak" domluvit nebo zařídit. Tady ne.

A třetí věc: lidé se usmívají. Vím, že si z toho cizinci často dělají legraci. Že je to falešný úsměv, který nic neznamená. Ale já odpovídám, že je mi stokrát příjemnější falešný americký úsměv než nefalšované české nas… naštvání.

Často to až tak falešné není. Američan se od průměrného člověka odjinud odlišuje zaprvé tím, že je na sebe pyšný. Za to, čeho dosáhl. Ví, že to nebylo jednoduché a že za to může poděkovat hlavně sám sobě. A zadruhé nemá problém s tím, když něčeho dosáhnou ostatní.

Když se mi něco podaří a jdu to říct sousedovi nebo kolegovi, nemám pocit, že by je to štvalo. Necítím závist. Slyším to jejich "Good for you!" a cítím z něho přesvědčení, že když se budu mít dobře já, budeme se o trochu líp mít všichni.

Jan Fried

Na východním pobřeží Spojených států zastupoval státní agenturu CzechInvest, teď vede americkou pobočku firmy U+. Žije v New Yorku.

Co to je americký sen? V poslední době si s tím docela lámu hlavu. Pro mě představuje volnost, svobodu, otevřenost a téměř neomezené možnosti. Hlavně v podnikání, protože nabízí obrovský, relativně homogenní a zároveň vysoce konkurenční trh. V případě úspěchu vytváří šanci na velkou odměnu.

Americký sen mi nabízí bezprostřední přístup k diskusi a názorům, které vycházejí z několika generací akademických a praktických zkušeností, jež definovaly souvislosti moderní západní společnosti a svět, ve kterém žijeme − ať už se zastánci renesance republikánského kapitalismu, stoupenci sociálnědemokratického liberalismu či velmi různorodými přistěhovalci, kteří po staletí obohacují a zároveň polarizují společnost.

Americký sen pro mě znamená globální nadhled nad lokálními starostmi každodenního života, možnost srovnání a uvědomění, že "český sen", který vlastně také žiji a děje se u nás doma, je v mnoha ohledech velmi podobný a může být i krásnější.

Rastislav Turek

Slovenský podnikatel, původně expert na počítačovou bezpečnost. V USA žije šest let, původně v San Francisku, nyní už rok v Los Angeles. Tam se přestěhoval, aby byl blíž zábavnímu průmyslu, kde má jeho firma Pex nejvíce klientů. Chce konkurovat Googlu ve vyhledávání videí na webu i sociálních sítích. Žije s americkou manželkou.

Pro mě je americký sen o toleranci selhání. Ať je Amerika jakkoli rasistická a násilnická, jedno se jí upřít nedá: absolutně toleruje selhání a víceméně oceňuje snahu. Vybudovat úspěšný byznys vyžaduje spoustu zkušeností a ty nelze získat bez neúspěchů.

Celý svět uctívá Jeffa Bezose a další, ale žádná jiná země netoleruje neúspěch jako USA. Samozřejmě že nikdo nechce selhat. Ale bohužel je to součást cesty. Tak jako se nerodí úspěšní sportovci nebo muzikanti, nerodí se ani úspěšní podnikatelé. Jakékoliv "řemeslo" vyžaduje spousty praxe a tréninku.

Ve většině světa jsou stigmatizovaní dlužníci, v Evropě se historicky dokonce zavírali do vězení. Amerika dlužníkům vždy odpouštěla a dávala druhou šanci.

Podnikání je maraton, ne sprint. Vytrvalost je jednou z nejdůležitějších vlastností úspěšných lidí. Ale těžko se můžeš stát vytrvalcem, když se po prvním pádu už nepostavíš na nohy.

John Vanhara

Měl být učitelem tělocviku, ale začal úspěšně podnikat v USA. A posléze radit ostatním, jak v USA také rozjet byznys. Roku 2008 založil firmu Shipito.cz, kterou před třemi lety prodal. V USA žije od roku 2001.

Americký sen pro mě znamená zbohatnutí a získání totální finanční nezávislosti bez toho, aby člověk musel využívat nějaké známé, měl protekci, někoho uplácel, případně hledal kličky, jak obejít zákon nebo získat výhodu na úkor jiných.

Americký sen je pro mě přímočará cesta založená na tom, že poskytnete nejlepší službu, uděláte nejrychleji zakázku nebo nabídnete nejlepší cenu. V USA jsem to cítil, když jsem jako imigrant ještě ani pořádně neuměl anglicky, ale každého zajímalo, co umím, a ne to, jestli mám špatný přízvuk.

V USA nejprve s lidmi děláte byznys a teprve pak se spřátelíte. Mám pocit, že v Evropě je to naopak. Že nejdřív musíte být přátelé, abyste pak mohli dělat byznys.

Pravdou je, že za 17 let mého života v Americe se společenská atmosféra poněkud mění. Hodně se mluví o nerovnosti − jedno procento bohatých versus 99 procent chudších − a trochu se zapomíná, že ne všichni v tom jednom procentu jsou zlí bankéři, kteří zbohatli finančními machinacemi.

Samozřejmě že tam jsou. Ale také je tam spousta lidí, kteří se pílí a dřinou vypracovali z ničeho. A mě mrzí, že to společnost už nevidí jako dřív.

V médiích je to podáváno černobíle, zlí bohatí versus chudáci. Před 17 lety se mluvilo o tom, jak je skvělé, když se někomu americký sen podaří.

Dnes se hovoří spíše o tom, jak je strašné, že se to někomu nepovede. Což je podle mě společnosti na škodu.

